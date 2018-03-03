في المرمى

نظام فاشل – سامر الياس سعيد

وقف الاعلام الرياضي في العام الماضي مناصرا لنظام المداورة الذي نجح باحكامه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وحقق بفضله العديد من البطولات لصالح فريقه ريال مدريد الاسباني وتابع الاعلام قدرة المدرب المذكور في ابدال اوراقه التكتيكية التي نجحت تماما في الاستئثار بالعديد من البطولات ولعل من بينها احرازه بطولة الدوري الاسباني وبطولة دوري ابطال اوربا التي كان من المثير تحقيقه لها لعامين متتاليين ..

ومن المحطات التي تستاثر بالحديث عنها قدرة المدرب في تغيير اللاعبين وقدرة اللاعبين من البدلاء بالمقارنة مع الاساسيين ومنهما اللاعبان الفارو موراتا وخاميس رودريغيز اللذان يعدان من افضل اللاعبين البدلاء وقدرتهما الحقيقية على تغيير مجريات اللعب لكن تفريط المدرب زيدان بهذين اللاعبين واستعانته بلاعبين من الشباب وتهيئتهم في الموسم التالي كان من الانظمة الفاشلة التي اوقعت المدرب في الفخ ..

اتحدث عن نظام جديد اربك حالة فريق نادي ريال مدريد وهي نظام الاراحة الذي لعب تحت وطاته المدرب زيدان خصوصا وانه لعب العديد من مباريات الدوري والتي على سهولتها وقع في كمينها مركزا على لعب الفريق المذكور مباراته السابقة امام فريق نادي اسبانيول وهو متاثر بالكثير من الاصابات في صفوفه الى جانب اراحته الكثير من الاسماء البارزة كون الفريق مقبلاً على المباراة الحاسمة التي ستجمعه في اياب دوري ابطال اوربا بالفريق الباريسي باريس سان جيرمان والتي يتفوق فيها الفريق الابيض في المباراة التي جرت في خضم الذهاب بثلاثية وتعول الجهود الباريسية على هذه المباراة التي ستجري في السادس من اذار (مارس ) من اجل الريمونتادا والعودة للبطولة التي انفق عليها الباريسيون مبالغ طائلة لتعويض خسارتهم لها في الموسم الماضي بعد مباراتين مثيرتين جمعتهما بفريق نادي برشلونة الاسباني خسرها الاخير اولا باربعة اهداف ثم عاود فوزه المثير بستة اهداف لهدف ليفارق الفريق الفرنسي البطولة دراماتيكيا ..

هل نجح المدرب زيدان بنظامه باراحة اللاعبين وتقديم الفرصة السانحة للاعبين شباب لم يكونوا على الموعد مقارنة باللاعبين الذين ذكرناهما سابقا والجواب كلا فحتى مع توالي المباريات لم ينجح الجيل الشاب الذي اشركه المدرب زيدان في المباريات ولم يحقق الانسجام المطلوب الذي يمكن الفريق من احراز المطلوب فتعثر الفريق مرارا وبنفس الطريقة التي خسر فيها مبارياته ضمن الدوري الاسباني فتجده يهاجم ويحاول مرارا طرق مرمى الفريق الخصم ويعيشه تحت وطاة الضغط بلا جدوى لتحل الدقيقة الاخيرة وتجد الفريق المنافس هو الذي يحقق هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث وهذا السيناريو وجدته واضحا جليا بمباراة الريال امام فريق جيرونا وعاود اطلالته امام فريق اسبانيول لتجد ان خلل المدرب زيدان اتضح جليا دون وجود مبادرة لمعالجته فهل يصح ان نطلق على المدرب زيدان مدرب الحظ لافتقاره الخبرة في التعامل مع المباريات ؟ انه مجرد تساؤل ..