هل توجد تغطية للموبايل فوق سطح القمر؟

برلين‭ -‬الزمان

تقام‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬أول‭ ‬شبكة‭ ‬للهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬تتيح‭ ‬بثاً‭ ‬عالي‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬لدعم‭ ‬أول‭ ‬بعثة‭ ‬للقمر‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وقالت‭ ‬شركتا‭ ‬فودافون‭ ‬ألمانيا‭ ‬ونوكيا‭ ‬لمعدات‭ ‬الشبكات‭ ‬وشركة‭ ‬أودي‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬معاً‭ ‬لدعم‭ ‬البعثة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬أول‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭.‬

وقالت‭ ‬فودافون،‭ ‬إنها‭ ‬اختارت‭ ‬نوكيا‭ ‬شريكاً‭ ‬تكنولوجياً‭ ‬لتطوير‭ ‬شبكة‭ ‬مجهزة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬جسم‭ ‬صغير‭ ‬يزن‭ ‬نحو‭ ‬كيلوغرام‭ ‬واحد‭.‬

وذكرت‭ ‬فودافون،‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭.‬تي‭ ‬ساينتستس‮»‬‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬من‭ ‬كيب‭ ‬كنافيرال‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬صاروخ‭ ‬فالكون‭ ‬9‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬إكس‮»‬‭.‬