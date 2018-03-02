الدوالي طريق الاصابة بالجلطات زيادة الدهون بالبطن والأرداف تزيد مخاطر النوبات القلبية

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬‭ ‬حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬بمناطق‭ (‬البطن‭ ‬والخصر‭ ‬والأرداف‭) ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬ما‭ ‬يعرضها‭ ‬لمخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتراكم‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬ساني،‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭: ‬‮«‬تُبين‭ ‬نتائجنا‭ ‬أهمية‭ ‬توزيع‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬الجسم؛‭ ‬خاصة‭ ‬النساء،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعطينا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬المعنية‭ ‬بالإصابة‭ ‬بالأزمات‭ ‬القلبية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬البدانة‭ ‬المفرطة،‭ ‬كارتفاع‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬مؤشرًا‭ ‬هامًا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬الطول‭ ‬والوزن‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬شاني‭ ‬إلي‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬علاج‭ ‬طبى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬وشدد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفحص‭ ‬المكثف‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬والسكر‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬تميل‭ ‬هيئة‭ ‬أجسامهم‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬التفاح‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭. ‬وذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬أن‭ ‬40في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬و15‭ ‬‭%‬‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭. ‬وشدد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البدانة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبية‭ – ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ – ‬وكذلك‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسكري‭ ‬وبعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭. ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬بدوالي‭ ‬الساقين‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجلطات‭ ‬الدموية‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬جلطات‭ ‬الساقين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الرئتين‭. ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬شيو‭ ‬لون‭ ‬تشانج،‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬لمستشفى‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدوالي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬شكل‭ ‬بغيض،‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬يصاحبها‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدوالي‭ ‬حالة‭ ‬شائعة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬23‭%‬‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬خضوعهم‭ ‬لمراقبة‭ ‬دقيقة‭ ‬وتقييم‭ ‬مبكر‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬425‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬نصفهم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬دوالي‭ ‬الأوردة،‭ ‬وجد‭ ‬فريق‭ ‬البحث،‭ ‬ارتباط‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬5‭.‬3‭ ‬مرة‭ ‬خطر‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬تجلط‭ ‬وريدي‭ ‬عميق‭.‬

وتابع‭ ‬تشانغ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬الدوالي‭ ‬وخطر‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬الأخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬دوالي‭ ‬الساقين‭ ‬وزيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والجلطات‭ ‬الدموية‭ ‬المهددة‭ ‬للصحة‮»‬‭.‬

‭ ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬اتجاهًا‭ ‬لزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي،‭ ‬وتضييق‭ ‬شرايين‭ ‬الساق،‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الدوالي‭.‬