هرطقات الساسة المنافقين – قاسم محمد الياسري

قربت الانتخابات وبقيت نفس الرؤوس في التكتلات جميعهم محاصصات طائفية بهرطقات خفيفة نفذتها جيوب النفاق فكل هذه التكتلات ايضا من هرطقات الساسة المحترمين .. قرات حكاية غاية في التأمل للفيلسوف والناقد في التحليل النفسي الاجتماعي (سلافوي جيجك) يقول فيها زار ضابط ألماني بيكاسو في مرسمة الخاص به في باريس خلال الحرب العالمية الثانية وصُدم عندما رأى هناك لوحة (غرينيكا) فسأل الضابط بيكاسو..هل أنت من رسم هذا؟ فأجابه بيكاسو بهدوء (لا.. أنت من رسم هذا) يعني انت من رسم الخطة لتدمير هذه المدينة ..من هنا أبدأ وكما أكدت الاحداث كان دور الامريكان والغرب واسرائيل واضحا في رسم ودعم وتدريب الارهاب وتدفق المقاتلين الاجانب والمال الى مايسمى بالدواعش هم واقزامهم العثمانيين والعرب المتصهينين . فحولوا مدننا الى لوحات كما هي لوحة (غرينيكا الباسك ).. من يرى نينوى اليوم وكأنها مدينة غرينيكا التي دمرت من قبل المانيا النازية في اقليم الباسك اثناء الحرب العالمية الثانية ..اليس ماحدث من قتل وتهجير وتدمير للمدن العراقية ومذابح التفجيرات الارهابية في بغداد والمدن الاخرى هو بسبب هرطقات واحزاب المنافين التي صنعتهم امريكا لهذا الغرض بئسا لكم وبئسا لهرطقاتكم أيها الطائفيون والنازيون الجدد ..قيل إن الفيلسوف والشاعر الساخر (كوردانو برونو) الايطالي عندما حكمت عليه الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة وفيما بعد حكم عليه بالاعدام والحرق حيا .. فقبل تنفيذ الحكم عليه ابتسم وقال لنفسه في هدوء ..أيها الغباء المقدس .. ايها الجهل المقدس .. ايها الحمق والغفلة المقدسان أنتم وحدكم تفعلون الكثير للتقدم وإصلاح النفوس أكثر مما يفعل الإبداع البشري والعلم .. وهذا مانحن فيه كعراقيين مغلوب على امرنا وقتال بعضنا البعض والتمسك بالتعصب وهرطقتكم وهرطقة ساسة الاسلام والعرب المنافقين التي اغتالت وطاردت علماء ومفكرين واقلام العراق الحرة بهرطقات مفتعلة ونسوا التسامح وسماحة الاسلام وباسم الاسلام يستمر الترهيب والقتل وقتال بعضنا لبعض في غفلة من امرنا بهرطقات كما تريد امريكا والغرب واسرائيل .

حماقة مقدسة

وكما فعلوا بالمسيحيين اثناء الحروب الوسطى في اوربا الغربية . إنني أؤمن بأن ما نواجهه الآن هو ازدياد الحماقة المقدسة والغباء المقدس والجهل المقدس عند العراقيين المتحزبين بستار الدين وهرطقات احزابهم وهرطقات ساستهم.. فلدينا في العراق مقرات متقدمة للماسونية تنطلق منها التوجيهات لتنفيذها مامطلوب من قبل دواعش السياسة واحزاب وساسة النفاق الاسلامية المزورة للاسلام التي تأتمر بأوامر أعداء العراق من صهاينة العرب الوهابيين وجميع دول العرب والمسلمين.. فهؤلاء مثل الاخطبوط ولكن بجسم عراقي صلب يقاوم وهنا يطرح السؤال نفسه مالذي سيكون عليه مستقبل الاجيال القادمة بوجود هذا الاخطبوط السياسي الذي ارهب الجميع .. ان امريكا واسرائيل والغرب يعتبرون مايحدث للعراقيين ثروة مهمة فهم يقولون لانفسهم دعهم يقتل بعظهم بعضا ويتصارعون على المغانم والثروات وكراسي الحكم كما هو حال كل العرب والمسلمين فهذا من مصلحة امريكا واسرائيل وهم يزيدون النار حطبا في السر يغذون الارهاب وتعصب الاحزاب والاغتيالات والقتال بين العراقيين كما هو حال البلدان الاسلامية والعربية ويطبطبون على اكتاف اقزامهم اللذين صنعوهم لتدمير الشعب العراقي والشعوب العربية والاسلامية كما قال احدهم دعهم يتقاتلون كالديوك المكسيكية لكي ينتهي الامر بالنزف حتى الموت ..وهنا تذكرت قولا للفيلسوف الهندي (إقبال لاهور) وهو يخاطب الغرب .

خنجر الغرب

يها الغرب لقد كنا نجرح بسببك فالخنجر خنجرك والدم يتدفق من أجسادنا وما زلنا في انتظار العلاج منك ..وهاهم احزاب وساسة النفاق الاسلامي يقبلون يد امريكا في السر ويدعون العكس بهرطقاتهم المزيفة وينتظرون من امريكا الانقاذ ويتهمون الاحرار من المثقفين والاكاديميين والباحثين والصحفيين بشتى التهم وترهيبهم وازهاق الاروح وحكموا على الاحرار بعد خطفهم بالحرق كما فعلت الكنيسة الكاثوليكية في حروب القرون الوسطى في اوربا الغربية واحرقت العشرات بتنفيذ احكامها الجائرة بالحرق … وكما حدث لنا بمحرقة تفجيرات الكرادة في عراقنا الحبيب …فاذا نظرنا الى ماوصل اليه عراقنا كوطن والعراقيين كشعب ربما في المستقبل سنلوم انفسنا لان ثقافة التعصب والتشدد المعادية للوطن والمواطن التي تحث على العنف والكراهية والطائفية بهرطقات واغتيالات وترهيب ابنائنا ستكون وبالا علينا بسبب هرطقات احزاب النفاق والغش الاسلامية وهرطقات وعاظ السلاطين والساسة الطائفيين النازيين الجدد وبسبب صهينة العرب وكل دول المسلمين والماسونية العثمانين واقزامهم احزاب الهرطقات الماسونية .التي جميعهم ياتمرون باوامر امريكا واسرائيل وينفذون مخططاتهم .فهرطقة احزاب وساسة النفاق التي نتحدث عنها اليوم .. ذات مغزى مرتبط بالدين ولها دلالات واسعة في التراث الفكري فعندما نقول هرطقة الاحزاب تعني البدع والخروج عن الملة والزندقة عند الاحزاب وعصابات الترهيب كماهي بدعتهم في ان (السياسة ..) لا تتعارض مع الدين لتغيير عقائد الناس ومعتقداتهم المستقرة وادخال معتقدات جديدة على عقيدتنا الاسلامية وانكار اجزاء اساسية منها لكي يجعلها بعد التغيير غير متوافقة مع المعتقد المبدئي .. فالهرطقة نعم ذات خلفية مسيحية ومرتبطة بالديانات المسيحية في حرب القرون الوسطى وكذلك الاسلامية في العصر العباسي وعصرنا الحاضر وما الت له الاحداث شبيه بما حدث في اوربا وحكم الكنيسة الكاثوليكية حيث اتهمت الكنيسة كثيرا من العلماء والمفكرين بالهرطقة والمروق تعاليم الكنيسة كما هي محاكمة غاليلي المشهورة وكما تعرض علماء العرب المسلمين للنفي والسجن مثلما حدث لابن رشد الذي اتهمه المنصور اللعين وهو اللذي من حرف وطغى في الخلافة الاسلامية واتهم الفلاسفة والمفكرين العرب وسجن المعارضين ومطاردة انصارهم واتهامهم بالكفر واحرقت كتب ابن رشد الفلسفية والعلمية في الاندلس وسرق العديد منها من قبل اليهود وترجموها الى العبرية ..وسبقه الكندي وابن طفيل ايضا في حرق كتبهم ونفيهم . ولعن الله الساسة المنافقين واحزاب المزورين ولعن الله كل من طارد وارهب العلماء واقلام المفكرين والباحثين وترهيب الصحفيين واطفال وشعب العراق .