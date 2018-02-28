فيلم عن الحب والأيائل يحصد الأوسكار

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان

تحكي‭ ‬قصة‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬للمخرجة‭ ‬المجرية‭ ‬إلديكو‭ ‬إنيدي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬قصة‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬برؤية‭ ‬نفس‭ ‬الحلم‭ ‬الذي‭ ‬يعيشون‭ ‬فيه‭ ‬كأيائل‭ ‬في‭ ‬البرية‭.‬

وفيلم‭ ‬‮«‬ون‭ ‬بادي‭ ‬أند‭ ‬سول‮»‬‭ ‬مرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭. ‬ويقوم‭ ‬ببطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬إندري‭ ‬وماريا‭ ‬اللذان‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الحلم‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يجداه‭ ‬من‭ ‬مصاعب‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الفعلية‭. ‬لكنهما‭ ‬كأيائل،‭ ‬يلتقيان‭ ‬ويقعان‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬شتوية‭ ‬بهية‭ ‬المنظر‭.‬

يتشابه‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬فيه‭ ‬ذكر‭ ‬وأنثى‭ ‬الأيل‭ ‬عند‭ ‬إحدى‭ ‬البحيرات‭ ‬لشرب‭ ‬الماء‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬إندري‭ ‬وماريا‭ ‬الخجولة‭ ‬للتقارب‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬المذبح‭ ‬الذي‭ ‬يعملان‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬زولتان‭ ‬هوركاي‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬مركزا‭ ‬لتدريب‭ ‬الحيوانات‭ ‬قرب‭ ‬بودابست‭ ‬إن‭ ‬تصوير‭ ‬الأيل‭ ‬الفعلية‭ ‬بيكور‭ (‬تيني‭) ‬وجوليات‭ ‬كان‭ ‬تحديا‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الأيائل‭ ‬ليست‭ ‬حيوانات‭ ‬أليفة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإنسان‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬فطرتها‮»‬‭.‬

وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬