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الشفافية الدولية ومفاسد المحاصصة – مازن صاحب

يخطئ من يظن ان المعايير الدولية لمدركات الفساد التي ينطلق منها التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية تستهدف النظام السياسي في العراق، هذه المدركات التي حددتها تلك المنظمة بـ”13″ مدركا انما تنطلق من فعاليات مجتمعية واقتصادية يمكن ان تنتهي الى سياسات عامة فضلى للدولة، فيما واقع الحال في عراق اليوم هو العكس تماما، السؤال كيف ولماذا ؟؟.

اما كيف، فان جميع هذه المدركات تؤكد اليات تنفيذ سياسات السوق ومخاطر الأداء الاقتصادي التي يمكن ان تواجه هذا النظام التي تعرف في الدورة الاقتصادية كما حصل في الكساد العظيم عام 1929 في الولايات المتحدة او ما يمكن ان ينتج من الحروب والنزاعات، واعتمدت هذه المعايير على درجة كفاءة الأداء والتقييم المؤسسي في تطابق ممارسات السلطة التنظيمية للإدارة العامة كما هي في البلدان المتقدمة وتلك التي تنمو او التي تخوض نزاعات ، لذلك اكثر من نصف الدول تكون تحت الرقم 50 ، فيما لا تقفز الى الأرقام العليا سوى تلك الدول التي تقدمت في ممارسات الحكومة الالكترونية ومن ثم حوكمة الممارسات الفضلى للإدارة العامة في تطبيقات خدمية يعرفها البنك الدولي ب”ممارسات الاعمال ” ومثال بسيط على ذلك ان أي مستثمر اجنبي بإمكانه الحصول على عقد في دولة الامارات العربية المتحدة في 7 خطوات تنفيذية من خلال ” النافذة الواحدة ” ، والسؤال كم خطوة تنفيذية يطبق ذات العقد مع مفاسد المحصصة في عراق اليوم وهو أيضا يطبق مبدأ ” النافذة الواحدة ” ؟؟

لذلك يتشدد الكثير من المتحمسين الى وصف معايير مدركات الفساد في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بانه ضد العراق وله جانب سياسي متعصب ضده ، وهو هاجس الإدارة الضعيفة التي ترمي اخطاءها على الاخرين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر اكدت الرؤية الاستراتيجية لرئيس هيأة النزاهة ومن ثم خارطة الطريق التي طرحها مؤخرا الى التأكيد على الممارسات الفضلى في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتطلب ردم الفجوة بين القوانين والسياسات العامة الحكومية ، وتكرار تأكيده على ان مفاسد المحاصصة هي المثلبة الكبرى في الحرب على الفساد . اما لماذا لا تستهدف العراق، فمن يلقي الاتهامات جزافا على التقارير الدولية التي تشخص مواقع الخلل في العراق لان مدركات الفساد الخمس التي تطبق على العراق،عليه التعرف عليها أولا ، تبدأ بمؤشر برتلسمان للتحول الديموقراطي والتنمية الاقتصادية، وهو مؤشر يصدر عن شركة استشارات جامعية المانية ، يؤشر “إلى أي مدى يتقاضى الموظفون العامون الذين يسيئون استغلال مراكزهم أو يعاقبون عليها؟”، المؤشر الثاني هو مؤشر مؤسسة وحدة إيكونوميست للمعلومات ، وهناك متغيراً واحداً فقط ذات صلة بقياس الفساد؛ إذ يقيّم الخبراء المقيمون في لندن ونيويورك وهونغ كونغ حالات الفساد من خلال النظر في عدة جوانب، مثل: استقلال القضاء، واختلاس الأموال العامة من قبل الموظفين لتحقيق مكاسب خاصة، المؤشر الثالث هو “تصنيفات مخاطر البلدان” من قبل منظمة “غلوبال إنسايت” بتقييم احتياجات الموظفين الفاسدين، المؤشر الرابع ” تقرير دليل المخاطرة العالمي ” القائم على تقييم للفساد داخل النظام السياسي. الشكل الأكثر شيوعا من الفساد وتلبية مباشرة من قبل الشركات هو الفساد المالي في شكل مطالب للمدفوعات الخاصة والرشاوى المرتبطة بتراخيص الاستيراد والتصدير، وضوابط الصرف، وتقييم الضرائب، أو القروض اما المؤشر الخامس “مشروع أصناف الديمقراطية ” فيقوم على أساس التوصل إلى المؤشر من خلال أخذ متوسط مؤشر الفساد في القطاع العام ومؤشر الفساد في السلطة التنفيذية ومؤشر الفساد التشريعي ومؤشر فساد القضاء.

السؤال: إذا ما قامت منظمة مجتمع مدني عراقية بتطبيق هذه المعايير الدولية على مفاسد المحاصصة كيف ستكون النتائج … اترك الجواب لذلك الذي سيقف امام صندوق الاقتراع وهو يعيد انتاج ذات المفاسد بعنوان الحفاظ على المذهب والطائفة والقومية للمكونات العراقية !!