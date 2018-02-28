أول سيارة يتم التحكم بها بهاتف مدعوم بالذكاء الإصطناعي

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هاتف‭ ‬مدعوم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ضمن‭ ‬مشروعها‭ ‬‮«‬RoadReader‮»‬‭ ‬لتسخير‭ ‬قدرات‭ ‬التعلم‭ ‬المتطورة‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬المزودة‭ ‬بإمكانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬عملت‭ ‬هواوي‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬بورشه‭ ‬باناميرا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مركبة‭ ‬ذكية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬جميع‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬طريقها،‭ ‬وفهم‭ ‬المحيط‭ ‬من‭ ‬حولها‭.‬

ويمكن‭ ‬للسيارة‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬من‭ ‬الأجسام‭ ‬والكائنات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬القطط‭ ‬والكلاب‭ ‬والكرات‭ ‬والدراجات،‭ ‬كما‭ ‬تستطيع‭ ‬اتخاذ‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬والإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬وقوف‭ ‬أي‭ ‬عقبة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭.‬

ويرتكز‭ ‬مشروع‭ ‬هواوي‭ ‬RoadReader‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتاحة‭ ‬فعلياً‭ ‬في‭ ‬هاتف‭ ‬Mate‭ ‬10‭ ‬Pro،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬الجهاز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للتعرف‭ ‬تلقائياً‭ ‬على‭ ‬الأجسام‭ ‬والأشياء‭ ‬والكائنات،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬القطط‭ ‬والكلاب‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشياء،‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدة‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬رائعة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬المصورين‭ ‬المحترفين‭.‬