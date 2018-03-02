أزمة جديدة بين مصر واثيوبيا حول ملء سد النهضة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر مسؤول بوزارة الري طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات للزمان ان وزير الرى الاثيوبي سلم مصر خطه اثيوبية لملء سد النهضة لحل الازمة بين البلدين ،واضاف المصدر ان تلك الخطة تتنافى مع اعلان المبادئ بين رؤساء مصر واثيوبيا والسودان والتى تقضى بالتزام الدول الثلاث بنتائج مكتب الدراسات الاستشاريه والذى تم اختياره، فيما اكد د/ عباس شراقى استاذ الجولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الافريقية ان سوء النية سيظهر فى حالة رفض اثيوبيا للبند الخامس من اعلان المبادئ واضاف ان الاضطرابات التى تجرى فى اثيوبيا حاليا لن تؤثر على بناء السد لان تلك الاضطرابات قديمه كما انه لا توجد شبكه طرق جيدة داخل اثيوبيا تؤدى الى منطقة السد كما ان اثيوبيا تؤدى الى منطقة السد كما ان اثيوبيا نجحت فى شحن الشعب الاثيوبى واقناعه بان مشروع سد النهضة من مرحلة الفقر واتفق معه فى الراى د/سعد محمد سعد اكد ان الاشغالات فى بناء السد لا تزال مستمره بقوه رغم الاضطرابات السياسية وان الحكومه الاثيوبية تستغل تردى الاوضاع لكسب الوقت لاستكمال بناء السد دون الالتزام بنتائج الدراسات وانها سوف تبدا توليد الكهرباء فى شهر اكتوبر القادم .
فى السياق ذاته استبعد مصدر امنى فى تصريحات خاصه اندلاع مواجهة عسكرية بين مصر واثيوبيا حول سد النهضه ، الا انه اكد ان مصر لن تسكت على ضياع حقوقها من المياه وان الايام القادمه قد تشهد مفاجات خاصه ان هناك خيارات كثيره امام مصر بعيدا عن الحرب فى ظل وجود تنسيق مع دول اخرى لحل الازمه .