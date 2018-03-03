كلام أبيض

صار للغابة ملامح – جليل وادي

لم أر شعبا من التي تسنى لي رؤيتها أكثر كرما وغيرة وشهامة ورقة قلب من العراقيين، نحن عاطفيون بطبعنا، هكذا جُبلنا، ولذلك كان العراق بلد الشعر قبل ان يكون بلد القصة او المسرحية، فاما ان نقول الشعر او نتذوقه، ومن يقف بين الاثنين نادر، قلبوا دفاترنا الاولى، ستجدون الشعر أول أشكال التعبير التي استعنا بها لتجسيد عواطفنا بدءا من الغزل وانتهاء بالرثاء، نفوس رقيقة، وهل أرق من الشعر للتعبير عنها ؟ لذا كان الشعر لصيقا بالعراقيين منذ كلكامش الذي (رأى كل شيء) الى السياب الذي وجد ان الظلمة في بلاده أجمل من شموس الآخرين، كل هذا موقن به، لكني أعجب الان لمن لا يرق قلبه وهو يرى ظلما جليا أمام عينيه ولا يحرك ساكنا، وأعجب لمن لا تدمع عينيه لام فقدت وليدها او لفتاة في مقتبل العمر تبحث في أركان البيت عن فتاها، وأستغرب ممن يأكل مال اليتيم وينام قرير العين، وقبلها يدهشني اولئك الذين طاوعتهم أياديهم ليذبحوا اخوتهم بالسيوف في سنوات النحس، وكيف لا يخجل مسؤولون يصفون أنفسهم بالكبار ويعجزون عن تعبيد طريق مسافتها (500) متر، هي المسافة التي تربط باب كلية بشارع عام، فيعاني ابناؤنا أشد المعاناة وهم يخوضون في أوحال الامطار شتاء والأتربة صيفا، وما يثير دهشتي ان تغلق الأجهزة الأمنية شارعا او حيا او زقاقا او باب مؤسسة من دون ان تعطي للناس بديلا مناسبا، أية غصة سيخلفها ذلك في النفوس، ندرك تماما جسامة المسؤولية وحجم الخسائر عند الاخفاق، ونقدر ما قُدم من تضحيات، لكن على الجميع أن يدرك انهم في خدمة المجتمع، وعدم وجود بدائل مريحة يشوه صورتهم في الأنظار، ويُضعف الثقة بهم، بينما نريد لصورتهم أن تكون مشرقة تعكس معدن العراقي الأصيل، ولن يعكس هذا المعدن أبدا اولئك الذين يطلبون هويتك في السيطرات وعيونهم على زوجتك، من يُعلم هؤلاء الأدب، وهل يتساوى هذا مع ذاك الفارس الذي ضحى بنفسه لتخليص العراقيين من داعش وتحرير الأرض، نريد تمثالا لهذا الفارس، ونبذا لغير المؤدب، الشرف ذمة في ضمائر كل من ارتدى البذلة العسكرية بمختلف عناوينها .

ما يثير العجب كثير هذه الأيام، مظاهر غريبة بتنا نتعرض لها صباح مساء، ويتعذر احصاؤها، يبدأ من أصحاب المهنة التي يفترض ان تكون نبيلة، كذاك الصيدلي الذي يُبالغ في مضاعفة أسعار الدواء، او ذاك الطبيب الذي يرفض معالجة الفقراء، واجور مراجعته خيالية وليست في متناول أصحاب الدخول المحدودة، وكيف يسمح سائق سيارة لنفسه ان يأخذ دورك عنوة، مع ان ذلك لا يوفر له سوى ثوان من الوقت، فيضطرك للمغامرة على مضض، او شيخ عشيرة يتاجر بمصائب الناس، او معلم يختلف أداؤه في المدرسة عنه في الدرس الخصوصي، مع ان ما يتقاضاه في المدرسة لا يقل عما يدره عليه الدرس الخصوصي؟

أنظر بألم لمن يخرب أموالا عامة ليحقق مصالح خاصة، كتخريب شبكة أنابيب المياه الصالحة او شبكات الري المبطنة او شبكات الكهرباء، وربما يصف أحدهم هذه المظاهر بالأمر اليسير اذا قورن بسلوك الذين يصفون أنفسهم (بناة الأوطان)، لكن كياناتهم بمثابة الدولة داخل الدولة، فكيف يبنون وطنا يفاخرون به، ولا يعينون الدولة على النهوض، وهم يعلمون قبل غيرهم ان نيران الانهيار تحرق الجميع بضمنها كياناتهم، وعند ذاك لن ينفع عض الأصابع، هذا العراق يا سادة، ومحظوظ من يضع حجرة في أساسه، لان التاريخ لن يرحم أحدا.

لا يمكنني وصف هذه المظاهر الا بالتوحش مع قساوة هذه المفردة التي لا تليق بالعراقيين أبدا، وسؤالي : كيف تسلل التوحش الى النفوس ؟ وبالرغم من ايماني بسعة مساحة الخير، لكن شكل الغابة بدت له ملامح لا تخطئها العين.