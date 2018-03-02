هل ينبغي بالعالم أن يتخوف من أسلحة روسية جديدة لا تقهر؟

صواريخ زنة مائتي طن وجهاز أسرع من غواصة وسلاح ليزر غامض
موسكو- أ ف ب) الزمان
تثير الأسلحة الروسية الجديدة التي كشفها فلاديمير بوتين الخميس مستعرضا مواصفاتها ما بين «غير محدودة المدى» و»تفوق سرعة الصوت» و»على الليزر»، مخاوف من سباق تسلح جديد مع واشنطن. لكن ما هي حقيقة الخطر الذي تشكله وما الذي يجنيه الرئيس الروسي فعليا من إعلانه؟
ما هي هذه الأسلحة؟
تشمل الأسلحة الجديدة التي عرضها بوتين مستعينا بصور افتراضية وبدوي انفجارات، صاروخ كروز «غير محدود المدى» يعمل على الدفع النووي ويسلك خطا لا يمكن التكهن به. كما عرض صاروخا بالستيا عابرا للقارات يدعى «سارمات» زنته 200 طن ويمكن تجهيزه برؤوس نووية، سيحل محل المخزون الروسي الحالي من الصواريخ.
وبين التجهيزات الأخرى التي عرضت آلية تتحرك تحت الماء أسرع من غواصة، ونوعا صواريخ «تفوق سرعة الصوت» وسلاح ليزر غامض المواصفات. فيما نفى الكرملين الجمعة أن يكون يسعى للدخول في «سباق تسلح» جديد مع الولايات المتحدة غداة خطاب بالغ الشدة ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين وتباهى فيه بتطوير أسلحة روسية جديدة قال إنها «لا تقهر». وإذ عرض بصورة مطولة ومفصلة في خطابه الخميس أمام البرلمان القدرات التكنولوجية للصواريخ الروسية الجديدة، أعطى بوتين منحى عسكرياً لنقاط التوتر المتفاقمة بين موسكو وواشنطن. ويسدد عرض القوة هذا ضربة جديدة لوعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإتمام مصالحة بين البلدين، في وقت تشهد العلاقات توترا جراء الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة. كما يثير مخاوف من تصعيد جديد يذكر بنهاية حقبة الحرب الباردة. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن «روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح» رافضا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية بتطوير هذه الأسلحة الجديدة. وقال بيسكوف «ننفي نفيا قاطعا كل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك بنود ومواد القانون الدولي حول نزع الأسلحة ومراقبتها» مضيفا «إن روسيا كانت وستبقى ملتزمة واجباتها الدولية».
في المقابل، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «قلقهما» خلال مكالمة هاتفية، ازاء تصريحات بوتين التي جاءت قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 آذار/مارس. وبرر الرئيس الروسي تطوير هذه الأسلحة الجديدة الذي أشرف عليه شخصيا، بأنه رد على الأنشطة العسكرية الأميركية، ولا سيما نشر أنظمة مضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية وكوريا الجنوبية. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو ان الاسلحة الروسية باتت قادرة على «تخطي كل الانظمة المضادة للصواريخ الموجودة».
هل ينبغي التخوف منها؟
دعا بوتين في خطابه الغرب إلى «الإنصات» للقوة العسكرية التي استعادتها روسيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا يهدد أحدا».
وشرح خبراء عسكريون روس من جهتهم أن هذه الأسلحة ليست جديدة، في حين رأى بعض المراقبين أنها لم تنجز تماما بعد. وقال المحلل العسكري الروسي ألكسندر غولتس لوكالة فرانس برس «كنا على علم بـ+سارمات+، كما كنا على علم بأن تطوير هذا الصاروخ يواجه صعوبات كبرى». وأقر بوتين نفسه في مقابلة أجرتها معه شبكة «إن بي سي» الأميركية بأن الأسلحة التي عرضها لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بعضها جاهز للاستخدام.
من جهتهم، أكد الأميركيون أنهم «على استعداد تام» للتصدي للأسلحة التي قدمت الخميس.
ألقى بوتين خطابه العسكري النبرة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 آذار/مارس، والتي يتوقع أن يفوز فيها بولاية رابعة من ست سنوات لعدم وجود معارضة فعلية له. وأشار بوتين في كلمته إلى الإهانة التي تلقتها روسيا في السنوات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، حين «لم يكن أحد ينصت» لموسكو. ويحظى الرئيس بشعبية واسعة في روسيا حيث يعتبر العديدون أنه أعاد لموسكو مكانتها في العالم. وقال المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن المجال العسكري هو الموضوع الوحيد حيث يمكن لبوتين «أن يكذب بدون أي محاسبة»، موضحا أنه لو تباهى مثلا بالإنجازات في مجال التعليم أو النظام الصحي الروسي، لكان بوسع الناخبين التحقق بأنفسهم من أكاذيبه.
«سباق تسلح» جديد؟
قدم بوتين الجهود الروسية لتطوير أسلحة جديدة على أنه «رد» على الأنشطة العسكرية الأميركية في العالم وعند حدود بلاده، ولا سيما مع نشر واشنطن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية وكوريا الجنوبية. وبالرغم من نفي الكرملين سعيه لخوض «سباق تسلح» جديد، فقد أكد بوتين لشبكة «إن بي سي» أن هذا السباق بدأ من قبل، مع انسحاب واشنطن في عهد جورج بوش من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للقذائف البالستية (إيه بي إم). وقال الخبير أليكسي ماكاركين لفرانس برس «في الولايات المتحدة، بعد مثل هذا الخطاب، ستصوت النخبة السياسية بكاملها من أجل زيادة النفقات العسكرية» معتبرا أن بوتين وجه «تحديا» إلى واشنطن.
ما هي العواقب؟
زاد خطاب بوتين من تدهور العلاقات الروسية الأميركية التي تعاني بالأساس من تبعات الخلافات المتواصلة حول أوكرانيا وسوريا وقضية التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وردت واشنطن باتهام موسكو بارتكاب «انتهاك مباشر» للمعاهدات الدولية التي وقعتها روسيا. وإن كانت إعلانات بوتين من شأنها أن تعزز موقع روسيا على المدى القريب في اختبار القوة الجاري في العالم، إلا أن هذه الخطة قد تنقلب ضد موسكو برأي غولتس. وحذر من أن «سباق التسلح خلال الحرب الباردة كانت نهايته وخيمة للاتحاد السوفياتي. فهو قوض الاقتصاد السوفياتي وروسيا لا تملك الموارد ذاتها التي كان يملكها الاتحاد السوفياتي».
وختم بالقول «ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن النهاية ستكون سيئة لموسكو».