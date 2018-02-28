العراق يعتزم شراء أحدث منظومة للدفاع الجوي من روسيا

موسكو – الزمان
قال العراق انه يتجه لشراء احدث منظومة دفاع جوي في روسيا اس٤٠٠ في اطار مجال جديد من التعاون المشترك بين البلدين ، فيما
وقـَّع وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ، ونائب الرئيس الروسيّ ديمتري روغوزين محضر الاجتماع السابع للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيَّة في ختام الاجتماعات التي عُقِدَت في العاصمة موسكو.
وأوضح الجعفريّ في تصريح صحافيّ مُشترَك أدلى به مع نائب الرئيس الروسيّ في ختام الاجتماع السابع للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيَّة، أنـَّه «جرت مناقشة تعميق العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة على أكثر من صعيد، ومنها: الملفات ذات الطابع الستراتيجيّ، والحيويّ اقتصاديّاً، وخدميّاً، وصناعيّاً، وتجاريّاً، وزراعيّاً، وكلـُّها باتجاه واحد هو الحرص على تبادل المصالح المُشترَكة» واصفاً اجتماعات اللجنة المُشترَكة بأنها تـُشكـِّل مُنعطفاً نوعيّاً في الارتقاء بالعلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة إلى أحسن ما تكون».
وأعرب عن «شكره، وتثمينه للجُهُود التي بذلها الطرف الروسيُّ في إدارة اجتماع اللجنة المُشترَكة». وكشف الجعفريّ عن «نيَّة العراق الطلب من روسيا شراء منظومة صواريخ دفاعيَّة: النـيَّة مُنعقِدة على الاستفادة من هذه الفرصة، ونحن ندرس الإشكالات كافة، وما يُحيطها من صُعُوبات، ونعمل على تذليلها،» مُضِيفاً: ستدخل في حيِّز الدولة؛ لغرض أخذ القرار النهائيِّ بهذا الصدد، وسنـُعلِن عن ذلك في حينه». ونوه وزير الخارجية الى ان «العراق له الحقُّ في أن يبحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعيِّ بعد أن دفع ثمناً غالياً في مُحارَبة الإرهاب، وما تعرَّضت له ثرواته، وإنسانه من تدمير».
من جهته قال دميتري روغوزيـــن نائب الرئيس الروسيّ «نشهد اليوم تقدُّماً كبيراً في عمل اللجنة الحكوميَّة، وقد تمَّت مُناقشة آفاق التعاون الجديدة، ونبدأ في مجال الطاقة؛ من أجل ضمان حُصُول الشعب العراقيِّ على إيرادات».
وأوضح أنَّ «النجاحات العسكريَّة التي حقـَّقها العراق على الإرهاب تحتاج إلى نجاحات اقتصاديَّة كبيرة، وهو ما تشهده العلاقات الروسيَّة-العراقـيَّة،» كاشفاً: شكـَّلنا آليَّة للتعاون المُباشِر بين الوزارات الروسيَّة، والعراقـيَّة؛ من أجل الحلِّ السريع للمسائل كافة في إطار هذا التعاون المُثمِر».
وأفصح بالقول: انتقلنا الآن لتطوير المجالات المُهمَّة للتعاون الثنائيِّ في المجال التقنيِّ، والفضائيِّ، والاقتصاديِّ، والتجاريِّ، والزراعيِّ، والصناعيِّ، والبنائيِّ، وغيرها.
وكان وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ قد ترأس الجانب العراقيَّ في الاجتماع السابع للجنة العراقـيَّة-الروسيـَّة المُشترَكة، فيما ترأس الجانب الروسيَّ ديمتري روغوزيـــن نائب الرئيس الروسيّ في العاصمة موسكو.
وأجرى الجانبان تقييماً لبرنامج تنمية العلاقات التجاريَّة، والاقتصاديَّة، وأكّدا سعيهما المُشترَك لتقويتها، وتعميقها، وأهمِّـيَّة دور غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحاديَّة، واتحاد غرف التجارة العراقـيَّة، ومجلس الأعمال العراقيّ-الروسيّ في تطوير التعاون بين البلدين.
وأعربا عن استعدادهما لمُواصَلة تقديم الدعم اللازم لقطاع الأعمال في البلدين لتنمية التعاون البنّاء بما في ذلك تبادل زيارات رجال الأعمال، والمُشارَكة في المعارض الدوليَّة، والمُتخصِّصة، والمُؤتمَرات، وغيرها من الفعاليَّات التي تجري في العراق وروسيا، إضافة إلى تبادل المعلومات التجاريَّة.
وعبَّر الجعفريّ عن اهتمام العراق بأن يقوم الجانب الروسيّ بتجهيز مُعدّات، وموادّ البناء للعراق، كما اقترح دراسة موضوع تجهيز المضافات الغذائيَّة.
واتفق الطرفان على تنشيط، وتفعيل التعاون التجاريّ، والاقتصاديِّ، والاستثماريّ، والتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والسياحة.
وأعرب الطرف الروسّي عن استعداده لتطوير، وتوسيع التعاون في مجال بناء مرافق الطاقة الكهربائيَّة، والبنية التحتـيَّة في العراق، واستعداده للتعاون في المجال الماليِّ، والمصرفيِّ، والجمركيّ، والتعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجيّ، والموارد المائـيَّة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والإعمار والإسكان، والبلديَّات، وتشييد الطرق والجسور، والماء والمجاري، والمُشارَكة في مشاريع إعادة الإعمار للمناطق المُحرَّرة، و التعاون في مجال التعليم.
واتفق الطرفان على تعزيز التبادل العلميّ، والأكاديميِّ، وإقامة علاقات الشراكة المُباشِرة بين المُؤسَّسات التعليميَّة، والعلميَّة في روسيا والعراق.