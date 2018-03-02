حياة من دون روماتيزم

الدكتور عبدالوهاب الجبوري

من‭ ‬خلال‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬يتصلون‭ ‬بي‭ ‬للمساعدة‭ ‬بالنصائح‭ ‬و‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬ومقترحات‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬امراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والام‭ ‬المفاصل‭ ‬بغية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬لتفادي‭ ‬حصول‭ ‬اي‭ ‬خلل‭ . ‬

تلعب‭ ‬المعلومات‭ ‬دوراً‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حياة‭ ‬افضل‭ ‬عند‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬بقاع‭ ‬الارض‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الروماتيزم‭ ‬او‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬والذي‭ ‬يصل‭ ‬عددهم‭ ‬بالملايين‭ . ‬

نصف‭ ‬الكفاح‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرض‭ ‬المزمن‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬فهمك‭ ‬اياه‭ ‬والنصف‭ ‬الاخر‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النصيحة‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬لاخر‭ ‬لذلك‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬الى‭ ‬شرح‭ ‬الانواع‭ ‬الشائعة‭ ‬لامراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والمفاصل‭ ‬،‭ ‬واعطاء‭ ‬وصف‭ ‬موجز‭ ‬للعلاج‭ ‬المتوفر‭ ‬واقتراح‭ ‬عدت‭ ‬حالات‭ ‬متنوعة‭ ‬تقدر‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭. ‬لتجعل‭ ‬حياتك‭ ‬اسهل‭ ‬داخل‭ ‬البيت‭ ‬وخارجه‭ ‬وفي‭ ‬محيطك‭ .‬

قد‭ ‬لايكون‭ ‬بامكانك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاجوبة‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬لكني‭ ‬اامل‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬،‭ ‬انك‭ ‬ستكشف‭ ‬ان‭ ‬يجب‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬كما‭ ‬امل‭ ‬ان‭ ‬تساعدك‭ ‬النصائح‭ ‬والمقترحات‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬لتفادي‭ ‬حصول‭ ‬اي‭ ‬خلل‭ . ‬

ماهي‭ ‬المشكلة‭ ‬،‭ ‬دكتور‭ ‬؟‭ ‬

عاجلا‭ ‬ام‭ ‬اجلا‭ ‬،‭ ‬ستعاني‭ ‬اغلبيتنا‭ ‬من‭ ‬الروماتيزم‭ ‬او‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ . ‬

يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نستيقظ‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬بعنق‭ ‬متيبسة‭ ‬او‭ ‬نشكو‭ ‬من‭ ‬كتف‭ ‬متجمد‭ . ‬وقد‭ ‬نلاحظ‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬وجعا‭ ‬شديدا‭ ‬ومستغربا‭ ‬في‭ ‬ظهرنا‭ ‬او‭ ‬مفاصلنا‭ ‬فنكون‭ ‬تعليقات‭ ‬حزينة‭ ‬حول‭ ‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬السن‭ . ‬

اذا‭ ‬كنا‭ ‬محظوظين‭ ‬،‭ ‬فسوف‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬طقطقة‭ ‬مفاصل‭ ‬،‭ ‬نشكو‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لاخر‭ . ‬اما‭ ‬اذا‭ ‬كنا‭ ‬اقل‭ ‬حظا‭ ‬فعلينا‭ ‬ان‭ ‬نتعلم‭ ‬كيف‭ ‬نتعايش‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الالم‭ ‬المستمر‭ ‬،‭ ‬ونقوم‭ ‬بمهام‭ ‬عاديةيعتبرها‭ ‬الاخرون‭ ‬محتمةً‭ ‬الحدوث‭ . ‬

يقول‭ ( ‬باول‭ ‬داببي‭ ) ‬وهو‭ ‬استاذ‭ ‬امراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬،‭ ‬في‭ ( ‬رويال‭ ‬برستول‭) ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) : ‬

‮«‬‭ ‬يصعب‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬الاحيان‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬التهاب‭ ‬المفصلفي‭ ‬بدايته‭ ‬والوجع‭ ‬العضلي‭ ‬والالام‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬اهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬الاجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬المتطورة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التكنلوجيا‭ ‬اسهل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬المرض‭ ‬والتمييز‭ ‬بين‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬منه‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬اغلب‭ ‬الالام‭ ‬والاوجاع‭ ‬تختفي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬حالات‭ ‬خطيرة‭ . ‬لذلك‭ ‬يعمد‭ ‬الاطباء‭ ‬الى‭ ‬الانتظار‭ . ‬

ان‭ ‬اغلب‭ ‬حالات‭ ‬الم‭ ‬الظهر‭ ‬الحادة‭ ‬التي‭ ‬تبدا‭.‬بالالم‭ ‬فجاة‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬او‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬مثلا‭ ‬،‭ ‬تختفي‭ ‬تماما‭ ‬بعد‭ ‬عدت‭ ‬ايام‭ ‬او‭ ‬اسبوع‭ ‬بدون‭ ‬اي‭ ‬قلق‭ . ‬تتكشف‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬مشكلة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اطول‭ ‬فيجدون‭ ‬غالبا‭ ‬ان‭ ‬الالم‭ ‬ياتي‭ ‬ويذهب‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الى‭ ‬يوم‭ ‬ومن‭ ‬اسبوع‭ ‬الى‭ ‬اسبوع‭ . ‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬مشاكل‭ ‬الظهر‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬رئيسيةاليوم‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اغلبها‭ ‬لايرتبط‭ ‬باي‭ ‬مرض‭ ‬جدي‭ ‬او‭ ‬التهاب‭ ‬مفاصل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬بما‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬مريض‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الاخر،‭ ‬فان‭ ‬طبيبك‭ ‬ليس‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬اطلاعك‭ ‬بدقة‭ ‬مايتوقع‭ . ‬هنا‭ ‬تكمن‭ ‬الحيرة‭ ‬في‭ ‬الامر‭ . ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬سئ‭ ‬الحض‭ ‬ايضا‭ ‬اذا‭ ‬توجب‭ ‬عليك‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طبيب‭ ‬او‭ ‬اختصاصي‭ ‬لايعرف‭ ‬ان‭ ‬يتصل‭ ‬جيدا‭ ‬بالناس‭ .‬

لان‭ ‬الاطباء‭ ‬شديدو‭ ‬المعرفة‭ ‬بالمفردات‭ ‬الطبية‭ ‬،‭ ‬فانهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬يفترضون‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يقصد‭ ‬ويحاول‭ ‬البعض‭ ‬الاخر‭ ‬تبسيط‭ ‬الامور‭ ‬وهكذا‭ ‬تنتهي‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشكلة‭ . ‬

ماذا‭ ‬يمكنك‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ – ‬في‭ ‬حال‭ ‬اقترح‭ ‬جراحك‭ ‬العملية‭ ‬،‭ ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تفحص‭ ‬النقاط‭ ‬الايجابية‭ ‬والسلبية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تباشر‭ ‬بها‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة‭ ‬دائما‭ ‬ان‭ ‬تاخذ‭ ‬معك‭ ‬لائحة‭ ‬بالاسئلة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تسالها‭ ‬وتسجل‭ ‬الاجوبة‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬لك‭ . ‬لاتنسى‭ ‬ان‭ ‬تسال‭ ‬عن‭ ‬التفاصيل‭ ‬،‭ ‬كم‭ ‬ستكون‭ ‬مدة‭ ‬اقامتك‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬،‭ ‬ومدة‭ ‬العلاج‭ ‬ومدى‭ ‬تاثير‭ ‬الادوية‭ ‬،‭ ‬وماذا‭ ‬ستكون‭ ‬قادرا‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬بعد‭ ‬اسبوع‭ ‬او‭ ‬شهر‭ ‬او‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬؟‭ ‬

اسال‭ ‬عن‭ ‬احتمالات‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬وحاول‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬موضوعيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفائدة‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬عليها‭ ‬وعندما‭ ‬يصل‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬الجراحة‭ ‬،‭ ‬لايوجد‭ ‬ضمانات‭ . ‬حاول‭ ‬ان‭ ‬تتكلم‭ ‬مع‭ ‬اخرين‭ ‬اجريت‭ ‬لهم‭ ‬عمليات‭ ‬مماثلة‭ ‬،‭ ‬متذكرا‭ ‬انه‭ ‬لايوجد‭ ‬شخصان‭ ‬متشابهان‭ ‬مثل‭ ‬بعضهما‭ . ‬

العلاج‭ ‬بالادوية‭ ‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ادوية‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تشفي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الروماتيزم‭ ‬او‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هنالك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الادوية‭ ‬الاي‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ . ‬وغالبا‭ ‬ماتلعب‭ ‬هذه‭ ‬العقاقير‭ ‬دور‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬قدرتك‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منزلك‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬قابعا‭ ‬فيه‭ . ‬

وتختلف‭ ‬نتيجة‭ ‬العلاج‭ ‬بين‭ ‬شخص‭ ‬واخر‭ ‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬يحتاج‭ ‬الطبيب‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬ليكتشف‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يناسبك‭ .‬

السترويد‭ ‬والكرتيزون‭ – ‬

عموما‭ ‬تستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الادوية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬خاصة‭ . ‬ان‭ ‬ابر‭ ‬السترويد‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭ ‬المصابة‭ ‬قد‭ ‬توقف‭ ‬الالم‭ ‬لفترة‭ ‬معينة‭ ‬وتخفف‭ ‬الالتهاب،‭ ‬لكن‭ ‬لايوجد‭ ‬استعمالها‭ ‬بكثرة‭ . ‬ان‭ ‬حبوب‭ ‬السترويد‭ ‬توصف‭ ‬احيانا،‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬جرعات‭ ‬صغيرة‭ . ‬الادمان‭ ‬على‭ ‬الادوية‭ .. ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬تاخذ‭ ‬جرعات‭ ‬قوية‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬مدمنا‭ ‬عندئذ‭ ‬يصبح‭ ‬خطرا‭ ‬لتقليص‭ ‬جرعة‭ ‬الدواء‭ ‬بسرعة‭ .‬