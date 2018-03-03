إتفاقية كالجزائر – فاضل ميراني

ثلاثة و اربعون سنة تمر على تنازلات العراق لايران الشاه، الكرد مقابل الحدود، لكن الذين اشتركا في الاتفاق “صدام و رضا بهلوي” انتهيا الى مخلوعين، لجا الاول الى مصر ونفذ في الثاني حكم الاعدام!

خسر الكرد جولة سياسية يومها، وعادوا لتنظيم الصف الوطني، وربح الاحزان لمدة قصيرة و خسرا الحكم و الحياة وحلت بهما لعنة التاريخ المنصف.

كنت قد كتبت عن بغداد ذات المكانتين، بغداد الاصالة و بغداد المستنسخة للقسوة، بغداد الملاذ و بغداد الظلم، بغداد التي لم تعد تشكل غير منجم للاثراء و الافقار في عين الوقت، العاصمة التي انتهت لدور منتهب يتصارع فيه متنفذوها الجدد للتغطية على الحقائق بدعاية اقل ما يقال عنها انها تنافي السلوك الواعي القويم، فهي لم تعد تلتفت الى اي من واجباتها تجاه مسؤولياتها السيادية واخذت تشرب الحجج لخنق قطاعات الشعب بحجة ان في كردستان ما لا يرضي مشاعرها السياسية!

كما انه لا غرابة ان تلقى حملاتها ضدنا قبولا في الداخل، ونحن لا نعتب على من جرى تجهيله بنا بل تجهيله بحقه مواطناً في بلاد هي الاغنى بكل طاقتها البشرية و الطبيعية، كما انه لا عتب عندنا على طواقم الوصوليين من بطانات تلتحف بكل من يصل للقصر، فقد شخصنا ذلك يوم كان بعض من حكام بغداد يلبسون مثلنا و نتقاسم مع من حمل منهم السلاح جنبنا رصاصات الدفاع العزيزة، وحتى على هؤلاء لم يعد لدينا عتب، فوهج التسلط يفوق دفء الصداقة، وسلطة القرار والحاجة للتبجيل مرض يطول علاجه واحيانا لا شفاء منه!

نحن نفهم الاصرار على لغة الضغط، فورثة صدام اخذوا نصيبهم من اسوأ ما كان فيه بالكامل وزادوا عليه من مخزون سوئهم، وما كان الاستفتاء الا حجة، و الا فممارساتهم قبل الاستفتاء كانت بنفس الروح و ان تبدل جسم منفذها، وربما يفهم من لم يفهم اننا بالاستفتاء اردنا مغادرة العقل البعثي الذي يحمله بعض من يدعي معارضة البعث حزبا و عقيدة دين، فكيف لمن يحارب صدام للخلاص منه لا يحمل نفس الشيء لشبيهه او لنقل لشبيه الاسوا بصدام؟

موضوعيا نعرف كل شيء عن اللعبة غير البريئة التي يلعبها كبار لم يردعهم مصير من لعب بنار الخنق و التجويع وغطى على النهب و تحويل البلاد لضيعة تحكمها خيوط وحبال من خلف الحدود تسهم بتهريب المنقول لتقاعد مخز ينتظرهم

وهدم غير المنقول او الاستحواذ عليه، والا فان استولى هؤلاء على شبكات الاعلام و الصحافة للحديث الممل عن مخالفات تسجل علينا، فليطلعوا الناس على مصادر تمويل و لو حملاتهم الدعائية التي لا يتمكن منها شخص هو في الحقيقة ليس اكثر من راس للجهاز التنفيذي ولا اعتقد انه خلال سنوات تمكن من ادخار جزء من مرتبه بحيث يغطي خطط احلاف سياسية!

التجهيل الذي تنفق عليه اموال و خبرات تفوق مئات المرات اموال التعليم و الصحة و الامن الهزيل، يجعلنا لا نطيل صمت الحكماء عن فعل مشين يتعرض له شعبنا على يد و بتفكير ثلة المصالح التي قطعت العراق ليكونوا و اشباههم امراء حروب لنقل ميكروبات غرف تجنيدهم في الثمانينات لخدمة مصالح دول باتت تصدر فتاوى الموت وتصدر معها سلعها ليبتلعها سوق العراق تحت شعار حلف جديد نكون فيه خاسرين لكل حق و يربح الاخرون من جراء طاعة وولاء فريق لايريد بشعبنا خيرا ابدا.

اقول لمن لم يدرك معنى اتفاقية اذار اننا وبعد الخيانة بسنوات قليلة عدنا، شعبا و قيادة، تبدلت بعض الاسماء لكن الروح و الهدف لم يتغيرا، ووجدنا انكم ايضا لم تتغيروا، اتفاقية اذار شردت شعبنا و من صفق لها شنقه البعث بعدها ومن سلم منهم شنقته العدالة لاحقا. اوجه خطابي لمن يقرأ او يقرا لينقل، اتراك تنام مرتاح الضمير و انت تتفاخر بقتل شعب كان من قدره ان تصل لحكمه وقد اعناك؟

فان لم تهيء جوابا او تحايلت لقذف الكلام منمقا للناس، افتراك تقدر عليه مع الله؟

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

اربيل