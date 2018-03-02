ماي:ليس لأي طرف الحصول على كل ما يريد من بريكست

لندن‭- ‬الزمان‭ : ‬أقرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬أن‭ ‬تقدما‭ ‬تنازلات‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬مؤكدة‭ ‬ثقتها‭ ‬بالتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬فيما‭ ‬تزداد‭ ‬الضغوط‭ ‬الاوروبية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني‭ .‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقته‭ ‬في‭ ‬لندن‭ “‬كلانا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬الإقرار‭ ‬بأنها‭ ‬مفاوضات‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬تماماً‭”.‬

واضافت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬حول‭ ‬علاقة‭ ‬بريطانيا‭ ‬المستقبلية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ “‬نحن‭ ‬نغادر‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة،‭ ‬وستكون‭ ‬الامور‭ ‬مختلفة‭. ‬كما‭ ‬ستتغير‭ ‬طريقة‭ ‬وصولنا‭ ‬الى‭ ‬اسواق‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭”.‬

ودعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬يشمل‭ ‬معظم‭ ‬القطاعات‭ ‬ويتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الاتفاق‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬كندا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬النروج‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاوروبية‭.‬