علاج عسر القراءة بكهربة الدماغ

باريس‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬توصل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الأعصاب‭ ‬بمركز‭ ‬البحوث‭ ‬العصبية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسية،‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬تنشيط‭ ‬خلايا‭ ‬المخ‭ ‬كهربائيًا‮»‬‭ ‬لتحفيز‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬عند‭ ‬سماع‭ ‬الكلمات‭ ‬المنظومة،‭ ‬وذلك‭ ‬لعلاج‭ ‬عسر‭ ‬القراءة‭ ‬والفهم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭. ‬أجريت‭ ‬تجربة‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬طفلًا‭ ‬كانوا‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بسمع‭ ‬جيد‭ ‬وفهم‭ ‬للكلمات‭ ‬المنطوقة،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬التنشيط‭ ‬الكهربائي‭ ‬لخلايا‭ ‬المخ‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬التعسر‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬والفهم‭ ‬لديهم‭ ‬بصورة‭ ‬ملحوظة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬مع‭ ‬فاقدي‭ ‬البصر‭ ‬أو‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الكلمات‭.‬