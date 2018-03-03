معلمنا أمس واليوم – فائز جواد

كل عام تحتفل الاسرة التعليمية بعيد المعلم الذي يصادف الاول من آذار كل عام ، ويقينا ان الاستعدادات تجري على قدم وساق للاحتفال بمعلمنا وتكريم المتميزين من وزارة التربية والاسرة التعليمية.

نعم امس ومازالت الذاكرة والحمد لله نشطة ونحن نستذكر كيف كانت عوائلنا تهتم بهذه المناسبة الرائعة وتشارك الوزارة والاسرة التعليمية التكريم المعنوي لمعلمنا فتقوم غالبية العوائل بشراء هدية مناسبة لتقديمها للمعلم وبالتالي نجد ان العوائل الفقيرة والتي لاتتمكن من شراء هدية مثلما تتمكن العوائل الميسورة الحال شراءها لتقديمها للمعلم في يومه الاغر ، ومازلت اتذكر كيف كنت ابكي بل ارفض الذهاب للمدرسة في هذا اليوم والسبب عدم شراء هدية قيمة لمعلمي وكانت عائلتي المحدودة الدخل والتي لاتتمكن من شراء هدية ثمينه تكتفي بقطف الازهار وبعض الاغصان وتقوم بعمل هدية عبارة عن باقة جميلة وانيقة رغم تواضعها لنقدمها الى معلمنا صباح الاول من اذار ولاننا ندرك ونرى ان بعضاً من زملائنا الطلبة المنتمين لعوائل ميســــــــــورة الحال تهيئ هدية ثمينه لتقديمها من قبل ابنائهم الى المعلم في عيده هذا كان سبب حزننا حد البكاء بل رفضــــــــــنا الذهاب الى المدرسة بيوم الاحتفال بعيد المعلم ترددا من الاحراجات التي نقع بها لكننا كنا نتفاجأ ان بعض المعلمين الذي يشرفون على صــــــــــفوفنا وحصصنا التدريســـــــــية يشيدون بهدايانا المتواضعة بل ويصفونها بالهدية القيمة رغم تواضها وهي تحتـــــــــوي على ورود ربمـــــــــا تكون ذابلة وبعض الاغصان الخضر ولفت باوراق الهدايا فكان معلـــــــــمونا يرحبون بها بل ويشـــــــــــيدون بمبادرة عوائلنا بهدف ان يزيلوا الفوارق الطبفية بين العوائل المحـــــــــدودة الدخل والعوائل الميـــــــــــسورة الحال ويقينا كنا نسعد ونفـــــــــرح جدا لمبادرة معلمينا الاجلاء بهذا التصرف الرائع الذي يدخل في حقل التعليم الاسري والتربوي.

واليوم وبعدما انقلتت بعض القوانين والاعراف الاجتماعية من خلال فرض بعض المعــــــــــــلمين والمعلــــــــــــمات هدايا تقدمها الطلبة تصل لملايـــــــــين الدنانير بحجة هدايا عيــــــــــــد المعلم وبالتالي تعطى درجات الامتحان للطالب على مــــــــــــقدار وقيمة الهدية التي يقـــــــــــدمها الطالب للمــــــــــــعلم وبعكـــسه يكون الرســـــــــــوب والدرجات الضعيفة من حصة الطالب الذي لايستطيع شراء هدية ثمينة بسبب انتماءه لعائلة محدودة الدخل الشهري .

ويقينا هنالك ادارات مدارس وهيئات تدريسية وتعليمية ترفض رفضا قاطعا مثل هذه التصرفات وترفض ان يفرض معلم هدايا مهما كان نوعها ووثمنها على طلبـــــــته وربما يكتفي المعلم بوردة طبيعية او تخطيط لرسم جميل ومتواضع او هدية متواضعة لايــــــــــتجاوز ثمنها الدنانـــــــــير وهنالك معلمون اكتفوا بقصـــــــــيدة شعرية يلقيها الطالب امام الادارة والطلبة تكريما وحبا لمعلمه .

بغداد