اكتشاف ميناء بحري في الأردن يعود للفترة الأموية

عمان‭ -‬الزمان‭ ‬كشفت‭ ‬أعمال‭ ‬تنقيب‭ ‬أجراها‭ ‬آثاريون‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬العقبة‭ ‬جنوبي‭ ‬الأردن،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ميناء‭ ‬بحري‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأموية‭. ‬ويعد‭ ‬الميناء‭ ‬الغارق‭ ‬تحت‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬آيلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬القديمة‭ ‬أول‭ ‬عمارة‭ ‬بحرية‭ ‬غارقة‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الأردن‭. ‬ويتألف‭ ‬الميناء‭ ‬من‭ ‬حاجز‭ ‬أمواج‭ ‬حجري‭ ‬بطول‭ ‬50‭ ‬مترًا‭ ‬وعرض‭ ‬8‭ ‬أمتار‭ ‬تقريبًا،‭ ‬ويتصل‭ ‬بأرضية‭ ‬صلبة‭ ‬من‭ ‬الطين‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الشاطئ‭ ‬يتخللها‭ ‬ممر‭ ‬محدد‭ ‬بجدارين‭ ‬يصل‭ ‬بين‭ ‬الميناء‭ ‬وبوابة‭ ‬البحر‭ ‬للمدينة‭ ‬مارًا‭ ‬بمخازن‭ ‬ودكاكين‭ ‬لنقل‭ ‬وتخزين‭ ‬البضائع‭ ‬القادمة‭ ‬والمغادرة‭ ‬للميناء‭.‬

وبحسب‭ ‬نتائج‭ ‬الخبراء‭ ‬فإنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحوي‭ ‬الميناء‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬فرن‭ ‬خاص‭ ‬لإنتاج‭ ‬فخار‭ ‬آيلة‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البضائع،‭ ‬كذلك‭ ‬مناطق‭ ‬لصيانة‭ ‬وصناعة‭ ‬السفن،‭ ‬وصناعة‭ ‬الأشرعة،‭ ‬والمرساوات‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الكسر‭ ‬الفخارية‭ ‬والحجرية‭ ‬والمعدنية‭ ‬يمكن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نشاط‭ ‬ميناء‭ ‬آيلة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الطريق‭ ‬التجاري‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الشام‭ ‬والحجاز‭ ‬ومصر‭ ‬والمغرب‭ ‬العربي،‭ ‬وبين‭ ‬الطريق‭ ‬الملاحي‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬وشرق‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭.‬