لافروف:واشنطن تدرب أوروبيين على أسلحة نووية لاستهداف روسيا

جنيف – الزمان

اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاربعاء‭ ‬ب‭ ‬‮«‬عرقلة‮»‬‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬عبر‭ ‬إبقاء‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬غير‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬اوروبا‮»‬‭ ‬لاستخدامها‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الأميركية‭ ‬غير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬تعيق‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬وتطرق‭ ‬لافروف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يُسمى‭ ‬المهام‭ ‬النووية‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬تجعل‭ ‬المرء‭ ‬يرى‭ ‬‮«‬دولا‭ ‬غير‭ ‬نووية‭ ‬أعضاء‭ (‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭)‬‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لاستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬أميركية‭ ‬نووية‭ ‬غير‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬لافروف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مزعزعة‭ ‬للاستقرار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬سيدركون‭ ‬انه‭ ‬عبر‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬يعد‭ ‬عسكريو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لبلدان‭ ‬اوروبا‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭… ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‮»‬‭ ‬وان‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬‮«‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬للتخزين‭ ‬على‭ ‬ترابها‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬فإن‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬ليس‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬عدواني‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬لافروف‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬الاوروبيين،‭ ‬كما‭ ‬آمل،‭ ‬سيرفضون‭ ‬بحزم‭ ‬نشر‭ ‬اسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬اراضيهم‭ ‬تملكها‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬استخدامها‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬القنبلتين‭ ‬النوويتين‭ ‬اللتين‭ ‬القيتا‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬لانهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

وحذر‭ ‬لافروف‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاميركية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬انها‭ ‬تخطط‭ ‬لتحديث‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭ ‬وتطوير‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‭ ‬أخف‭. ‬وبررت‭ ‬واشنطن‭ ‬ذلك‭ ‬بانه‭ ‬رد‭ ‬ضروري‭ ‬على‭ ‬اجراءات‭ ‬اتخذتها‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬اللتان‭ ‬نفتا‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬ان‭ ‬خطوة‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬عتبة‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭.‬

وانبرى‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬روبرت‭ ‬وود‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تفنيد‭ ‬تصريحات‭ ‬لافروف‭ ‬بقوله‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تصريح‭ ‬روسي‭ ‬مألوف‭ … ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬القاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مصيبة‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وود‭ ‬‮«‬يفاجئني‭ ‬بانهم‭ ‬لم‭ ‬يقرروا‭ ‬القاء‭ ‬اللوم‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬هطول‭ ‬الثلج‭ ‬الكثيف‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يفعلون‭ ‬قريباً‮»‬‭.‬