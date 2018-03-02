إتفاق بين العراق وتركيا على توسيع مناوراتهما العسكرية والتبادل التجاري عبر الحدود

‭ ‬بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اتفق‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتكرار‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتركية‭ ‬وبحجم‭ ‬اكبر‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬المناورات‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للبلدين‭ ‬الجارين‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العسكرية‭ ‬والبناء‭ ‬والأعمار‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬اجراها‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬اكار‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬عرفان‭ ‬محمود‭ ‬الحيالي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬اتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتفعيل‭ ‬الجهد‭ ‬الاستخباري‭ ‬والأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬التركي‭ ‬بالروح‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المقاتل‭ ‬العراقي‭ ‬وكذلك‭ ‬التضحيات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬وبالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬لمساعدة‭ ‬أهالي‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬العراقي‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬قاتلت‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬معتبرا‭ ‬انتصار‭ ‬العراق‭ ‬انتصار‭ ‬لإرادة‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬الشر‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية‭. ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه‭ ‬اتفق‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬الركن‭ ‬عثمان‭ ‬الغانمي‭ ‬ونظيره‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬اكار‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتكرار‭ ‬المناورات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتركية‭.‬

وبحث‭ ‬الغانمي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬آكار‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬هذه‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬بحضور‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬معاوني‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬للعمليات‭ ‬والإدارة‭ ‬والتدريب‭ ‬والميرة‭ ‬وقائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬ومدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬هيئة‭ ‬الركن‭ ‬سبل‭ ‬تعميق‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬وتجمعهما‭ ‬عوامل‭ ‬وجذور‭ ‬تاريخية‭ ‬وحدود‭ ‬مشتركة‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭. ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬جهود‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬وحسم‭ ‬المعركة‭ ‬مع‭ ‬الإرهاب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬تربطهما‭ ‬جذور‭ ‬وعلاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬وشعورنا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬وكأننا‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬وليس‭ ‬ضيوفا‭. ‬