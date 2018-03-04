الصقور تدافع عن اللقب الآسيوي الثالث

الجوية تواجه المالكية اليوم بشعار لابديل عن الفوز – الناصرية – باسم الركابي

يخوض فريق القوة الجوية مباراته الثالثة في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الاولى من بطولة الاتحاد الأسيوي بكرة القدم إمام المالكية البحريني في البحرين التي تكون بعثة الفريق قد وصلتها السبت وسط استقبال من الفريق المضيف. وستقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين الخامس من اذار الجاري في مشوار المنافسة على صدارة المجموعة التي يتصدرها بمشاركة منافسة الجزيرة الأردني بأربع نقاط من تعادل بهدف مع الجزيرة الاردني بافتتاح مبارياته في البطولة قبل ان يحقق الفوز على السويق في عمان بهدف اللاعب كرار علي د85 من وقت المباراة والنتيجة التي رفعت من حظوظه في خوض لقاء اليوم بأفضلية مع أصحاب الأرض في المركز الثالث بثلاث نقاط من فوز على السويق العماني بثلاثة أهداف لواحد وخسارة لقاء الجزيرة بهدف اللاعب موسى التعري د 60 في الجولة الثانية.

تطور كبير

الجوية تطور كثيرا في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي في حضور جيد وتعويض البداية التي أثقلت كاهله قبل ان يستعيد توازنه ويتقدم في المواقع من جولة الى اخرى وانفرد في الموقع الثالث على بعدسبع نقاط من الغريم الشرطة بالاعتماد على عناصره التي تحولت في تقديم المستويات المطلوبة أسيويا عندما عاد الفريق بالفوز من السويق الأسبوع الماضي ليقف على رأس مجموعته متساويا مع الجزيرة الأردني الذي سيلاعب السويق اليوم في مهمة تظهر الأفضلية للجزيرة ما يتوجب على الجوية اللعب بقوة وتركيز وخلق الفرص والاعتماد على جهود اللاعبين في تقديم المستوى المطلوب من خلال موجود الكل في مباراة اليوم التي تمثل التحدي للفريق الذي نعم يسير بالاتجاه الصحيح لكنه واجه ضغطا كبيرا الأسبوع الماضي بعدما عاد من السويق ذهبت العديد من عناصره لتمثيل المنتخب الوطني امام المنتخب السعودي الشقيق في لقاء البصرةقبل ان يفوز في مباراته امام فريق الحسين في الدوري ويأمل ان تكون جزءاً من الدعم لمهمة اليوم التي لاتظهر سهلة وسط إطماع المضيف وطموحات اللعب بشعار الفوز الذي سيرفعه الجوية بقوة لانه في وضع أفضل من المالكية ولأنه مطالب ليس بالفوز المجرد حسب بل مواصلة تقديم العمل بتركيز للانفراد بصدارة المجموعة والتوجه بقوة للدور القادم من خلال موجود اللاعبين بما في ذلك من يجلس على الدكة كما شاهدناهم في مباريات الدوري والكل يخدم الكل في وضعية اختلفت عن البداية في تحقيق نجاحات كبيرة قبل ان ينتقل الى التحدي الأسيوي والدفاع عن اللقب الثالث ويظهر في الوضع الفني العالي والقدرة على تقديم نفسه مرة ثالثة عبر مجموعة لاعبين تلعب سوية خلال المواسم الأخيرة والسعي الى تحقيق لقبها الثالث كما يامل ذلك راضي شنيشل في قيادة الفريق الى انجاز شخصي بعد الذي حصل لمهمته مع المنتخب الوطني وكيف جرت وانتهت الامور قبل ان يتسلم مهمة احد أقطاب الكرة العراقية ويريد تعويض نكسة العمل مع المنتخب الوطني والدفاع عن شخصيته التدريبية وعن لقبي الجوية الدوري والأسيوي بوقت واحد ويدير الامور بشكل متوازن في كلا البطولتين لكن الأهم تحقيق الفوز الثاني اليوم بسبب ظروف اللعب.

خطوط متكاملة

الجوية سيلعب بخطوط متكاملة حيث عودة الحارس فهد بعد طرده إمام الجزيرة وهذا شيء مهم على مستوى التشكيل في ان يتواجد الحارس الأساسي الذي يمتلك الخبرة بعد تمثيل الفريق لفترة طويلة خاصة في البطولة الأسيوية واللعب للمنتخب الوطني ومؤكد سيكون له تأثير في مباراة صعبة كما يمتلك دفاعا متماسكا و خط الوسط الذي يشكل قوة وارجحية الهجوم الذي يعول عليه في مهمة اليوم من اجل زيادة حاصل الأهداف من اجل تدارك عملية حسم المجموعة ولان وجود موجود اللاعبين سيمنح التوازن للفريق في تقديم المباراة المطلوبة والمرور من بوابة المالكية من دون مشاكل واللعب الدور الاساسي في المهمة المذكورة بعدما عزز شنيشل في إعادة ترتيب الامور رغم ظروف مشاركة الدوري وفي البداية المتعثرة عندما خسر لقب السوبر والخسارة مرتين امام الغريم الزوراء قبل ان يواجه الشرطة الجمعة القادمة وهو في وضع جيد وما يؤمله الأنصار في التعامل مع ظروف المباراة لتي تشكل صعوبة إمام اللاعبين في أهمية ان يقدموا ما عليهم وعكس صورة الفريق البطل والتركيز بشكل جيد من اجل إنهاء المرحلة الأولى بالصدارة وهذا سيكون عملاً مهماً سيدعم المهمة التي قد تصطدم برغبة الجزيرة المنافس القوي على صدارة المجموعة عندما يحل ضيفا ثقيلا على السويق ويظهر أفضل من أصحاب الأرض إمام رغبة الصدارة في مهمة قد تمنحه ذلك بعد الفوز على المالكية البحريني الذي كان قد تغلب على السويق متذيل المجموعة من خسارتين وقد تظهر فرصة التصدر اكبر للجزيرة منه الى الجوية إمام ظروف المباراتين عندما تظهر مباراة عمان اسهل للضيوف منه الى أصحاب الأرض على عكس لقاء المنامة رغم اغلب الترشيحات تصب لمصلحة الجوية.

فرصة المالكية

الأجواء في المنامة سبق ووقفت الى جانب أصحاب الأرض في اللقاء الأول مع السويق والاعتماد والعمل على تحقيق النجاح الثاني في ظل ظروف اللعب التي تقف الى جانبه ولان بغير الفوز قدتتارجع أماله في المرور من المجموعة التي تشهد تصاعدا في المنافسة مع مرور الجولات وجمع النقاط من البداية ويامل جمهور المالكية في ان يتمكن فريقهم من إيقاف الجوية ومحو اثار خسارة الجزيرة ولان الآمال معقودة على مباريات عقر الدار بعدما فشل الفريق في لقاء الجولة الماضية إمام الجزيرة ولان الفوز على البطل له طعم أخر لانه بطل أسيا مرتين ولان الفوز قديمنح المالكية صدارة المجموعة بانتظار ما تسفر عنه مباراة عمان عبر حسابات النتائج التي تأتي قد تاتي خارج التوقعات والتكهنات وهو ما يؤمله اهل البحرين في ان يقطع فريقهم الامور بأقل جهود في الوقت الذي سيلعب الجوية بشعار لابديل عن الفوز ورفض التأخر في أي ملعب كان في ظل الوضع الذي يعيشه كفريق ولاعبين من حيث الانسجام والأداء وحالة الاستقرار التي يعيشها بفضل مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني التي تريدان تقدم الهدية لجمهور ها الذي سيتابع المباراة برغبة النتيجة التي ينظرها على اشد من الجمر لان أي نتيجة اخرى قد تعرقل مساعيه في المنافسة والتقدم الى المرحلة القادمة اهمية ان يكشف عن قدراته عناصره والتطلع لمواصلة الصحوة من خلال اللعب بمعنويات عالية وتحقيق الفوز لكي تسير الامور وتستمر بنجاح كما يريدها جمهور الصقور الذي يأمل ان يحالف النجاح الفريق.

مجموعة الزوراء

وكان مقرر ان يلعب الزوراء في نفس الوقت إمام المنامة البحريني قبل ان ترجىء المباراة الى وقت اخر بعد ان لعب مباراتين تعادل في الأولى بهدف مع العهد اللبناني كما تعادل مع الجيش السوري من دون أهداف ليقف في الموقع الثاني ويأمل ان يعود لمنافسات عبر بوابة المنامة الذي سبق ووافق على اللعب في كربلاء ومهم ان يظهر الزوراء بالشكل الفني العالي ومن الضروري ان يستعيد النتائج المطلوبة وينافس بقوة وان يكون مؤثراً في ان يحقق المنجز الذي بقي ينتظره عبر كل مشاركاته الكثيرة التي مهم ان يظهر هذه المرة بحال أفضل بعد التطور والتقدم الذي عليه في تصدر فرق الدوري المحلي الذي يشكل حافزاً للفريق في ان يظهر كما يجب في البطولة الأسيوية وتحقيق رغبة جمهوره الكبير في ان يسلك طريق النتائج المهمة للانتقال لنصف نهائي غربي أسيا وتظهر فرصة الفريق مواتية في خلق فرص الفوز لما يمتلكه من مجموعة لاعبين قادرة على العطاء وخلق فرص الفوز وتظهر مجموعة الفريق مناسبة وليس هنالك شك في ان يتمكن الفريق من تجاوز الوضع الحالي والعودة بقوة من خلال اللقاء المؤجل امام المنامة في المجموعة التي يتصدرها فريق العهد اللبناني بأربع نقاط من تعادل مع الزوراء وفوز على المنامة في الوقت الذي يقف الجيش السوري ثالثا بنقطتين من تعادلين مع الزوراء والمنامة في الوقت الذي يقف المنامة في الموقع الرابع بنقطة من تعادل وخسارة من العهد اللبناني وتظهر حظوظ العهد في تصدر المجموعة خلال المرحلة الأولى.

خسارة الوسط وتعادل النجف

تمكن فريق النفط من تحقيق الفوز على ضيفه نفط الوسط بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى بالعاصمة بغداد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم. ويدين النفط بالفوز إلى اللاعبين رعد فنر 60وعلي سعد 80فيما سجل للوسط محمد سعيد 61 ليستمر النفط في موقعه الرابع رافعا رصيده الى 32 نقطة فيما استمر الأخر في المركز الحادي عشر 20 وكان النجف قد تعثر إمام السماوة من دون أهداف ليرفع رصيده الى 24 في الموقع السادس والسماوة 20 في المركز الثاني عشر محافظا على نظافة سجل مباريات الأرض.