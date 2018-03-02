خطة أوروبية لعلاج الزهايمر قبل أن يستفحل

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬حذت‭ ‬وكالة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأوروبية‭ ‬حذو‭ ‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والأدوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقالت،‭ ‬إنها‭ ‬تضع‭ ‬خططا‭ ‬لمساعدة‭ ‬شركات‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬أدوية‭ ‬جديدة‭ ‬لعلاج‭ ‬الزهايمر‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬لمرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬لخرف‭ ‬المسنين‭ ‬والذي‭ ‬يدمر‭ ‬خلايا‭ ‬المخ‭ ‬ويصيب‭ ‬بالخلل‭ ‬أنظمة‭ ‬تبادل‭ ‬الرسائل‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المخ‭. ‬وأشارت‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬35‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬مصابون‭ ‬بالخرف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬العدد‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬خططها‭ ‬ستشجع‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬عقاقير‭ ‬جديدة‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬المحتملة‭ ‬بالعلامات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬المؤشرات‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬البروتين‭ ‬في‭ ‬المخ‭. ‬وسجل‭ ‬العقاقير‭ ‬التجريبية‭ ‬للزهايمر‭ ‬سيء،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬حالة‭ ‬فشل‭ ‬أحدثها‭ ‬دواء‭ ‬لشركة‭ ‬ميرك،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬فايزر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬إنها‭ ‬ستترك‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬لكن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬ييأسوا،‭ ‬ويعلقون‭ ‬آمالهم‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬وتشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬المعرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬أو‭ ‬الأشعة‭ ‬أو‭ ‬العلامات‭ ‬الحيوية‭.‬

وتشير‭ ‬أحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التغيرات‭ ‬الحيوية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالزهايمر‭ ‬تبدأ‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬السريرية‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬و20‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬رصد‭ ‬المرضى‭ ‬قبل‭ ‬تطور‭ ‬حالاتهم‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأوروبية‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهل‭ ‬توجيهاتها‭ ‬الإرشادية‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوية‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬وعلاجه،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأدوية‭ ‬الزهايمر‭ ‬المتاحة‭ ‬حاليا‭ ‬سوى‭ ‬علاج‭ ‬الأعراض‭.‬