بين منى وغادة..باقة ورد وإعجاب

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

خضعت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬لجلسة‭ ‬تصوير‭ ‬حديثة،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬بإطلالة‭ ‬رقيقة،‭ ‬بعدسة‭ ‬المصور‭ ‬بسام‭ ‬علام‭.‬

حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬منى‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬صور‭ ‬الجلسة‭ ‬وهي‭ ‬مستلقية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بأحد‭ ‬الحدائق،‭ ‬وقد‭ ‬فردت‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف‭ ‬وزينته‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الورد،‭ ‬التي‭ ‬زادتها‭ ‬سحرا‭ ‬وجاذبية،‭ ‬وتزينت‭ ‬بماكياج‭ ‬ترابي‭ ‬منحها‭ ‬اللون‭ ‬البرونزي،‭ .‬

و‭ ‬أرفقت‭ ‬منى‭ ‬الصورة‭ ‬بتعليق،‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬”‭ ‬أجمل‭ ‬شيء‭ ‬يمكنك‭ ‬فعله،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نفسك”،‭ ‬وقد‭ ‬حازت‭ ‬على‭ ‬إعجاب‭ ‬جمهورها‭ ‬بشدة،‭ ‬وأمطروها‭ ‬بتعليقات‭ ‬الغزل

الفنانة‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬إعجابها‭ ‬الشديد‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة،‭ ‬وتغزلت‭ ‬في‭ ‬جمال‭ ‬منى‭ ‬بقولها‭: ‬“فظيعة‭ ‬الصورة‭ ‬دي‭ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله

وكانت‭ ‬منى‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬الجلسة،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬إطلالة،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الإطلالات‭ ‬وهي‭ ‬جالسة‭ ‬فوق‭ ‬جذع‭ ‬شجرة‭ ‬وتألقت‭ ‬بفستان‭ ‬بني‭ ‬شفاف‭ ‬منحها‭ ‬جمال‭ ‬خاص،‭ ‬بينما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬إطلالة‭ ‬ثانية‭ ‬ببذلة‭ ‬سوداء‭ ‬أنيقة،‭ ‬وإطلالة‭ ‬ثالثة‭ ‬بفستان‭ ‬مخطط‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬وانتعلت‭ ‬“بوت”‭ ‬أحمر”،‭ ‬وإطلالة‭ ‬رابعة‭ ‬بفستان‭ ‬أصفر‭ ‬قصير‭ ‬على“بوت”‭ ‬طويل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإطلالات‭.‬