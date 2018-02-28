ما كمية القهوة المناسبة للجسم يومياً؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬لايعلم‭ ‬كثيرمن‭ ‬الناس‭ ‬الكمية‭ ‬المناسبة‭ ‬للتناول‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يومياً‭ ‬،‭ ‬ونراهم‭ ‬يقدمون‭ ‬على‭ ‬احتساء‭ ‬القهوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنشيط‭ ‬الذهن‭ ‬وزيادة‭ ‬التركيز‭ ‬بفضل‭ ‬تأثيرها‭ ‬المنبه‭. ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬الكمية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يومياً؟

وللإجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬قال‭ ‬فابيان‭ ‬كرابف،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬استشارات‭ ‬الصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬إن‭ ‬الكمية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭ ‬يوميا‭ ‬تبلغ‭ ‬400‭ ‬ملليجرام،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬5‭ ‬فناجين‭ ‬تقريباً‭. ‬وأوضح‭ ‬كرابف‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬تمتاز‭ ‬بتأثير‭ ‬منبه‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التركيز‭ ‬والانتباه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬أثبتت‭ ‬أيضاً‭ ‬أنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬فهي‭ ‬تزخر‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭. ‬ووفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬الهيئة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الأغذية،‭ ‬فإن‭ ‬الجرعة‭ ‬اليومية‭ ‬حتى‭ ‬200‭ ‬ملليجرام‭ ‬تعد‭ ‬آمنة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحوامل‭ ‬والمرضعات‭.‬