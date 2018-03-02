بين منى وغادة..باقة ورد وإعجاب

القاهرة -الزمان
خضعت الفنانة المصرية منى زكي لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة، بعدسة المصور بسام علام.
حيث ظهرت منى في إحدى صور الجلسة وهي مستلقية على الأرض بأحد الحدائق، وقد فردت شعرها للخلف وزينته بعدد من الورد، التي زادتها سحرا وجاذبية، وتزينت بماكياج ترابي منحها اللون البرونزي، .
و أرفقت منى الصورة بتعليق، قالت فيه: ” أجمل شيء يمكنك فعله، هو أن تكون نفسك”، وقد حازت على إعجاب جمهورها بشدة، وأمطروها بتعليقات الغزل
الفنانة غادة عبدالرازق عبرت عن إعجابها الشديد بهذه الصورة، وتغزلت في جمال منى بقولها: “فظيعة الصورة دي ما شاء الله
وكانت منى قد نشرت من قبل مجموعة صور من الجلسة، والتي ظهرت فيها بأكثر من إطلالة، حيث ظهرت في إحدى الإطلالات وهي جالسة فوق جذع شجرة وتألقت بفستان بني شفاف منحها جمال خاص، بينما ظهرت في إطلالة ثانية ببذلة سوداء أنيقة، وإطلالة ثالثة بفستان مخطط بالأبيض والأسود وانتعلت “بوت” أحمر”، وإطلالة رابعة بفستان أصفر قصير على“بوت” طويل، وغيرها من الإطلالات.