هل ينبغي بالعالم أن يتخوف من أسلحة روسية جديدة لا تقهر؟

صواريخ زنة مائتي طن وجهاز أسرع من غواصة وسلاح ليزر غامض

موسكو‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬الزمان

تثير‭ ‬الأسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬كشفها‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬مستعرضا‭ ‬مواصفاتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬‮«‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬و»تفوق‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‮»‬‭ ‬و»على‭ ‬الليزر‮»‬،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬حقيقة‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يجنيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فعليا‭ ‬من‭ ‬إعلانه؟

ما‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة؟

تشمل‭ ‬الأسلحة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬بوتين‭ ‬مستعينا‭ ‬بصور‭ ‬افتراضية‭ ‬وبدوي‭ ‬انفجارات،‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬‮«‬غير‭ ‬محدود‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬النووي‭ ‬ويسلك‭ ‬خطا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التكهن‭ ‬به‭. ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬عابرا‭ ‬للقارات‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬سارمات‮»‬‭ ‬زنته‭ ‬200‭ ‬طن‭ ‬ويمكن‭ ‬تجهيزه‭ ‬برؤوس‭ ‬نووية،‭ ‬سيحل‭ ‬محل‭ ‬المخزون‭ ‬الروسي‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭.‬

وبين‭ ‬التجهيزات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬آلية‭ ‬تتحرك‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬غواصة،‭ ‬ونوعا‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬تفوق‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‮»‬‭ ‬وسلاح‭ ‬ليزر‭ ‬غامض‭ ‬المواصفات‭. ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬يسعى‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلح‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬غداة‭ ‬خطاب‭ ‬بالغ‭ ‬الشدة‭ ‬ألقاه‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وتباهى‭ ‬فيه‭ ‬بتطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬روسية‭ ‬جديدة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقهر‮»‬‭. ‬وإذ‭ ‬عرض‭ ‬بصورة‭ ‬مطولة‭ ‬ومفصلة‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬القدرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬للصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أعطى‭ ‬بوتين‭ ‬منحى‭ ‬عسكرياً‭ ‬لنقاط‭ ‬التوتر‭ ‬المتفاقمة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭. ‬ويسدد‭ ‬عرض‭ ‬القوة‭ ‬هذا‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لوعود‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بإتمام‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬توترا‭ ‬جراء‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬يذكر‭ ‬بنهاية‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬خوض‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‮»‬‭ ‬رافضا‭ ‬اتهامات‭ ‬واشنطن‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬تنتهك‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬الجديدة‭. ‬وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬ننفي‭ ‬نفيا‭ ‬قاطعا‭ ‬كل‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بانتهاك‭ ‬بنود‭ ‬ومواد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬نزع‭ ‬الأسلحة‭ ‬ومراقبتها‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬وستبقى‭ ‬ملتزمة‭ ‬واجباتها‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعربت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقهما‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية،‭ ‬ازاء‭ ‬تصريحات‭ ‬بوتين‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬وبرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬الجديدة‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬شخصيا،‭ ‬بأنه‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬نشر‭ ‬أنظمة‭ ‬مضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬ان‭ ‬الاسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬باتت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تخطي‭ ‬كل‭ ‬الانظمة‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬الموجودة‮»‬‭.‬

هل‭ ‬ينبغي‭ ‬التخوف‭ ‬منها؟

دعا‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإنصات‮»‬‭ ‬للقوة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬روسيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهدد‭ ‬أحدا‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬روس‭ ‬من‭ ‬جهتهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬ليست‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رأى‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تنجز‭ ‬تماما‭ ‬بعد‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬غولتس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بـ‭+‬سارمات‭+‬،‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬كبرى‮»‬‭. ‬وأقر‭ ‬بوتين‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬بأن‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التطوير،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬جاهز‭ ‬للاستخدام‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أكد‭ ‬الأميركيون‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬استعداد‭ ‬تام‮»‬‭ ‬للتصدي‭ ‬للأسلحة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الخميس‭.‬

ألقى‭ ‬بوتين‭ ‬خطابه‭ ‬العسكري‭ ‬النبرة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬والتي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬بولاية‭ ‬رابعة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬معارضة‭ ‬فعلية‭ ‬له‭. ‬وأشار‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬الإهانة‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬تفكك‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬حين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬ينصت‮»‬‭ ‬لموسكو‭. ‬ويحظى‭ ‬الرئيس‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬العديدون‭ ‬أنه‭ ‬أعاد‭ ‬لموسكو‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬المعارض‭ ‬الرئيسي‭ ‬للكرملين‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬هو‭ ‬الموضوع‭ ‬الوحيد‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لبوتين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يكذب‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬محاسبة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬تباهى‭ ‬مثلا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬الروسي،‭ ‬لكان‭ ‬بوسع‭ ‬الناخبين‭ ‬التحقق‭ ‬بأنفسهم‭ ‬من‭ ‬أكاذيبه‭.‬

‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلح‮»‬‭ ‬جديد؟

قدم‭ ‬بوتين‭ ‬الجهود‭ ‬الروسية‭ ‬لتطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬رد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وعند‭ ‬حدود‭ ‬بلاده،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬واشنطن‭ ‬منظومة‭ ‬دفاعية‭ ‬مضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬نفي‭ ‬الكرملين‭ ‬سعيه‭ ‬لخوض‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلح‮»‬‭ ‬جديد،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬بوتين‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬مع‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للقذائف‭ ‬البالستية‭ (‬إيه‭ ‬بي‭ ‬إم‭). ‬وقال‭ ‬الخبير‭ ‬أليكسي‭ ‬ماكاركين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب،‭ ‬ستصوت‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬بكاملها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬النفقات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬تحديا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬العواقب؟

زاد‭ ‬خطاب‭ ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬بالأساس‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الخلافات‭ ‬المتواصلة‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وسوريا‭ ‬وقضية‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وردت‭ ‬واشنطن‭ ‬باتهام‭ ‬موسكو‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬للمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬روسيا‭. ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬إعلانات‭ ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬موقع‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬القوة‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬قد‭ ‬تنقلب‭ ‬ضد‭ ‬موسكو‭ ‬برأي‭ ‬غولتس‭. ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬كانت‭ ‬نهايته‭ ‬وخيمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السوفياتي‭. ‬فهو‭ ‬قوض‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬وروسيا‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬الموارد‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يملكها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‮»‬‭.‬

‭ ‬وختم‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬النهاية‭ ‬ستكون‭ ‬سيئة‭ ‬لموسكو‮»‬‭.‬