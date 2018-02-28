العراق يعتزم شراء أحدث منظومة للدفاع الجوي من روسيا

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬العراق‭ ‬انه‭ ‬يتجه‭ ‬لشراء‭ ‬احدث‭ ‬منظومة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬اس‮٤٠٠‬‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مجال‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬

وقـَّع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬العراقـيَّة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفريّ،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسيّ‭ ‬ديمتري‭ ‬روغوزين‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للجنة‭ ‬المُشترَكة‭ ‬العراقـيَّة‭-‬الروسيَّة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬عُقِدَت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭.‬

وأوضح‭ ‬الجعفريّ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافيّ‭ ‬مُشترَك‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسيّ‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للجنة‭ ‬المُشترَكة‭ ‬العراقـيَّة‭-‬الروسيَّة،‭ ‬أنـَّه‭ ‬‮«‬جرت‭ ‬مناقشة‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقـيَّة‭-‬الروسيَّة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد،‭ ‬ومنها‭: ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الستراتيجيّ،‭ ‬والحيويّ‭ ‬اقتصاديّاً،‭ ‬وخدميّاً،‭ ‬وصناعيّاً،‭ ‬وتجاريّاً،‭ ‬وزراعيّاً،‭ ‬وكلـُّها‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المصالح‭ ‬المُشترَكة‮»‬‭ ‬واصفاً‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬المُشترَكة‭ ‬بأنها‭ ‬تـُشكـِّل‭ ‬مُنعطفاً‭ ‬نوعيّاً‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬العراقـيَّة‭-‬الروسيَّة‭ ‬إلى‭ ‬أحسن‭ ‬ما‭ ‬تكون‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شكره،‭ ‬وتثمينه‭ ‬للجُهُود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الطرف‭ ‬الروسيُّ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المُشترَكة‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬الجعفريّ‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نيَّة‭ ‬العراق‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬شراء‭ ‬منظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬دفاعيَّة‭: ‬النـيَّة‭ ‬مُنعقِدة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬ونحن‭ ‬ندرس‭ ‬الإشكالات‭ ‬كافة،‭ ‬وما‭ ‬يُحيطها‭ ‬من‭ ‬صُعُوبات،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تذليلها،‮»‬‭ ‬مُضِيفاً‭: ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬حيِّز‭ ‬الدولة؛‭ ‬لغرض‭ ‬أخذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائيِّ‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وسنـُعلِن‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حينه‮»‬‭. ‬ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬له‭ ‬الحقُّ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضعه‭ ‬الدفاعيِّ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دفع‭ ‬ثمناً‭ ‬غالياً‭ ‬في‭ ‬مُحارَبة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وما‭ ‬تعرَّضت‭ ‬له‭ ‬ثرواته،‭ ‬وإنسانه‭ ‬من‭ ‬تدمير‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬دميتري‭ ‬روغوزيـــن‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسيّ‭ ‬‮«‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬تقدُّماً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكوميَّة،‭ ‬وقد‭ ‬تمَّت‭ ‬مُناقشة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الجديدة،‭ ‬ونبدأ‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حُصُول‭ ‬الشعب‭ ‬العراقيِّ‭ ‬على‭ ‬إيرادات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬النجاحات‭ ‬العسكريَّة‭ ‬التي‭ ‬حقـَّقها‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نجاحات‭ ‬اقتصاديَّة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسيَّة‭-‬العراقـيَّة،‮»‬‭ ‬كاشفاً‭: ‬شكـَّلنا‭ ‬آليَّة‭ ‬للتعاون‭ ‬المُباشِر‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬الروسيَّة،‭ ‬والعراقـيَّة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحلِّ‭ ‬السريع‭ ‬للمسائل‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المُثمِر‮»‬‭.‬

وأفصح‭ ‬بالقول‭: ‬انتقلنا‭ ‬الآن‭ ‬لتطوير‭ ‬المجالات‭ ‬المُهمَّة‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائيِّ‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقنيِّ،‭ ‬والفضائيِّ،‭ ‬والاقتصاديِّ،‭ ‬والتجاريِّ،‭ ‬والزراعيِّ،‭ ‬والصناعيِّ،‭ ‬والبنائيِّ،‭ ‬وغيرها‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬العراقـيَّة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفريّ‭ ‬قد‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬العراقيَّ‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للجنة‭ ‬العراقـيَّة‭-‬الروسيـَّة‭ ‬المُشترَكة،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬الروسيَّ‭ ‬ديمتري‭ ‬روغوزيـــن‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسيّ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭.‬

وأجرى‭ ‬الجانبان‭ ‬تقييماً‭ ‬لبرنامج‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التجاريَّة،‭ ‬والاقتصاديَّة،‭ ‬وأكّدا‭ ‬سعيهما‭ ‬المُشترَك‭ ‬لتقويتها،‭ ‬وتعميقها،‭ ‬وأهمِّـيَّة‭ ‬دور‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحاديَّة،‭ ‬واتحاد‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬العراقـيَّة،‭ ‬ومجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬العراقيّ‭-‬الروسيّ‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأعربا‭ ‬عن‭ ‬استعدادهما‭ ‬لمُواصَلة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬لتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تبادل‭ ‬زيارات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمُشارَكة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الدوليَّة،‭ ‬والمُتخصِّصة،‭ ‬والمُؤتمَرات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليَّات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وروسيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬التجاريَّة‭.‬

وعبَّر‭ ‬الجعفريّ‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬العراق‭ ‬بأن‭ ‬يقوم‭ ‬الجانب‭ ‬الروسيّ‭ ‬بتجهيز‭ ‬مُعدّات،‭ ‬وموادّ‭ ‬البناء‭ ‬للعراق،‭ ‬كما‭ ‬اقترح‭ ‬دراسة‭ ‬موضوع‭ ‬تجهيز‭ ‬المضافات‭ ‬الغذائيَّة‭.‬

واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تنشيط،‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬التجاريّ،‭ ‬والاقتصاديِّ،‭ ‬والاستثماريّ،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة،‭ ‬والصناعة،‭ ‬والنقل،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والسياحة‭.‬

وأعرب‭ ‬الطرف‭ ‬الروسّي‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لتطوير،‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬مرافق‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائيَّة،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتـيَّة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬واستعداده‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الماليِّ،‭ ‬والمصرفيِّ،‭ ‬والجمركيّ،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستكشاف‭ ‬الجيولوجيّ،‭ ‬والموارد‭ ‬المائـيَّة،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬والإعلام،‭ ‬والإعمار‭ ‬والإسكان،‭ ‬والبلديَّات،‭ ‬وتشييد‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور،‭ ‬والماء‭ ‬والمجاري،‭ ‬والمُشارَكة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬للمناطق‭ ‬المُحرَّرة،‭ ‬و‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭.‬

واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬العلميّ،‭ ‬والأكاديميِّ،‭ ‬وإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬المُباشِرة‭ ‬بين‭ ‬المُؤسَّسات‭ ‬التعليميَّة،‭ ‬والعلميَّة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬والعراق‭.‬