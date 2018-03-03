إختبارات الصدق – فريد حسن

وها هي الايام تمر لنقترب اكثر من الانتخابات المقبلة التي بدأ فيها المرشحون هذه المرة بتوزيع المقبلات اللفظية كما هو العهد بهم كما وان بعضهم قد نزل عليه الايمان والتقوى كما الغيث فيتباكى على المظلومين والفقراء والمعوزين متناسيا انه وحزبه وكتلته هم الذين تسببوا في انزال مطر الفقر والجوع والقتل وافراغ خزينة الدولة من خلال العقود الوهمية والمكاتب الاقتصادية للاحزاب وهي بدعة الزمان والمكان والتي جاءت غيمة سوداء على هذه الامة التي لاحول لها ولا قوة أمام ساسة موديل 2003.

ان البلد بحاجة الى عقول وارادات وطنية مخلصة تربطها بتراب الوطن ومتعلقة به كما هو تعلق الطفل بحنان امه والبلد بحاجة الى رجال اخلاصهم للوطن اكبر من اخلاصهم لانتمائهم الحزبي التي اسهمت في تفتيت وحدة الشعب ولابد من وضع خطة علمية رصينة والعمل بصدق لمصلحة الوطن وابنائه وان تكون كما في دول العالم الشعارات وبرامج الانتخابات لها صفتها ودورها المتحقق بعد اعلان نتائج الانتخابات فان الامم تتعامل مع المرشحين من خلال صدق برنامجهم الانتخابي ويعولون عليهم في القادم من الايام اما التخلي عن البرنامج المعلن فهذا خداع واحتيال وهل سمعتم ان محتالا وكذاباً ارتقي سلم المسؤولية؟ بالتأكيد يكون الجواب نفياً أما التمادي فانه سيضعنا امام انشطار(اميبي ) أو ثنائي لتتسع قائمة الفساد واعتلاء المفسدين مواقع السلطة لاجل التسلط وليس لاجل خدمة الناس وقد شهدنا ذلك في الانتخابات الماضية فأصبح هموم البرلماني الكومشنات والعقود الوهمية والابتزاز من خلال رفع عصا الاستجوابات .

ان البلد بحاجة ماسة الى تغيير الوجوه والافكار والاحزاب البالية غير المنتجة باستثناء انتاج الفساد وكانهم قدموا لينتقموا من شعب العراق الذي حباه الله بالرافدين نهرين خالدين وبحضارة انسانية نبيلة ومراقد الانبياء والائمة الاطهار.

ان الوعود الكاذبة قد شبع منها ابن العراق وان الاصوات ستكون للمرشحين العراقيين الذين لايحملون جنسيات اجنبية وليسوا جنودا عند الغرباء من دول الجوار ولا هم عملاء لهم لتفتيت وحدة الـــــــشعب بأسم الدين والطائفة والمذهب .

انها من الوطنية ان تتألف المفوضية العليا للانتخابات من اناس مستقلين لا ان يكونوا مرشحين من احزاب على اسس محاصصاتية وان يعتمد الفرز الالي لضمان نزاهة الانتـــــــــــخابات وان لاتعلن النتائج بعد التوافقات اللعينة لتقسيم الكعكة كما حصلت في الانتــــــــخابات السابقة وان لا تكون لدول الجوار دورها في توزيع المسؤوليات كما حصلت سابقا ومن الضروري مشاركة مراقبين دوليين في يوم التصويت والفرز واعلان النتائج لضمان النزاهة .

ان الوقائع التي حصلت في الماضي كانت لها نتائجها السلبية ومضاعفات غير صحية اثرت على الواقع العراقي فساهمت في ايجاد داعش الارهاب وداعش الفساد وقانون الغاب وتجيير شعار حكومة ودولة القانون لمصلحة كتلوية فكانت بحق لمزايدة حزبية غير شريفة فبأسم القانون تم زج الابرياء في السجون وجاءت المفخخات لتقتل المتبقين والنتيجة المؤلمة سقوط عدد من المحافظات بأيد مجرمين بمشاركة فاعلة من أطراف معروفة واليوم ونحن على اعتاب انتـــــــــخابات جديدة نتطلع الى ان تحمل معها كل جديد وتفرز الاحزاب والمرشحين المعطوبين والمرتزقة وأحباب الكراسي والمال والامتيازات والمفضلين لمصالحهم الشخصية على مصلحة عامة الشعب فهؤلاء مكانهم مزبلة التاريخ ولنبدأ البناء من جديد بالاعتماد على المخلصين من شعبنا المجيد ومن الخبرات الاكاديمية والعلماء العاملين .

ان مختبر الشعب قد افرز الخداعين ودعاة الجهل وسراق المال العام والكذابين والمنافـــــقين وستوقف زحفهم وستكون الانتخابات القادمة نزيهـــــــــــة لان الشعب سيختار الصادقين بعد ان تعـــــــــــرف على الكذابين (صورة وصوت) ومن خلال اختــــــــبارات عدة ومنذ عام 2005..