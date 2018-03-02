علاج عسر القراءة بكهربة الدماغ

باريس -الزمان : توصل فريق من علماء الأعصاب بمركز البحوث العصبية في مدينة ليون الفرنسية، إلى استخدام تقنية «تنشيط خلايا المخ كهربائيًا» لتحفيز الخلايا العصبية عند سماع الكلمات المنظومة، وذلك لعلاج عسر القراءة والفهم لدى الأطفال. أجريت تجربة التقنية على 22 طفلًا كانوا لا يتمتعون بسمع جيد وفهم للكلمات المنطوقة، حيث ساهم التنشيط الكهربائي لخلايا المخ في علاج التعسر في القراءة والفهم لديهم بصورة ملحوظة. يذكر أن هذه التقنية الحديثة يمكن استخدامها مع فاقدي البصر أو السمع في حالة عدم قدرتهم على قراءة الكلمات.