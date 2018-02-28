خلاف بين واشنطن وأنقرة حول شمول معركة عفرين بهدنة مجلس الأمن

بروكسل‭- ‬الزمان‭ : ‬حض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الاربعاء‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وايران‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬لدى‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬لوقف‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬للسماح‭ ‬بنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬والقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬اجلاء‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عانوا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭. ‬انهم‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬المعارك‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬شب‭ ‬خلاف‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وانقرة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬انتقدت‭ ‬تركيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬بشدة‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمطالبتهما‭ ‬بأن‭ ‬يشمل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ونظرائها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

وأقر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬روسيا،‭ ‬اتفاقا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدته‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬سوريا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭.‬

ورحبت‭ ‬تركيا‭ ‬بقرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لكنها‭ ‬أصرت‭ ‬مرارا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هدنة‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عمليتها‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عفرين‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬

لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬اتهمت‭ ‬باريس‭ ‬الاربعاء‭ ‬بتقديم‭ ‬بيان‭ ‬كاذب‭ ‬عن‭ ‬المحادثة‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬عفرين‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وأفادت‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬أبلغت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬بأن‭ ‬بيانهم‭ ‬‮«‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬الصراحة‮»‬‭ ‬وارتكبوا‭ ‬خطأ‭ ‬‮«‬تضليل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أصرت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬هيذر‭ ‬نويرت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬كذلك‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬بإمكان‭ ‬تركيا‭ ‬معاودة‭ ‬قراءة‭ ‬النص‭ ‬الدقيق‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬هذا‭. ‬واقترح‭ ‬عليهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬واعلنت‭ ‬موغيريني‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬بعثت‭ ‬بالرسالة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الاوروبيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬فرنسا‭ ‬الاربعاء‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬لاحترام‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعدما‭ ‬حملت‭ ‬موسكو‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخروقات‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬انييس‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬مول‭ ‬‮«‬تعهدت‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬احترام‭ ‬القرار‭ ‬2401‭ ‬وقبول‭ ‬الهدنة‭. ‬لكن‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬لم‭ ‬يتعهد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬قصوى‭ ‬عليه‭ ‬ليحترم‭ ‬واجباته‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬اولا‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬ويدعو‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدون‭ ‬تأخير‭ ‬نطلب‭ ‬منكم‭ ‬كجهات‭ ‬ضامنة‭ ‬لعملية‭ ‬آستانا‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬المعارك‭ ‬وحماية‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬واخيرا‭ ‬نقل‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬والقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬الاجلاء‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

‭ ‬وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬آستانا‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬اربع‭ ‬مناطق‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومنطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

‭ ‬واضافت‭ ‬موغيريني‭ ‬‮«‬سيستمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدوره‭ ‬الكامل‭ ‬واستخدام‭ ‬كافة‭ ‬الادوات‭ ‬السياسية‭ ‬والانسانية‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬يتعهد‭ ‬الافادة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬بروكسل‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬المقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬اعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬هدنة‭ ‬يومية‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬للسماح‭ ‬بنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬او‭ ‬اجلاء‭ ‬سكان‭ ‬او‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لكن‭ ‬الاطراف‭ ‬المتناحرة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تبادلت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرقها‭.‬

والاربعاء‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬و»الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‮»‬‭ ‬الى‭ ‬التحرك‭ ‬لانجاح‭ ‬الهدنة‭.‬