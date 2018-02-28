أول سيارة يتم التحكم بها بهاتف مدعوم بالذكاء الإصطناعي

نيويورك – الزمان : كشفت شركة هواوي عن أول سيارة يتم التحكم فيها من خلال هاتف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضمن مشروعها «RoadReader» لتسخير قدرات التعلم المتطورة للأجهزة المحمولة المزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيان صحافي عملت هواوي على تحويل سيارة «بورشه باناميرا» إلى مركبة ذكية قادرة على رصد جميع العوائق التي تقف في طريقها، وفهم المحيط من حولها.
ويمكن للسيارة التمييز بين حوالي 1000 من الأجسام والكائنات المختلفة مثل القطط والكلاب والكرات والدراجات، كما تستطيع اتخاذ المسار الصحيح والإجراءات المناسبة عن وقوف أي عقبة في طريقها.
ويرتكز مشروع هواوي RoadReader على قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة فعلياً في هاتف Mate 10 Pro، حيث يستخدم الجهاز الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائياً على الأجسام والأشياء والكائنات، بما يشمل القطط والكلاب والمواد الغذائية، وغيرها من الأشياء، وذلك لمساعدة المستخدمين على التقاط صور رائعة وعالية الجودة تماماً مثل المصورين المحترفين.