حياة من دون روماتيزم

الدكتور عبدالوهاب الجبوري
من خلال جريدة الزمان يتصلون بي للمساعدة بالنصائح و تقديم استشارات ومقترحات لمن يعانون امراض الروماتيزم والام المفاصل بغية السيطرة على المرض لتفادي حصول اي خلل .
تلعب المعلومات دوراً اساسيا في سبيل حياة افضل عند المرضى في كثير من بقاع الارض الذين يعانون من الروماتيزم او التهاب المفاصل والذي يصل عددهم بالملايين .
نصف الكفاح في مواجهة المرض المزمن يكمن في فهمك اياه والنصف الاخر هو الحصول على النصيحة العملية التي تساعدك على التعايش معه من يوم لاخر لذلك يهدف هذا المقال الى شرح الانواع الشائعة لامراض الروماتيزم والمفاصل ، واعطاء وصف موجز للعلاج المتوفر واقتراح عدت حالات متنوعة تقدر ان تقوم بها. لتجعل حياتك اسهل داخل البيت وخارجه وفي محيطك .
قد لايكون بامكانك الحصول على كل الاجوبة التي تبحث عنها ، لكني اامل على الاقل ، انك ستكشف ان يجب للحصول عليها كما امل ان تساعدك النصائح والمقترحات في السيطرة على المرض لتفادي حصول اي خلل .
ماهي المشكلة ، دكتور ؟
عاجلا ام اجلا ، ستعاني اغلبيتنا من الروماتيزم او التهاب المفاصل .
يمكننا ان نستيقظ صباح يوم بعنق متيبسة او نشكو من كتف متجمد . وقد نلاحظ مع الوقت وجعا شديدا ومستغربا في ظهرنا او مفاصلنا فنكون تعليقات حزينة حول تقدمنا في السن .
اذا كنا محظوظين ، فسوف لن يكون ذلك اكثر من طقطقة مفاصل ، نشكو فيها من وقت لاخر . اما اذا كنا اقل حظا فعلينا ان نتعلم كيف نتعايش مع هذا الالم المستمر ، ونقوم بمهام عاديةيعتبرها الاخرون محتمةً الحدوث .
يقول ( باول داببي ) وهو استاذ امراض الروماتيزم والتهاب المفاصل ، في ( رويال برستول) في المملكة المتحدة) :
« يصعب جدا في اغلب الاحيان التمييز بين التهاب المفصلفي بدايته والوجع العضلي والالام التي ليس لها اهمية كبيرة على المدى البعيد ، ولكن بعد ظهور الاجهزة الطبية المتطورة جعلت من هذه التكنلوجيا اسهل بكثير من تحديد المرض والتمييز بين المرحلة الاولى منه ، ان اغلب الالام والاوجاع تختفي بعد فترة ، ولا تتحول الى حالات خطيرة . لذلك يعمد الاطباء الى الانتظار .
ان اغلب حالات الم الظهر الحادة التي تبدا.بالالم فجاة في الرقبة او اسفل الظهر مثلا ، تختفي تماما بعد عدت ايام او اسبوع بدون اي قلق . تتكشف عند بعض الناس مشكلة على مدى اطول فيجدون غالبا ان الالم ياتي ويذهب من يوم الى يوم ومن اسبوع الى اسبوع .
وبالرغم من ان مشاكل الظهر هي قضية رئيسيةاليوم ، الا ان اغلبها لايرتبط باي مرض جدي او التهاب مفاصل العمود الفقري بما ان كل مريض يختلف عن الاخر، فان طبيبك ليس قادرا على اطلاعك بدقة مايتوقع . هنا تكمن الحيرة في الامر . وقد تكون سئ الحض ايضا اذا توجب عليك التعامل مع طبيب او اختصاصي لايعرف ان يتصل جيدا بالناس .
لان الاطباء شديدو المعرفة بالمفردات الطبية ، فانهم في بعض الاحيان يفترضون ان كل واحد منهم يعرف ماذا يقصد ويحاول البعض الاخر تبسيط الامور وهكذا تنتهي من نصف المشكلة .
ماذا يمكنك ان تفعل – في حال اقترح جراحك العملية ، عليك ان تفحص النقاط الايجابية والسلبية قبل ان تباشر بها فكرة جيدة دائما ان تاخذ معك لائحة بالاسئلة التي تريد ان تسالها وتسجل الاجوبة التي تعطي لك . لاتنسى ان تسال عن التفاصيل ، كم ستكون مدة اقامتك في المستشفى ، ومدة العلاج ومدى تاثير الادوية ، وماذا ستكون قادرا ان تفعل بعد اسبوع او شهر او سنة بعد العملية ؟
اسال عن احتمالات حدوث مضاعفات وحاول ان تكون موضوعيا بالنسبة للفائدة التي ستحصل عليها وعندما يصل الامر الى الجراحة ، لايوجد ضمانات . حاول ان تتكلم مع اخرين اجريت لهم عمليات مماثلة ، متذكرا انه لايوجد شخصان متشابهان مثل بعضهما .
العلاج بالادوية
بالرغم من انه لا توجد ادوية تستطيع ان تشفي الجسم من الروماتيزم او التهاب المفاصل ، الا ان هنالك عددا من الادوية الاي تستطيع ان تساعد على ذلك . وغالبا ماتلعب هذه العقاقير دور الفرق بين قدرتك على الخروج من منزلك او ان تبقى قابعا فيه .
وتختلف نتيجة العلاج بين شخص واخر ، ولذلك فقد يحتاج الطبيب لفترة من الوقت ليكتشف النظام الذي يناسبك .
السترويد والكرتيزون –
عموما تستعمل هذه الادوية فقط في حالات خاصة . ان ابر السترويد في المفاصل المصابة قد توقف الالم لفترة معينة وتخفف الالتهاب، لكن لايوجد استعمالها بكثرة . ان حبوب السترويد توصف احيانا، عادة في جرعات صغيرة . الادمان على الادوية .. اذا كنت تاخذ جرعات قوية لمدة طويلة ، فمن الممكن ان تصبح مدمنا عندئذ يصبح خطرا لتقليص جرعة الدواء بسرعة .