وجبة فلافل مجانية مع كل هدف لمحمد صلاح

لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬قرر‭ ‬مطعم‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفربول‭ ‬يديره‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مصرية‭ ‬تقديم‭ ‬وجبات‭ ‬فلافل‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يحرز‭ ‬فيه‭ ‬هداف‭ ‬‮«‬الريدز‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬هدفا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وقال‭ ‬مالك‭ ‬المطعم‭ ‬يعرف‭ ‬صلاح‭: ‬‮«‬طعام‭ (‬مو‭) ‬المفضل‭ ‬هو‭ ‬شطيرة‭ (‬سندويشة‭) ‬الطعمية‭ ‬الحمصية،‭ ‬وهي‭ ‬أكلة‭ ‬مصرية‭ ‬صحية‭. ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬سوف‭ ‬نقدم‭ ‬وجبات‭ ‬فلافل‭ ‬مجانا‭ ‬لزبائن‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يهز‭ ‬فيها‭ ‬صلاح‭ ‬الشباك‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ليفربول‭ ‬إيكو‮»‬،‭ ‬يتردد‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬المطعم‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬كونه‭ ‬يقدم‭ ‬الوجبات‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬اللاعب‭. ‬وكشف‭ ‬مالك‭ ‬المطعم‭ ‬طريقة‭ ‬صناعة‭ ‬فلافل‭ ‬الحمص،‭ ‬حيث‭ ‬يوضع‭ ‬خليط‭ ‬الحمص‭ ‬مع‭ ‬الثوم‭ ‬والفلفل‭ ‬الحار‭ ‬في‭ ‬الزيت‭ ‬ويقدم‭ ‬في‭ ‬شطيرة‭ ‬مع‭ ‬الطحينة‭. ‬وأتم‭ ‬مالك‭ ‬المطعم‭ ‬‮«‬هي‭ ‬وجبة‭ ‬مثالية‭ ‬وغذاء‭ ‬رائع‭ ‬لسوبر‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬سبونتيك‮»‬‭.‬