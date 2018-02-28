روحاني : لاحاجة للأجانب ومستعدون لمحاورة جيراننا بشأن أمن الخليج

طهران‭- ‬الزمان‭ : ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدة‭ ‬لمحاورة‭ ‬جيرانها‭ ‬الخليجيين‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬متصلة‭ ‬بالأمن‭ ‬الاقليمي‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬لأي‭ ‬وجود‭ ‬اجنبي‭.‬

وأدلى‭ ‬روحاني‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بندر‭ ‬عباس‭ ‬الايرانية‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬الخليج‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬توترا‭ ‬اقليميا‭ ‬بصورة‭ ‬متكررة‭ ‬نتيجة‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ ‬المطلتين‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬واللتين‭ ‬قطعتا‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬الايراني‭ ‬بالبث‭ ‬الحي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لدينا‭ ‬اطلاقا‭ ‬الى‭ ‬الاجانب‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬منطقتنا‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتدابير‭ ‬المتصلة‭ ‬بالامن‭ ‬الاقليمي،‭ ‬فنحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للتحدث‭ ‬مع‭ ‬جيراننا‭ ‬وأصدقائنا‭ (…) ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬حضور‭ ‬أجنبي‮»‬‭.‬

وتدعو‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬يتهمها‭ ‬الغرب‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬مزعزع‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بصورة‭ ‬متكررة‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬بدون‭ ‬عناصر‭ ‬خارجية‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الاقليمية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬طهران‭ ‬مصدرة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬أضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬‮«‬نقول‭ ‬بصوت‭ ‬مرتفع‭ ‬لدول‭ ‬الضفة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للخليج‭ ‬الفارسي‭ ‬ان‭ ‬إران‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬وستبقى‭ ‬جارة‭ ‬جدة‭ ‬لكم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وبينها‭ ‬السعودية،‭ ‬الحليفة‭ ‬التقليدية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتابع‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعيش‭ ‬بسلام‭ ‬وامان‭ ‬مع‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬مذكرا‭ ‬بمطلب‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬تتولى‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬باب‭ ‬المندب‮»‬‭ ‬المضيق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬الخليج‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬معبرا‭ ‬حيويا‭ ‬لحركة‭ ‬النفط‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاعداء‮»‬‭ ‬الساعين‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬مصالحهم‭ ‬وشراء‭ ‬النفط‭ ‬الرخص‭ ‬وبع‭ ‬الأسلحة‭ ‬بثمن‭ ‬باهظ‭ ‬فحسب‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شكر‭ ‬روحاني‭ ‬روسيا‭ ‬ودولا‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬الصحيح‭ ‬والذكي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬استخدامها‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بريطاني‭ ‬دعمته‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬وكان‭ ‬يتضمن‭ ‬إدانة‭ ‬لإيران‭ ‬بتهم‭ ‬دعم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬