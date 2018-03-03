بعد 15 عاماً من السلطة والنفوذ

هذه أفعالكم فبأي وجه تعودون ؟ – سامي الزبيدي

بعد خمسة عشر عاماً من السلطة والنفوذ ماذا فعلتم للعراق وشعبه ؟

الفقر يضرب أطنابه في كل محافظات العراق في المدن وفي القرى والأرياف حتى تجاوزت نسب الفقر أكثر من 40 بالمئة في بلد يصدر أكثر من ثلاثة ملايين ونصف برميل نفط عائداتها أكثر من ثمانية مليار دولار في الشهر الواحد .

البطالة في أعلى نسبها وتقارب نسبة الفقر والتعيينات والوظائف للأحزاب وللسياسيين وعوائلهم وأقاربهم وحواشيهم فقط.

الأمراض تفتك بالشعب وخصوصاً الفقراء فلا رعاية ولا خدمات صحية وما تقدمه الدول الإفريقية الفقيرة لشعوبها من خدمات صحية أفضل مما تقدمه حكوماتنا , أبناء الشعب يموتون في أمراضهم البسيطة والسياسيون وعوائلهم ومقربيهم يتطببون في أرقى مستشفيات العالم و بأموال الشعب وليس بأموالهم .

مئات الآلاف ان لم أقل أكثر من أبناء الشعب يعيشون في مكبات النفايات فهي مأواهم ومنها وزادهم وتجود عليهم أفضل مما تجود به الأحزاب الإسلامية الطائفية الحاكمة .

مئات الآلاف من أبناء الشعب يعيشون في العشوائيات في سكن لا يصلح للبشر و بدون أبسط خدمات لان الحكومات المتسلطة المتعاقبة لم توفر لهم السكن اللائق

الشحاذين والمشردين والمعوزين يملأون شوارع كل مدن البلاد .

الأرامل والأيتام باتت نسبهم مخيفة بسبب الإرهاب والعمليات الحربية المستمرة وبسبب أعمال الميليشيات والعصابات ولا إجراءات فاعلة لمساعدتهم أو انتشالهم من حالة العوز والفقر والحاجة .

الأمية والجهل في أعلى مراحلها والمدارس قليلة وفي حالة يرثى لها ولا تتوفر فيها أبسط مقومات المدرسة وسبل التعليم وأكثر الطلاب تركوا مقاعد الدراسة ليبحثوا عن عمل يسدون به رمقهم ورمق عوائلهم .

التعليم الجامعي في أسوا حالته كثرة في الجامعات وندرة في الكفاءات , جامعات حكومية وأكثر منها أهلية همها جمع المال لا تقديم العلم وجيوش من الخريجين كل عام بدون تعيين

أكثر من ثلاثة ملايين عراقي أغلبهم من شباب الأمة وطاقاتها الخلاقة وأكاديمييها وأطبائها وعلمائها هاجرت الى دول الكفر التي توفر لهم الأمان والمعيشة والعمل والشعور بالإنسانية بعد ان عجزت كل الحكومات الإسلامية المتسلطة عن توفير أبسط متطلبات الحياة والعمل والأمان لهم .

لا أمن ولا أمان عصابات الجريمة المنظمة وميليشيات الأحزاب المتنفذة تسرح وتمرح وترتكب جرائمها في الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الإتاوات كل يوم وأمام أنظار القوات الأمنية التي تعجز عن مجابهتهم أو وضع حد لجرائمهم والنزاعات العشائرية المسلحة تستفحل في البلاد أمام عجز القوات الأمنية في إيقافها أو التصدي لها .

بعض المعتقلين في السجون يمضي سنين دون محاكمة وآخرون اعدموا عن جرائم لم يرتكبوها اعترفوا بها تحت التعذيب الذي أصبح سمة كل المعتقلات والسجون .

ساسة فاشلون

محافظات ومدن دمرت بالكامل بناها التحتية ومنازل المواطنين وأملاكهم ومحطات الكهرباء والماء وكل الخدمات حتى باتت مهجورة معدومة الحياة وأخرى دمرت بشكل جزئي وهُجر ونزح أكثر من خمسة ملايين من ساكنيها وذلك بسبب خيانة بعض السياسيين الفاسدين والفاشلين وقادتهم العسكريين الفاسدين والفاشلين مثلهم والمتخاذلين الذين سلموها لداعش بدون قتال وسلموا معها أسلحتهم ومعداتهم وعجلاتهم التي تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات ولم يتم محاسبة المقصرين والخونة الأساسيين عن جريمة الخيانة العظمى هذه وعن وجرائم القتل واذبح والسبي التي تسببت بها وطالت أبناء شعبنا من مختلف القوميات والأديان والمذاهب .

فرطتم بتراب الوطن فسيطرة دول الجوار على عدة مناطق حدودية وسلمتم حقول نفطنا الحدودية إليها وتنازلتم صاغرين أذلاء عن مياهنا الإقليمية ومنها خور عبد الله وبعتم ثروة الشعب وثروة الأجيال نفط العراق الى الشركات الاحتكارية .

الفوضى تضرب كل أنحاء البلاد لا احترام للقانون ولا للنظام والقضاء والادعاء العام مسيسان والقانون يطبق على أبناء الشعب المغلوب .

المحاصصة الحزبية والطائفية دمرت البلاد والعباد وأوصلت المزورين والجهلة من السياسيين الى أعلى المناصب في الدولة والحكومات وفي المحافظات وتم تهميش الكفاءات والخبرات الأكاديمية والعلمية الوطنية النزيهة عن أخذ دورها في خدمة وطنها وشعبها فانكفأت في زوايا النسيان أو اغتيلت أو هاجرت خارج الوطن فعمت والفوضى وسوء الإدارة والمحسوبية والمنسوبية كل وزارات ومؤسسات الدولة .

استشراء الفساد

الفساد والرشوة والسرقة باتت رائحتها تزكم الأنوف وكل تقارير المنظمات الدولية تضع العراق في طليعة الدول التي تمارس الفساد ومن يمارس الفساد والسرقة غير أحزاب السلطة والسياسيين المتنفذين وحواشيهم الذين أسسوا لهم شركات واشتروا العقارات وبنوا العمارات وفتحوا الحسابات في كل بنوك العالم وأصبحوا من أغنياء العالم في ليلة وضحاها بعد أن كانوا حفاة لا يملكون قوت يومهم واليوم يملكون أرقى الفلل والقصور والشركات في أفضل عواصم العالم. خدعوا الشعب ولم يكتفوا بما سرقوه من أموال ومن نفط بل عمدوا الى سرقة عقارات الدولة والأراضي المميزة في بغداد والمحافظات وسرقوا عقارات وبيوت ومزارع أركان النظام السابق وسجلوها بأسمائهم.

ولو اسطر كل سرقات ومبوقات و إخفاقات وسلبيات وسوء إدارة القيادات وجرائم الأحزاب و أعمال الفساد والسرقات وخداع السياسيين وكذبهم على الشعب وخيانتهم للوطن لاحتجت الى مجلدات لكني أكتفي بهذا القدر لان الشعب بات مطلعا على كل جرائم وسرقات وفساد السياسيين وأحزابهم التي دمرت البلاد وأكثرت فيها الظلم والفساد ودمرت العباد وأشاعت الفرقة والطائفية بين مكونات الشعب ونشرت والفقر والبطالة والأمراض والجهل والأمية وكل مسيء وقبيح .

قرابين جديدة

وقبل أن اختم مقالي هذا أقول لهؤلاء السياسيين وأحزابهم التي تسلطت على رقاب الشعب خمسة عشر عاما وكانت تلك انجازاتكم وأفعالكم ألا تخجلون ؟ ثم ألا تخجلون ؟ وانتم تستقتلون وتريدون العودة للسلطة والنفوذ عبر الانتخابات القادمة بعد أن هيأتم الأرضية المناسبة لها من خلال المفوضية غير المستقلة للانتخابات التي تم تعيينها محاصصة ً بين أحزابكم ومن مرشحيكم ومن خلال تجيير قانون سانت ليغو لصالح كتلكم وأحزابكم ومن خلال استغلال أموال الدولة والشعب لدعاياتكم الانتخابية ورشاكم للفقراء والمحتاجين حتى ينتخبوكم فماذا تريدون أن تفعلوا أكثر مما فعلتم بالشعب والوطن ؟ والى أين تريدون الوصول بنا ؟ هل توجد أكثر من هذه الهاوية السحيقة التي أوصلتم الوطن والشعب إليها ؟ وهل توجد أكثر من هذه الكوارث والمآسي التي جلبتموها للشعب والوطن ؟وهل يوجد أكثر من هذا الظلم والجور والفساد والسرقات وغياب الأمن والأمان والفقر والجوع والأمراض والبطالة والاعتقالات والتهجير والخداع والكذب والجرائم التي اكتوى بها الشعب ؟ وهل تريدون قرابين أخرى من أبناء الشعب تذبحونها لكي تبقوا في السلطة أربع سنين عجافاً أخرى بعد ان قتلتم من شباب الأمة ورجالاتها عشرات ان لم أقل مئات الآلاف وأضعافهم من الجرحى والمعاقين وأضعافهم من المهجرين والنازحين وأضعافهم من الفقراء والمعوزين قدمها الشعب طوالالخمسة عشر عاما من تسلطكم وحكمكم الجائر, ألا تخجلون من أنفسكم ومن شعبكم ومن ربكم ؟ فمن أي شئ تخجلون ؟ وهل مسحتم قطرة الحياء عن جباهكم وأبدلتموها بكي هذه الجباه الكالحة تزييفاً ورياء؟