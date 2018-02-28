رحيل منتج أفلام الشخصية الأسطورية باتمان

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬توفي‭ ‬المنتج‭ ‬السينمائي‭ ‬الشهير‭ ‬بينامين‭ ‬ميلنيكر،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بإنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬باتمان‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬104‭ ‬أعوام‭. ‬وتوفي‭ ‬ميلنيكر‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬روزلين‭ ‬هاربور‭ ‬بنيويورك،‭ ‬ووصفه‭ ‬زميله‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬باتمان‮»‬‭ ‬مايكل‭ ‬أوسلان‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬بأنه‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬أسطورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه‭. ‬

وكتب‭ ‬أوسلان‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬علمني‭ ‬بن‭ (‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬بنيامين‭ ‬ميلنيكر‭) ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تأخذه‭ ‬معك‭ ‬عندما‭ ‬تموت‭ ‬وتتركه‭ ‬وراءك‭ ‬هو‭ ‬اسمك‭ ‬الطيب‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ميلنيكر‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬جي‭ ‬إم‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1939‭ ‬وتدرج‭ ‬في‭ ‬مناصبها‭ ‬ليصبح‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاختيار‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬ميلنيكر‭ ‬الشركة‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬البوب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬أوسلان‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬اشترى‭ ‬الرجلان‭ ‬حقوق‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬باتمان‭ ‬وتم‭ ‬إنتاج‭ ‬أول‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬واستمر‭ ‬الإنتاج‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬