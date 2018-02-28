ماي:لن نسمح للاتحاد الأوروبي بتقويض السيادة الدستورية لبريطانيا

اتفاق بريكست ينص على امكان بقاء ايرلندا في اتحاد جمركي

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬حذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬أبدا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬بتقويض‮»‬‭ ‬سيادتها‭ ‬الدستورية،‭ ‬رافضة‭ ‬مسودة‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المسودة‭ ‬القانونية‭ ‬للاتفاق،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيقها،‭ ‬ستقوض‭ ‬السوق‭ ‬المشتركة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وتهدد‭ ‬السيادة‭ ‬الدستورية‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بإقامة‭ ‬حدود‭ ‬جمركية‭ ‬وتنظيمية‭ ‬عند‭ ‬البحر‭ ‬الايرلندي،‭ ‬ولا‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطاني‭ ‬يمكنه‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬إن‭ ‬مسودة‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬العلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬تتضمن‭ ‬مقترحا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إمكان‭ ‬بقاء‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ايرلندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬الاوروبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭.‬

ونفى‭ ‬بارنييه‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المقترح‭ ‬‮«‬يشكك‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬أو‭ ‬المؤسساتي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬ماي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬سترفض‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬مطالب‭ ‬بريطانيا‭ ‬التفاوضية‭ ‬الجمعة‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ستوضح‭ ‬تماما‭ ‬للرئيس‭ (‬جان‭-‬كلود‭ ‬يونكر‭) ‬وآخرين‭ ‬بأنها‭ ‬لن‮»‬‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬انفصال‭ ‬جمركي‭ ‬عن‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

وكانت‭ ‬ايرلندا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬طالبا‭ ‬بأن‭ ‬يتجنب‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لبريكست‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬تشمل‭ ‬حواجز‭ ‬جمركية،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬المعروف‭ ‬باتفاق‭ ‬الجمعة‭ ‬العظيمة،‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬الدامي‭.‬

وكررت‭ ‬ماي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬حكومتها‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬ضمان‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬رسالة‭ ‬سابقة‭ ‬تلقتها‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬المأزق‭ ‬الذي‭ ‬يواجهها‭.‬

وقال‭ ‬جونسون‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مؤيدي‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬المحددة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحدود‭ ‬الإيرلندية‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬سياسيا‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬والسعي‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬لاحباط‭ ‬بريكست‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬المسربة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬اعتبار‭ ‬المهمة‭ ‬بأنها‭ ‬ضمان‭ +‬عدم‭ ‬اقامة‭ ‬حدود‭+‬‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تمنع‭ ‬تلك‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬واقعية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لحكم‭ ‬بريطانيا‭ ‬يمكنها‭ ‬البقاء‭ ‬ضمن‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬مع‭ ‬الكتلة‭ ‬الاوروبية‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬أفضل‭. ‬والمقترح‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والتي‭ ‬كشفها‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشعل‭ ‬فتيل‭ ‬توترات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭. ‬وتقول‭ ‬بريطانيا‭ ‬إنها‭ ‬تعارض‭ ‬أي‭ ‬امر‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحدث‭ ‬حدودا‭ ‬داخلية‭ ‬على‭ ‬اراضيها،‭ ‬لكن‭ ‬بارنييه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يهدد‭ ‬سيادة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬برأي‭ ‬الشخصي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لا‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬أو‭ ‬المؤسساتي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اسعى‭ ‬للاستفزاز،‭ ‬لا‭ ‬أحاول‭ ‬إثارة‭ ‬صدمة‮»‬‭ ‬وحض‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬والبراغماتية‮»‬‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬مسودة‭ ‬الاتفاق‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬صفحة‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬خطة‭ ‬أخرى،‭ ‬تتم‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‮»‬‭. ‬ويشرح‭ ‬الاتفاق‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المنطقة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المشتركة‭ ‬ستضم‭ ‬منطقة‭ ‬بدون‭ ‬حدود‭ ‬داخلية‭ ‬تضمن‭ ‬حرية‭ ‬حركة‭ ‬البضائع‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‮»‬‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬ايرلندا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬طالبا‭ ‬بأن‭ ‬يتجنب‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لبريكست‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬تشمل‭ ‬حواجز‭ ‬جمركية،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬المعروف‭ ‬باتفاق‭ ‬الجمعة‭ ‬العظيمة،‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬الدامي‭.‬