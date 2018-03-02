ترامب:الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها

واشنطن‭,‬‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬‭ ‬رد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بتحد‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬خطته‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬والالومنيوم‭ ‬وبدا‭ ‬مرحبا‭ ‬بفكرة‭ ‬حصول‭ ‬حرب‭ ‬تجارية‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صباحية‭ ‬مبكرة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تخسر‭ ‬دولة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬معها‭ ‬تقريبا،‭ ‬فان‭ ‬الحروب‭ ‬التجارية‭ ‬جيدة‭ ‬ومن‭ ‬السهل‭ ‬كسبها‮»‬‭.‬

وتابع»عندما‭ ‬نعاني‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬ب100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ازاء‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬وتحاول‭ ‬التذاكي،‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬التجاري‭ ‬معها‭ ‬ونكسب‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬اسابيع‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬والتكهنات‭ ‬ان‭ ‬ادارته‭ ‬تعتزم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬المنتجين‭ ‬الاميركيين‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬خفض‭ ‬العجز‭ ‬التجاري‭ ‬الأميركي‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬عزمه‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬الفولاذ‭ ‬والألومنيوم‭ ‬هددت‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬بالرد‭ ‬عليها،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يفرض‭ ‬بلد‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬منتجاتنا‭ ‬رسوماً،‭ ‬لنقل‭ ‬50‭%‬،‭ ‬وتكون‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬نفرضها‭ ‬نحن‭ ‬صفراً‭ ‬على‭ ‬المنتج‭ ‬نفسه‭ ‬الداخل‭ ‬إلى‭ ‬بلدنا،‭ ‬فهذا‭ ‬ليس‭ ‬عادلاً‭ ‬ولا‭ ‬ذكياً‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنبدأ‭ ‬قريباً‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬وسنفرض‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬مثلما‭ ‬يفرضون‭ ‬علينا‭. ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬مع‭ ‬عجز‭ ‬تجاري‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬إثارة‭ ‬غضب‭ ‬شركاء‭ ‬اميركا‭ ‬التجاريين‭ ‬بتصريحاته‭ ‬حول‭ ‬الفولاذ‭ ‬والألومنيوم،‭ ‬يهدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬اضافية‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬السلع‭ ‬والدول،‭ ‬بالقضاء‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬العالمي‭.‬

ويقول‭ ‬اقتصاديون‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬تضر‭ ‬بالعمال‭ ‬الأميركيين‭ ‬والقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بقطاعي‭ ‬السيارات‭ ‬والدفاع‭ ‬العملاقين‭.‬

وقد‭ ‬يتسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التضخم‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬النمو‭.‬

عندما‭ ‬فرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬رسوما‭ ‬من‭ ‬30‭%‬‭ ‬على‭ ‬الفولاذ‭ ‬في‭ ‬2002،‭ ‬بينت‭ ‬دراسة‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬تسبب‭ ‬بخسارة‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬أميركية‭. ‬وألغيت‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬عندما‭ ‬خسرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعوى‭ ‬امام‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬