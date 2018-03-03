موازنة البنود والرقابة – رافد عبيد النواس

يمكن عد هذه الموازنة من أقدم أنواع المـــــــوازنات ولا زالت مسيطرة على معــــــــــظم موازنات دول العالم ومنها العراق، ويستند مبدأ إعداد هذه الموازنة على أساس تقدير النفقات وفقا لبنود يمثل كل منها نوعا من أنواع الصرف لذلك فان المدخـــــــــلات لهذه الموازنة تعد أنواع المــــــــــصروفات وتوزع على مســــــــتوى الوحدات المنفذة ويجري تقســــــــــيم هذه المصروفات الى فقرات أكثر تفصيلا كالمرتبات وما يتعلق بها والـــــــسلع وأنواعها والصيانة… الخ.

كما أطلق على هذه الموازنة (موازنة الرقابة) لأنها تهدف الى فرض رقابة مركزية على الانفاق العام، ويتم تقدير النفقات والايــــــــرادات طبـــــــــــقا لذلك ولا بد من تحــــــــــــقيق تلك التقديرات عند تنفيذ الموازنة والإبلاغ عن الانحرافات…

ولذا تحتاط الوحدات لتقــــــــــديراتها من المساءلة وذلك برفع وتضخيم حجم التقديرات للنفقات وتقوم بعملية عكسية بالنسبة للإيرادات، ولا يهتم المفهــــــــــوم الرقابي هذا في مـــــــثل هذه الموازنات بالتخطيط وإعداد البرامج كأساس يحكم هيكل الموازنة العامة للدولة.

ومن اهم الانتقادات الموجهة لهذا النوع من الموازنات :-

1- تركيزها على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة

2- عدم توفيرها معلومات وبيانات في دعم القرارات وخاصة وظيفة التخطيط

3- عدم إمكانية انسجامها مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يتميز بها هذا العصر وخاصة الظروف غير المستقرة لاقتصادات الدول.

4- تركيزها على جانب المدخلات فقط دون الاهتمام بجانب المخرجات وبذلك يتعذر الوقوف على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية

5- عدم إمكانية متابعة وتـــــــــقييم أداء البرامج والأنشــــطة الحكومية نظرا لتوزع الاستـــــــخدامات والموارد على الوحدات والإدارات المتعددة أو على الحسابات المتنوعة وليس على البرامج والأنشطة.

ومن هذه الانتقادات وغيرها ولقصور الموازنة التقــــــــــــــليدية تم ظهرت موازنة البرامج والأداء للتـــــــــــوجه بالموازنة توجها إداريا استكمالا لدورها الرقابــــــــــي وبدأ الاهتمام يوجـــــــــه لما تقـــــــــــوم به الادارات الحكـــــــــومية من أعمال وليس بما تشتريه من سلع أو خدمات فقط أي الاهـــــــــــتمام بمخرجات الأنـــــــشطة المخططة عن طريق الموازنة.