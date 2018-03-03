فم مفتوح.. فم مغلق

الأسماء.. كما تراها أمانة بغداد – زيد الحلي

كتبتُ وكتب غيري في الصحف والمجلات، وفي وسائل الإعلام الاخرى عن اسماء غريبة، لا تدل على المعنى المراد منها … فمن (شربت زباله) الى (مطعم زرزور) ومن (أحذية الكاهجي) الى (باجة النمور) ومن (حلاقة الجابي) الى (كبة الكبة) .. تنوعت الاسماء وغابت المعاني .. لكن لفت انتباه ابنتي الصغرى، قراءتها امس لافتة كبيرة، وضعت قبالة مكب للنفايات حملت اسم (مكب الفردوس) .. وقد جاءتني ضاحكة، وهي تقول ان كلمة (الفردوس تنعي الجنان وبساتين الشجر، فكيف تطلقها امانة بغداد على مكان لتجميع المخلفات والازبال ..؟) وها انا اعكس سؤال ابنتي الى مسؤولي امانة بغداد، راجيا ان تتوخى الدقة في اختيار مفرداتها، لاسيما تلك التي تطلقها على الساحات والشوارع والمتنزهات ..

فهل، ادرك من وضع عبارة (مكب الفردوس) ان الجنة في اللغة هي الفردوس والروضة والبستان الذي فيه نخيلٌ وعنب. وفي عقيدتنا الاسلامية هي دار الثوب الأكبر، أي النعيم الدائم في الدنيا الآخرة…الفردوس هي السعادة المطلقة التي وعد بها الله المؤمنين …. وهي الخلود… اذن ان التعبير هو وحده القادر على تحويل ظلام المعنى إلى نور لا يضاهى وفرح لا يحد !

ان الاسماء تشكل وجدان أية أمة، وتقوي ذاكرة الناس، وتجسد كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، خصوصاً اذا كانت الاسماء كينونة حية في نفوس وعقول الناس، وهي التاريخ الذي يعيش فينا، ونعيش فيه.

شخصياً، مهما حاولت أن اصف ما في داخلي من مشاعر وأشواق، لبغداد، ومهما حاول الكُتاب والشُعراء وصف مشاعر العشق لبغداد وهي نائمة وسط الطبيعة إلّا ان الكلمات لا تعبر عن ما يشعرون به، وما يجول بداخلهم، فكل شخص منا يصفها بطريقة معينة تختلف عن غيره، لكنها بالمحصلة، هي نبع الحياة الذي لا ينتهي … فهل يصح ان نطلق على ركن منها، مخصص للنفايات اسم (مكب الفردوس) ؟ انه خدش للمشاعر، واذلال للناموس المجتمعي، ودلالة على امية واضحة، حتى ان تعذرت امانة بغداد بأسباب واهية، منها ان المنطقة التي يقع فيها المكب تحمل اسم (الفردوس)!!.

أعرف، أن الظروف العصيبة التي مرت على الوطن اخذت من بغداد الشيء الكثير من مشاعر ونفسية المواطن، لكني اجد ان على امانة بغداد والدوائر الخدمية الاخرى البحث عن مجالات إبداع ذات مديات شمولية أوسع.. وعطاء ثر لا يعرف الحدود.. فمثلما لا يعرف العافية إلا من فقدها، فأن قيمه العواصم لا يعرفها إلا من زار ارضها، فالرحمة بالعاصمة رجاء، وعليكم الاعتناء بالأسماء…

وانا اكتب، كنت استمع الى الرائعة فيروز في اغنيتها العذبة (اسامينا) حيث تقول:

(أسامينا.. شو تعبوا أهلينا تلاقوها.. وشو افتكروا فينا..

الأسامي كلام.. شو خص الكلام.. عينينا هني أسامينا..)

Z_alhilly@yahoo.com