ماي:ليس لأي طرف الحصول على كل ما يريد من بريكست

لندن- الزمان : أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة أن على كل من لندن وبروكسل أن تقدما تنازلات في مفاوضات بريكست مؤكدة ثقتها بالتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. فيما تزداد الضغوط الاوروبية على الجانب البريطاني .
وقالت ماي في خطاب ألقته في لندن “كلانا يحتاج الى الإقرار بأنها مفاوضات وأنه لا يمكن لأي منا أن يحصل على ما نريد تماماً”.
واضافت ماي في خطابها حول علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الاوروبي “نحن نغادر السوق الموحدة، وستكون الامور مختلفة. كما ستتغير طريقة وصولنا الى اسواق بعضنا البعض”.
ودعت رئيسة الوزراء الى اتفاق تجارة حرة يشمل معظم القطاعات ويتجاوز حدود الاتفاق الموقع بين كندا والاتحاد الاوروبي لكن لا يصل الى مستوى ذلك الموقع مع النروج العضو في المنطقة الاقتصادية الاوروبية.