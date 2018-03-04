ذئاب روما تفترس نابولي وتهدّد حلم الكالتشيو

رسالة رونالدو وحرية بيل الأبرز في فوز مدريد على خيتافي

{ مدن – وكالات: حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات الليجا. تأتي أهمية انتصار ريال مدريد، لكونه قبل الصدام مع باريس سان جيرمان يوم غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوربا.

رسالة الماكينة

استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو في مسلسل تسجيل أكثر من هدف كل مباراة، منذ الهاتريك الذي أحرزه في لقاء ريال سوسيداد (5-2)، بعدما أحرز ثنائية في باريس سان جيرمان (3-1) ومثلها في ريال بيتيس (5-3) وأخرى ضد ديبورتيفو ألافيس (4-0)، وبصم على هدفين جديدين الليلة. وبأهدافه الغزيرة، أرسل كريستيانو رونالدو رسالة شديدة اللهجة لباريس سان جيرمان، قبل مباراة الفريقين يوم غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوربا، بحديقة الأمراء.

ثنائية ناجحة

قدم الثنائي كاسيميرو ويورينتي ثنائية قوية في وسط ريال مدريد في استرجاع الكرات والضغط العالي على لاعبي خيتافي وترك حرية الهجوم للرباعي بيل وبنزيما وإيسكو وكريستيانو رونالدو. وأعطى يورينتي حلا لزيدان قبل لقاء باريس سان جيرمان في الوسط، في ظل الحيرة التي يتعرض لها بعد عدم تعافي الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش من الإصابة، قبل مدة بسيطة من الصدام مع الفريق الباريسي.

قرارات جيدة

اتخذ زيدان مجموعة من القرارات الجيدة، بإراحة كل من ماركو أسينسيو وكوفاسيتش وفاران في مباراة خيتافي، والذين يتوقع مشاركتهم منذ البداية في لقاء باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء، بدلا من توني كروس ومودريتش وناتشو. ولم يتسرع زيدان في الدفع بالبرازيلي مارسيلو بل انتظر حتى الدقيقة 66 لدخوله الملعب بعد العمل الجيد الذي قام به ثيو هيرنانديز. قرارت زيدان الجيدة استمرت مع استبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 79 وإعطاء بعض الدقائق لماركو أسينسيو، ولكن يعاب على الفرنسي استبدال الشاب يورينتي الذي قدم مباراة جيدة وكان يتوجب عليه إراحة البرازيلي كاسيميرو ودخول ماتيو كوفاسيتش. ووحسنا فعل زيدان بعدم استبدال بيل وتركه حتى نهاية المباراة، من أجل منحه المزيد من الثقة التي يحتاج لها في المدة المقبلة.

بيل والحرية

قدم الويلزي جاريث بيل مباراة جيدة على مستوى الشراسة الهجومية وخلق مشاكل لفريق خيتافي طيلة اللقاء. بيل سجل هدف الفريق الملكي الأول، في اللقاء، واستفاد من منح زيدان له هامشا للحرية بعدما لعب تارة في الجبهة اليمنى أمام كارفخال، وأخرى في وسط الملعب وثالثة في مركز الجناح الأيسر. وبمستوى بيل الليلة، من المرجح أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد ضد باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء.

إيسكو المتواضع

بالرغم من الثقة التي يحظى بها إيسكو من الفرنسي زين الدين زيدان إلا أنه لم يصل لمستواه القوي الليلة. لاعب مالاجا السابق احتفظ بالكرة في بعض الأحيان دون حاجة الفريق لذلك، وعانى من سوء تصرف في مواقف كثيرة، ولم يخلق لزملائه فرصا كثيرة، وهو دوره الأساسي. وبهذا المستوى قد يكون إيسكو على دكة الاحتياط ضد بي إس جي، مع اعتماد زيزو على الثلاثي بي بي سي في الهجوم، وخلفه أسينسيو وكوفاسيتش وكاسيميرو.

ذئاب روما

تعرض نابولي لخسارة مريرة أمام ضيفه إيه إس روما، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ديربي الشمس التي جمعتهما على ملعب سان باولو، اول امس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الإيطالي. سجل أهداف روما كل من سينجيز أوندير (7) وإيدين دجيكو هدفين (26) و(73)، ودييجو بيروتي (79)، فيما سجل هدفي نابولي لورينزو إنسيني (6) ودرايس ميرتينز (92). تجمد رصيد نابولي عند 69 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، مع العلم أن للأخير مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد روما إلى 53 نقطة في المركز الثالث. دخل نابولي اللقاء بخطة 4-2-3-1 في المقابل لعب روما بالخطة نفسها، إلا أن مهام لاعبي الفريقين كانت مختلفة تمامًا. لعب نابولي بنهج هجومي من العمق والأطراف مستفيدًا من التمريرات الطولية من الخلف، فضلًا عن تكوين جبهات على الأطراف، بالإضافة إلى تحركات لورينزو إنسيني الذي أرهق دفاعات روما في رقابته. فيما اعتمد روما على دفاع المنطقة والاعتماد على الكرات المرتدة معتمدًا بشكل كبير على نجمه رادجا ناينجولان في بناء اللعب وربط وسط الملعب بالهجوم. ونجح إنسيني في افتتاح النتيجة لصالح نابولي في الدقيقة 6، بعدما ترجم عرضية أرضية ماريو روي، بتسديدة في الشباك. وأدرك سينجيز أوندير التعادل لروما سريعًا في الدقيقة 7، بعد أن استلم تمريرة رائعة من ناينجولان، ليسددها في المرمى حيث لامست الكرة مدافع نابولي لتغالط الحارس بيبي رينا وتسكن الشباك. وخطف إيدين دجيكو، الهدف الثاني لروما في الدقيقة 26 بعدما استغل عرضية أليساندرو فلورينزي المتقنة، ليضعها في الشباك تحت أنظار رينا الذي اكتفى بالمشاهدة. ومن ركلة ركنية، كاد دجيكو أن يضيف الهدف الثالث عبر رأسية قوية، إلا أن كرته علت العارضة في الدقيقة 63، ورد إنسيني بتسديدة خطيرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بسلام على مرمى روما في الدقيقة 66 . وأطلق دجيكو رصاصة الرحمة على نابولي، بعدما تلاعب بروي قبل أن يسدد كرة يسارية لا تصد ولا ترد في الشباك بالدقيقة 73 . وأتم بيروتي رباعية روما في الدقيقة 79، بعدما استغل خطأ فادح من روي الذي فشل في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء ليسددها في الشباك بقوة، بينما أحرز ميرتينز هدف نابولي الثاني، في الدقيقة 92 بتســـديدة أرضية قوية، لم يتمكن أليسون من إبعادها.