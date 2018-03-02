إتفاق بين العراق وتركيا على توسيع مناوراتهما العسكرية والتبادل التجاري عبر الحدود

بغداد – كريم عبد زاير
اتفق العراق وتركيا على تعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري وتبادل الخبرات وتكرار المناورات العسكرية بين القوات العراقية والتركية وبحجم اكبر بعد نجاح المناورات السابقة والتي حققت أهدافها في تعزيز الأمن والاستقرار للبلدين الجارين كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال أمن الحدود وتبادل الخبرات العسكرية والبناء والأعمار والتبادل التجاري في المنافذ الحدودية. جاء ذلك في مباحثات اجراها رئيس اركان الجيش التركي خلوصي اكار الذي يزور بغداد مع وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في بغداد حيث جرى اتفاق الطرفين على تطوير العلاقات العسكرية بين العراق وتركيا في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني بين البلدين. وأشاد رئيس الأركان التركي بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها المقاتل العراقي وكذلك التضحيات التي قدمها الجيش في الحرب ضد الارهاب وبالدور الكبير الذي قام به في جميع المجالات لمساعدة أهالي المناطق المحررة وتقديم الخدمات لهم فيما أكد الوزير العراقي ان بلاده قاتلت نيابة عن العالم معتبرا انتصار العراق انتصار لإرادة الخير على الشر وشدد على حرص العراق على علاقات طيبة مع الدول المجاورة في جميع المجالات كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الدفاع العراقية. وعلى الصعيد نفسه اتفق رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي ونظيره التركي خلوصي اكار على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري وتبادل الخبرات وتكرار المناورات بين القوات العراقية والتركية.
وبحث الغانمي مع نظيره التركي آكار في زيارته الأولى هذه إلى العراق بحضور من الجانب العراقي معاوني رئيس أركان الجيش للعمليات والإدارة والتدريب والميرة وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن سبل تعميق وتطوير العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتجمعهما عوامل وجذور تاريخية وحدود مشتركة بحسب البيان. ومن جانبه ثمن رئيس أركان الجيش التركي جهود القادة العسكريين في التخطيط والتنفيذ وحسم المعركة مع الإرهاب، مؤكداً على إن العراق وتركيا تربطهما جذور وعلاقات تاريخية وهذا ما لمسناه اليوم عند وصولنا إلى المطار وشعورنا الذي لا يوصف وكأننا في بلدنا وليس ضيوفا.