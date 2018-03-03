نجوم يعيشون قمة ميلانو الأخيرة

الإنتر يتفوّق تاريخياً في ديربي الغضب بمرات الفوز وعدد الأهداف

{ روما – وكالات: تقف الأرقام والإحصائيات، بجوار نادي إنتر ميلان، قبل خوض ديربي الغضب، اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإيطالي. ويحتل الإنتر، المركز الرابع بجدول الكالتشيو برصيد 51 نقطة، أما ميلان يأتي سابعًا برصيد 44 نقطة. ونستعرض لكم، بعض الأرقام المهمة، التي تخص ديربي الغصب، عبر التقرير التالي:

يقترب الفريقان من تسجيل الهدف رقم 300 في المواجهات الخاصة بينهما، حيث سبق للإنتر أن سجل 299 هدفًا في مباريات الديربي، أي أنه يفصله هدف وحيد عن الوصول للرقم المنشود، مقابل 297 هدفًا لميلان. وشهدت مواجهة الناديين الرسمية، انتصار الإنتر في 78 مباراة، بينما فاز ميلان في 76 مواجهة، وتعادل مع الأفاعي في 66 مناسبة. و انتصر ميلان، في أول مباراة جمعت الفريقين، بتاريخ 10 يناير/كانون ثان 1909، على ملعبه القديم، المُسمى ببورتا مونفرتي، وانتهت المباراة بفوز الروسونيري، بنتيجة 3-2 . وحسم الإنتر، الديربي الثاني بين الفريقين، بتاريخ 6 فبراير/شباط 1910، وحينها فاز بخماسية نظيفة. و شهدت آخر 5 مواجهات في الديربي، انتصار ميلان، مرتين، منهما المباراة الأخيرة التي لُعبت في كأس إيطاليا، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بينما فاز الإنتر، مرة وحيدة، وتعادلا في مناسبتين. و وعلى صعيد مباريات الديربي التي لعبت في الكالتشيو، يتفوق الإنتر بفوزه في 70 مباراة، مقابل 62 انتصارًا لميلان، والتعادل 57 مرة. و سجل الإنتر في ديربيات الدوري الإيطالي، 272 هدفًا، مقابل 253 هدفًا لغريمه ميلان.

ديربي ميلانو الأخير

وتعد الديربيات الكبرى، مثل ديربي ميلانو، فرصة عظيمة للعديد من اللاعبين، لإثبات أنفسهم، بل ودخول التاريخ. وعندما يحين موعد الديربي المرتقب، بين ميلان وإنتر ميلان، اليوم الأحد ، لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، قد يكون عدد من لاعبي الفريقين، أمام فرصتهم الأخيرة، للعب هذه المباراة الكلاسيكية.

نيكولا كالينيتش

لم يمر الموسم الحالي، على مهاجم منتخب كرواتيا، بالشكل الذي كان متوقعًا، بعد وصوله إلى ميلان، قادمًا من فيورنتينا. ولم ينجح اللاعب في تسجيل سوى 4 أهداف، في جميع البطولات، وبدأ يرتبط بالرحيل، في ظل اهتمام من بعض الأندية الألمانية، بالحصول على خدماته، الصيف القادم.

دوناروما

مثل الحارس الصغير، أزمة كبيرة لإدارة ميلان، بالاشتراك مع وكيل أعماله، مينو رايولا، الذي ادعى أن دوناروما، قام بالتوقيع على عقد التجديد، مع الروسونيري، عبر الضغط والإرغام. بل وزعم أنه تلقى تهديدات، ليوقع على العقد، فيما يُعتبر باريس سان جيرمان، أهم الأندية التي تلاحقه.

أندريه سيلفا

يمر المهاجم البرتغالي الشاب، هو الآخر، بحالة من الهبوط الحاد في المستوى، وعدم التأقلم مع أجواء كرة القدم الإيطالية. وهو ما جعل جينارو جاتوزو، يُبعده عن التشكيلة الأساسية، في المدة الماضية، مع تقارير تقول إن ميلان يبدو نادمًا، على دفع 38 مليون يورو، من أجل جلبه من بورتو البرتغالي، الصيف الماضي.

ماورو إيكاردي

يمثل قائد الإنتر وزنًا كبيرًا داخل النادي، فالأرقام التي حققها المهاجم، صاحب الـ25 عامًا، في الأعوام الأخيرة، تثبت أنه واحد من أهم اللاعبين، في مركزه، في كرة القدم الأوربية. وهو ما يجعل طموحه يزداد، للانتقال إلى نادٍ عملاق في أوربا، مثل ريال مدريد أو مانشستر يونايتد. وقد أرسلت وكيلة أعماله، وزوجته، واندا نارا، عدة إشارات، باقتراب رحيله عن الأفاعي، في ظل وجود العديد من العروض.

مارسيلو بروزوفيتش

اشتبك لاعب الوسط الكرواتي لفظيًا، مع جماهير الإنتر، أثناء خروجه من ملعب سان سيرو، خلال مباراة بولونيا. وتجددت الأزمة كذلك، في اللقاء السابق أمام بينيفنتو، ولا يبدو أن إدارة النادي، ستتمسك بالإبقاء عليه لموسم جديد، بل ستكون مهتمة ببيعه، بمقابل مادي جيد، لأحد الأندية الإنكليزية.

نجم بايرن ميونخ

على صعيد متصل إدعت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن هناك تنافس ساخن سيكون طرفاه الإنتر وميلان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. حيث يتابع الناديين تطورات وضع لاعب الوسط التشيلي، آرتورو فيدال، مع نادي بايرن ميونيخ، والذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو من عام 2019 . وتُقدر قيمة نجم يوفنتوس السابق، بحوالي 10 مليون يورو في الوقت الحالي، وسوف يحاول البايرن بيعه في فصل الصيف لتجنب خسارته في العام بعد القادم مجانًا. ويبدو أن ميلان وإنتر مستعدان لدفع الراتب الخاص باللاعب، والذي يتوقع أن لا يزيد عن 6 ملايين يورو، وخاصة أن ميلان يدفع 8 ملايين يورو كراتب سنوي لبونوتشي، في حين أن الإنتر سيدفع لماورو إيكاردي في حالة تجديده 7 مليون يورو.