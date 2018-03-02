أزمة جديدة بين مصر واثيوبيا حول ملء سد النهضة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الرى‭ ‬الاثيوبي‭ ‬سلم‭ ‬مصر‭ ‬خطه‭ ‬اثيوبية‭ ‬لملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬والسودان‭ ‬والتى‭ ‬تقضى‭ ‬بالتزام‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بنتائج‭ ‬مكتب‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستشاريه‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬اختياره،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عباس‭ ‬شراقى‭ ‬استاذ‭ ‬الجولوجيا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬الافريقية‭ ‬ان‭ ‬سوء‭ ‬النية‭ ‬سيظهر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬اثيوبيا‭ ‬للبند‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬فى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬حاليا‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬لان‭ ‬تلك‭ ‬الاضطرابات‭ ‬قديمه‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬شبكه‭ ‬طرق‭ ‬جيدة‭ ‬داخل‭ ‬اثيوبيا‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬السد‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬السد‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬شحن‭ ‬الشعب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬واقناعه‭ ‬بان‭ ‬مشروع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الفقر‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬الراى‭ ‬د‭/‬سعد‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬الاشغالات‭ ‬فى‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمره‭ ‬بقوه‭ ‬رغم‭ ‬الاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬وان‭ ‬الحكومه‭ ‬الاثيوبية‭ ‬تستغل‭ ‬تردى‭ ‬الاوضاع‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬لاستكمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بنتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬وانها‭ ‬سوف‭ ‬تبدا‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استبعد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تسكت‭ ‬على‭ ‬ضياع‭ ‬حقوقها‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬وان‭ ‬الايام‭ ‬القادمه‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬مفاجات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬كثيره‭ ‬امام‭ ‬مصر‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬لحل‭ ‬الازمه‭ .‬