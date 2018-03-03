بعقوبة تطالب بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الفيضانات

أمطار وعواصف ترابية تجتاح مدن كردستان – بغداد – داليا أحمد – ديالى – سلام عبد الشمري

توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان اجتياح عواصف ترابية خفيفة محافظات الإقليم.

وقالت المديرية في بيان امس ان (جميع محافظات الاقليم ستتأثر اليوم الاحد بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط ليكون الطقس غائما جزئيا).

واضاف (من المتوقع ان تتعرض مناطق ومدن الإقليم كافة لعواصف ترابية خفيفة، مع احتمالية تساقط للأمطـار شرق محافظة السليمانية).

زيادة خزين

فيما أعلن قائممقام قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى عدي الخدران عن زيادة خزين بحيرة سدة العظيم شمال المحافظة بمعدل 77 مليون متر مكعب بفعل سيول قادمة من محافظة كركوك.وقال الخدران في تصريح امس ان (خزين بحيرة سدة العظيم زاد بمعدل 77 مليون متر مكعب لتصل الى 502 مليون متر مكعب بفعل سيول جارفة قادمة من منطقة داقوق في كركوك خلال الايام الثلاثة الماضية)، وأضاف أن (السيول تعد احد اهم موارد بحيرة سدة العظيم”، لافتا الى أن “البحيرة قادرة على استيعاب اكثر من مليار متر مكعب).وكانت سيول قوية تدفقت صوب سدة العظيم من داقوق في كركوك بفعل غزارة الامطار. فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان السحب الركامية الرعدية ماتزال تتشكل محليا بسبب انكسارات خطوط الكونتور في طبقات الجو العليا ومد رطوبي استوائي . وقال بيان سابق ان (توقعات هطول الامطار الرعدية تتوقف اليوم الاحد في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب وتستمر فرص الامطار الرعدية الخفيفة الى المعتدلة احيانا في وسط البلاد وشمالها وقطرات في مدن الفرات الاوسط وتنعدم في الغربية)، واضاف ان (فرص الامطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وشمال واسط وديالى فقط فقد تنحسر الامطار ويقتصر الهطول في مناطق متفرقة من مدن الشمال)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين يتاثر بمرتفع جوي يسبب استقرارا مؤقتا وصحوا واجواء معتدلة عدا هطول زخات امطار في اربيل وسليمانية ودهوك)، وتابع (سيكون الطقس ممطراً يبدأ من مدن الشمال ويتجه بعدها نحو باقي المدن والامطار فيها تكون متفرقة). وكانت هطول الامطار في الايام الماضية تسببت في قطع طريق قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى مع مدينة كلار بسبب الامطار.وان اغلب مدن المحافظة تشهد منذ ايام موجة تساقط امطار غزيرة، ما تسبب بفيضانات وقطع بعض الطرق الحيوية).كانت المحافظة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي بسبب غزارة الامطار التي هطلت على المحافظة خلال الايام الماضية . وقال مصدر في بيان سابق ان (المحافظ مثنى التميمي امر بتعطيل الدوام الرسمي لاستمرار هطول الامطار على المحافظة وغرق معظم الشوارع والمؤسسات)، واضاف انه (تم استثناء الدوائر الخدمية من التعطيل حيث يكون الدوام فيها 100بالمئة وذلك لما تشهده المحافظة من موجة امطار غزيرة).

ضحايا البرد

ومن جانب اخر افاد مصدرأمني في اقليم كردستان أن 10 أشخاص سقطوا بين صريع ومصاب على الحدود العراقية التركية بسبب تعرضهم لموجة برد شديدة عندما حاولوا التوجه إلى داخل الأراضي التركية بطرق غير رسمية.وقال المصدر في تصريح امس ان (ستة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب اربعة اخرون جراء تعرضهم لموجة برد شديدة قرب نهر ماوان الذي يفصل الحدود العراقية التركية في منطقة ميركسور شمال اربيل)، واضاف ان (هؤلاء حاولوا التوجه الى داخل الاراضي التركية بطرق غير رسمية وان الجهات المعنية تحاول استلام جثث المتوفين والاشخاص المصابين من السلطات التركية)، واعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن سقوط عدد من المنازل في (الموجة المطرية) دون وقوع اصابات بشرية، مؤكداً استنفار الدوائر الخدمية في المحافظة لمعالجة اضرار الموجة المطرية التي شهدتها المحافظة.

من جهته طالب قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي بــ(عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ مثنى التميمي، لغرض تلافي غرق المناطق وتشكيل خليه ازمه في كل قضاء لمواجهة موضوع الفيضانات بسبب تجمعات مياه الامطار). واضاف الحيالي لــ (الزمان)، (يجب تخصيص مبالغ ماليه من الايرادات عن طريق تشكيل لجان بالوحدات الإدارية واعطاء صلاحيات لغرض مواجهة الازمه والسيطرة على تجمعات المياه وتصريفها وفتح الطرق امام المواطنين) .