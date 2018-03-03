الشرطة تواجه الصناعات اليوم بإختتام الدور 17

الزوراء تستمر بالصدارة وكربلاء تهرب من قاع القائمة – الناصرية – باسم ألركابي

قدم فريق كربلاء اداءا مقبولا أهداه الفوز الأول بملعبه وتحت أنظار جمهوره على زاخو في اللقاء الذي جرى أمس الأول ضمن الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بهدف اللاعب علاء عذاب د19 من المباراة التي خرج بكل فوائدها حيث الهروب من الموقع الأخير المرشح للهبوط بعد ملازمة منذ بداية الدوري قبل ان يتخلى عنه ويتقدم للموقع السابع عشر برصيد17 نقطة تاركا مركزه لفريق الحسين قبل ان يخرج حيدر محمود واللاعبين والجمهور والاداره بفرحة كبيرة بعدما شهدت الجولات الأخيرة تطورا لكربلاء عندما نجح بالفوز مرتين ذهابا على الجنوب والبحري في البصرة والتعادل مع الديوانية وسط سعي اللاعبين في الخروج من أسوء المواقع بعدما قدموا المستوى الذي منحهم التقدم وتجاوز الامور إلى ما قبل نهاية المرحلة الأولى وهو ما كان يبحث عنه جمهوره الذي يرى شيء من التغير قد حصل في الوقت المطلوب فيما تلقى زاخو الخسارة التاسعة متراجعا للموقع ما قبل الأخير المرشح للهبوط بعدما فشلت محاولاته في العودة للمباراة بسبب ضعف اداء اللاعبين وانعدام التركيز حتى لم يتعامل مع الفرص السهلة.

عودة المتصدر

عاد المتصدر الزوراء لسكة الانتصارات موسعا الفارق الى خمس نقاط مع الغريم الشرطة بعد تحقيقه فوزا صعبا على الأمانة بهدف اللاعب ابراهيم بايش في الدقيقة الثانية على بداية المباراة الي خاضها الزوراء بغياب عدد من اللاعبين لكنه عكس نفسه الفريق القادر على اللعب بسلاح البدلاء الذي رجح كفة الفريق و نجح به اوديشيو في أكثر من مرة قبل ان يتجاوز عقبة الامانةالتي سبق وسببت مشاكل صعبة في الموسم الماضي عندما سقط مرتين لكن الزوراء مختلف هذه المرة من حيث التشكيل واللعب والنتائج عندما استمر للجولة المذكورة بسجل ابيض وهذا عمل كبير في ان يستمر على نسق النتائج المطلوبة امام طموحات إنهاء الصفحة الأولى من المسابقة في الموقع الاول بعدما عاد للفوز بعد تعادلين كادان يهدر الصدارة وجاء الفوز في محله ودعم المهمة التي عادت تتواصل مع أفراح الأنصار الذين زادوا قناعة بقدرة الفريق غفي حسم الامور وسيكون امام خروج خطر الدور القادم إلى مهمة صعبة الى ملعب العمارة لمواجهة نفط ميسان ورغم العودة للنتيجة الايجابية لكن الامور تحتاج لدور المهاجمين للتهديف الذي تناقص في التسجيل الجولات الأخيرة على عكس الشرطة والجوية اللذين رفعا من غلة الأهداف بشكل واضح في وقت تجمد رصيد الأمانة 23 في الموقع التاسع وفشل العودة بالمباراة للبداية بعدما فشل في التعامل مع الكرات المرتدة ويعاب على اللاعبين في نقل الكرات والفشل في خلق الفرص الحقيقية لانه افتقد للعب الجماعي كما لم تنفع تبديلات احمد تخضير في استعادة التوازن قبل ان تنتهي المباراة على وقع الهدف اليتيم بعدما عجز لاعبو الزوراء في تعزيزه في عجز فني قد يعرض الفريق الى موقف صعب في العمارة.

فوز الجوية

وواصل الجوية نتائجه الجيدة رغم ضغط المباريات على الفريق واللاعبين بعدما عاد من الفوز على السويق العماني الاثنين قبل ان يلتحق عدد من عناصره مع المنتخب الوطني في لقاء السعودية الودي الأربعاء ثم لعب الخميس مباراته مع فريق الحسين بنقص عدد من اللاعبين قبل ان تظهر إمكانات وفوارق البطل منها الى أصحاب الأرض في مهمة ظهرت تحصيل حاصل في تحقيق الفوز بهدفين سجلهما امجد راضي 31 وحمادي احمد65 ليرفع رصيده الى 34 مواصلا ملاحقته للوصيف والمتصدر من خلال تقديم النتائج الايجابية عبر التعاون ما بين اللاعبين والمدرب والسعي الى التقدم دون توقف للدفاع عن اللقب ويظهر الفريق بحالة جيدة في الهجوم والدفاع ويقدم مباريات ناجحة وسط رغبة جمهوره قبل ان يغادر الى البحرين لمواجهة المالكية البحريني يوم غد الاثنين في مهمة لم تكن سهلة من اجل صدارة المجموعة وطموحات الدفاع عن اللقب الثالث الاسيوي كما سيكون إمام مباراة الموسم مع الغريم التقليدي الشرطة الدور القادم في وقت شهدت مشاركة فريق الحسين تراجعا واضحا في الجولات الأخيرة وكل شيء تغير بالاتجاه المعاكس بعد الاستقرار في الموقع الأخير ويواجه شبح الهبوط بعدما حدد المدرب السابق هادي مطنش المشاكل قبل ان يترك الفريق الذي يواجه مصير البقاء ما يتوجب على الإدارة تدارك الامور بسرعة.

الحدود يوقف الكهرباء

وسقط الكهرباء في محطته لتتوقف عن العمل رغم التقدم بهدف مصطفى علي 22 إمام فريق الحدود الذي نجح بقلب النتيجة بهدفي اللاعبين علي حسين 35 وشريف عبد الكاظم 44وفي العودة لعزف نغمة الفوز بعد ثلاث خسارات من أربع مباريات والاهم ان يعود عبر بوابة الكهرباء في مهمة رتب لها مظفر جبار وعادة التوازن للفريق عندما رفع رصيده الى 20 والتقدم موقعين ويتطلع للتواصل مع النتائج المطلوبة والخروج بمركز أفضل مع نهاية المرحلة الاولى عندما يستقبل الكهرباء الدور القادم والسعي للظفر بالفوز بعد انتهاء أزمة النتائج المتدنية وإيقاف مدها السلبي من جانبه ورغم الاستمرار في مكانه الخامس لكن الكهرباء يمر بفترة تراجع في الأداء ومنذ خسارته ذهابا من الجنوب متخليا عن بدايته لكنه قادر على العودة من خلال المباراة القادمة مع فريق الحسين التي يريد ان يضرب ضربته من اجل المرور بموقعه حتى نهاية المرحلة الحالية لأنه لازال المنافس القوي من خلال امتلاك أدوات اللعب التي وظفها لمدرب عباس عطية الذي للان يقدم الفريق بشكل مقنع لادارة الفريق التي تأمل عودة اللاعبين لمستوياتهم لدعم الموقف امام اخر مباراتين من النصف الاول من المسابقة.

فوز الديوانية

وقلب الديوانية تأخره إمام البحري الذي تقدم في الشوط الأول عن طريق محـــــــــــمد الصادق بركلة جزاء 6 ليستعيد نغمة الفوز وتحسين الامور خلال الشوط الثاني بهدفي اللاعبين محمد حاتم وليث صاحب 57و74 ليتــــــــــقدم للموقع السادس عشر 14 نقطة والاهم ان يستعيد الفريـــــــــق توازنه ويحقق النـــــــــتيجة المطلوبة وايـــــــــقاف مسلسل النتائج المخـــــــــــيبة التي استمرت تلازم البحري الذي يكون قد تلقى الخسارة التاسعة والتراجع للمركز الثامن عشر.

تعادل الطلبة والجنوب

ورغم فشل الطلاب في محواثار خسارة النجف الكبيرة لكنهم حققوا التقدم موقعين 23 عندما تعادل مع الجنوب بهدفين بعدما تقدم أصحاب الأرض عن طريق حيدر حسن 6 فيما نجح باسم علي من إعادة المباراة للبداية د38 من ركلة جزاء لكن المحترف ارماري أعاد التقدم للطلاب مرة أخرى لينهي الشوط الأول بهدفين لواحد لكنه لم يستفيد من تقدمه في دعم الامور إمام جمهوره الذي خرج غاضبا بعدما عاد الجنوب مرة ثانية ليحقق التعادل ويلزم الطلاب على تقاسم النقطتين بهدف عقيل مرتضى 78 ليعود الجنوب بتعادل بطعم الفوز في مهـــــــــــمة لم تكن سهلة لكن ما يعاب على مدرب الفرق عادل ناصر انفعالاته الغير مسوغة عندما طالب اللاعبين بالانسحاب مكررا اعتراضاته في مبــــــــــــاراة الزوراء في تصرف غير مقبول إمام فريق الذي خطف الأضواء ولازال في المركز السادس المهم ويقدم مباريات مقبولة والاهم استخدام وسائل الاعتراض المهنية.

الشرطة والصناعات

وتختتم مباريات الجولة المذكورة اليوم الأحد بلقاء الشرطة الوصيف والصناعات خامس عشر الترتيب 16 نقطة بعدما تمكن من تحقيق أفضل واكبر نتيجتين في الدورين الماضين بالتغلب على الحدود بخمسة أهداف لهدفين وعلى فريق الحسين بأربعة أهداف ويكون مستعدا للمواجهة الحقيقية والتحدي الكبير امام الشرطة الذي لايريدان يتأخر والتفريط بنقاط مباراته الثالثة بعد تعادلين بهدف مع نفط ميسان وسلبا مع النفط ويريد اقناع جمهوره الغاضب بتحقيق الفوز بعد النتيجة الأخيرة والتصرفات الغير مسوغة إطلاقا التي قد تعرض الفريق للعب تحت ضغط النتيجة وقد تذهب الامــــــــــور إلى الوضع الغير محســـــــــــوب ومهم ان يكون ويبقى الجمهور مؤثرا إمام طموحات الصراع على الصدارة التي ابتعد عنها بخمس نقاط عن الزوراء وأهمـــــــــــية تقديم المستوى للبقاء على الفارق الى ما قبل الدور المذكور قبل ان يكون الشرطة إمام أصعب مباراة إمام الجوية الجمعة القادمة في وقت يــــــــــــريد عماد عودة إلحاق الخسارة الأولى بالشرطة بعد ارتــــــــــــفاع فعالية اللاعبين وزيادة الأهداف والرهان على الهداف منار طه نجم الدور الماضي مع فريقه الذي تغيرت ملامحه ومستعد للمواجهة الأهم بعد تطوره الواضح.