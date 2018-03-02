تصعيد دولي إزاء دمشق وأهالي الغوطة ينتظرون المساعدات

دوما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

صعّدت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لهجتها‭ ‬إزاء‭ ‬دمشق‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬محاسبتها‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬وطبية‭ ‬ملحة‭.‬فيما‭ ‬لايبدو‭ ‬اي‭ ‬اثر‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬السوري‭ ‬الحكومي‭ .‬

وتنتظر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بادخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تحاصرها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬وتتعرض‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬لحملة‭ ‬قصف‭ ‬أسفرت‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬617‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬149‭ ‬طفلاً،‭ ‬واصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3500‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

ويجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التابع‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬قدمته‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ويطالب‭ ‬بتطبيق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬،‭ ‬لاتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬ادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬وإجلاء‭ ‬المرضى‭.‬

وتطالب‭ ‬بريطانيا‭ ‬أيضاً‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬طارئ‭ ‬حول‭ ‬الاحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬الخميس،‭ ‬أكدت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاسب‭ ‬على‭ ‬التدهور‭ ‬المتواصل‭ ‬للوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وينطبق‭ ‬ذلك،‭ ‬وفق‭ ‬قولهما،‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬كما‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬وتجميد‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬لن‭ ‬‮«‬يتسامحا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭.‬

وطغى‭ ‬الدمار‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وبدا‭ ‬المشهد‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬دوما‭ ‬وحمورية‭ ‬حيث‭ ‬تحولت‭ ‬أبنية‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬جبال‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬فيما‭ ‬انهارت‭ ‬أخرى‭ ‬جزئياً،‭ ‬وسقطت‭ ‬واجهات‭ ‬المحال‭. ‬وتراكمت‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الحجارة‭ ‬وأشرطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬المقطعة‭ ‬والخردوات‭.‬

وفي‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬تسبب‭ ‬الحصار‭ ‬بنقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭. ‬وكان‭ ‬السكان‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬تدخل‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬وعلى‭ ‬زراعات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬يأتون‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬التهريب‭.‬

أما‭ ‬اليوم‭ ‬بات‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مؤن‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬لمواد‭ ‬عدة‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬وجبات‭ ‬غذائية‭ ‬توزعها‭ ‬مؤسسات‭ ‬انسانية‭ ‬محلية‭.‬

وتعاني‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬توافد‭ ‬الجرحى‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭.‬

وعلى‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬تبكي‭ ‬الطفلة‭ ‬حلا‭ (‬عام‭ ‬ونصف‭) ‬وقد‭ ‬لفت‭ ‬رجلها‭ ‬اليمنى‭ ‬بضماد‭ ‬أبيض‭ ‬اللون‭. ‬ووجد‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬بترها‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬تنقذ‭ ‬رجلها‭.‬

وقال‭ ‬محمد،‭ ‬طبيب‭ ‬مساعد،‭ ‬‮«‬حلا‭ ‬ليست‭ ‬الحالة‭ ‬الوحيدة،‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬اللذين‭ ‬كانوا‭ ‬ضحية‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬علينا‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لحلا‭ ‬وأمثالها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬مساعدة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرواحهم‭ (…) ‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬ايصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬الروسية‭ ‬السارية‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لساعات‭ ‬قليلة‭ ‬يومياً‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭.‬

وتنتظر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإذن‭ ‬لدخول‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

‭ ‬معبر‭ ‬فارغ‭ ‬

وبرغم‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬تسري‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يومياً‭ ‬بين‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ (‬07‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬هدنة‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬روسيا‭. ‬ويُفتح‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬انساني‮»‬‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‭.‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬دوما،‭ ‬استغلت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الهدنة‭ ‬لاصلاح‭ ‬الأعطال‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تقطع‭ ‬امدادات‭ ‬المولدات‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬سكان‭ ‬الغوطة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الكهرباء‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أثناء‭ ‬تجواله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬خلال‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬عن‭ ‬صواريخ‭ ‬استهدفت‭ ‬المدينة،‭ ‬ليجد‭ ‬المدنيون‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬يسارعون‭ ‬بالركض‭ ‬والنزول‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬قبو‭ ‬يختبئون‭ ‬فيه‭.‬

ورغم‭ ‬الهدنة‭ ‬الروسية،‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬المرج‭ ‬ومحيط‭ ‬بلدة‭ ‬الشيفونية‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وفصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬بلدتين‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

وخلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬لم‭ ‬يُسجل‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬مدني‭ ‬سوري‭ ‬عبر‭ ‬المعبر‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬روسيا‭.‬

وتتهم‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬بمنع‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬وباستهداف‭ ‬المعبر‭ ‬بالقذائف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬الفصائل‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬نقل‭ ‬الراغبين‭ ‬بالخروج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬إيواء‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدوير‭ ‬شمال‭ ‬دمشق‭.‬

وأعرب‭ ‬سكان‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عن‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬‮«‬لغياب‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يخشى‭ ‬التجنيد‭ ‬الإلزامي‭.‬