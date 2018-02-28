د.محمد خالد الشاكر استاذ القانون الدولي لـ (الزمان): هناك مجازر ضد الانسانية في الغوطة وعملية نقل الحكم مرتبطة بفهم آلية الدستور بسوريا

القاهرة مصطفى عمارة
تشهد منذ اسبوعين الساحة السورية معارك ضارية فى منطقة الغوطه الشرقية قصفا بالبراميل المتفجرة والطائرات ليل نهار من قوات النظام السوري راح ضحيته الاف القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين وسط اتهامات متبادلة من النظام والمعارضة وبينهما روسيا بالتسبب فى تلك المذابح والتى دفعت مجلس الامن الى التدخل لاقرار هدنه لمدة 30 يوما ووسط موجات الاستنكار لهذه المذابح والمطالبه بالتدخل لانقاذ المدنيين تحدث د محمد خالد الشاكر استاذ القانون الدولى ومدير مركز الدراسات بتيار الغد السورى الى الزمان متناولاً وجهة نظره ازاء تلك اتطورات
ما هي رؤيتكم للتصعيد الحالي في منطقه الغوطة ومن يتحمل مسئوليته وما هي توقعاتكم بالنسبة للاوضاع هناك خاصة بعد قرار مجلس الامن بهدنه في سوريا لمده 30 يوما ؟
بداية لابد من القول أن مايجري في الغوطة في سياقه العام، وبعيداً عن التجاذبات السياسية، هو انتهاك صارخ وواضح لمبادىء القانون الدولي الإنساني، ومبادىء القانون الدولي العام. إذ يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي ضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومايجري من قصف يومي بآلاف الغارات وعلى مساحة ضيقة 110 كم مربع، يتموضع فيها أكثر من 400 ألف مدني، يقتلون بالمئات بشكل يومي، يجعل من معارك الغوطة في إطار تعريف الحرب القذرة ، التي يدفع ثمنها المدنيون. أما من حيث تعارض القصف مع قواعد القانون الدولي العام، فإن الصراع في سورية مشمول بالاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي ستيفان ديمستورا، والتي تمخض عنها اتفاقيات استانا ومناق خفض التصعيد
وما هي اهداف التدخل التركي في عفرين ؟ ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن هذا التدخل ؟
وهل تتوقع ان يؤدي هذا التدخل الي اعادة التقارب مرة اخري بين النظام و الاكراد واعادة تغيير التحالفات ؟
بعيداً سياسة بيع الوهم والخطوط الحمراء التي انتهجها أردوغان في الصراع السوري والاستثمار في فيه، يمكنني أن أقول لك، بأن تركيا ليس لديها أية مشكلة مع النظام، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي التركي، وهذه بديهية في إطار المصالح الذاتية للدول في العلاقات الدولية، ولكن أكرر لك بأن المشكلة تتعلق في الاستثمار بالسوريين وتشويش رؤاهم وانقساهم، نحن نتفهم أن تدافع أيه دولة عن مصالحها، ولكن لا أن تكون مادة هذا الاستثمار الدم السوري، لأننا والحالة هذه ندخل في إطار جرائم الحرب.وقددفع السوريون أثماناً باهضة في إطار هذه المعادلة، منذ دعم تركيا داخل المجلس الوطني، والائتلاف لمكون واحد دون غيره، ألا وهو الأخوان المسلمين، وصولاً لتحويل ما يجري في سورية إلى حرب طائفية كانت تستمرأها تركيا لتصفية حساباتها مع الكرد، وتؤجج بها إيران في إطار مشروعها القذر في المنطقة، الذي يقوم تصدير الفوضى، وصناعة الدول الفاشلة، عبر مصادرة مكونات وطنية ( مذهبية) لتفتيت الدولة القطرية، وبالتالي ضرب الأمن القومي العربي، ونظامه الإقليمي. أمام هكذا مشروعين إسلامويين، انتهى الحراك المدني السوري، الذي يبحث عن الديمقراطية، إلى دعوات لإقامة الإمارة الإسلامية في بلاد الشام، والخلافة في العراق والشام. أما عن صمت الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة ظلت صامته في الصراع السوري طوال ست سنوات، وخلال إدارة أوباما تمت صناعة ما يعرف بـ ( تنظيم الدولة الإسلامية)، وكانت الولايات المتحدة ترى في وجود هذا التنظيم فرصة لتطبيق سياستها التقليدية في المنطقة العربية، التي تقوم على إدارة الصراع وليس حله، ولا تتوقف السياسة الأمريكية عند هذا الحد، لأنها إن لم تجد صراعاً، فإنها تقوم بصناعته لكي يبرر لها التدخل وإدارة الصراع، وهذا ما فعلوه مع الكرد، وإيهامهم بأن لهم مصيراً خارج فكرة السيادة الإقليمية السورية، أو خارج إرادة العيش المشترك داخل الوطن السوري الواحد. وقد ظهر ذلك جلياً في استبعاد المكونات العربية من تحرير الرقة ودير الزور، ومنها قوات النخبة السورية، المؤلفة من أبناء المناطق الشرقية في الحسكة والرقة ودير الزور، والتي شاركت في جميع مراحل الحرب على داعش، في محاولة منا أن نكون كسوريين ظهراء لبعضنا، أمام هذه المعادلة لم يتدخل الأمريكان، علماً أنهم هم من يقودون التحالف الدولي ضد داعش، وهم أنفسهم كانوا قد اعترفوا بالدور الذي ستضطلع به قوات النخبة كضامن لأهالي المنطقة، والآن يتكرر الدور الامريكي نفسه في عفرين في التخلي عن الكرد. لذلك نعتقد بأن على الاخوة الكرد أن يدركوا أن مصيرهم هو مصيرنا كسوريين ليس إلا.
وكيف تفسر اسباب التصعيد الاسرائيلي الاخير ضد النظام وهل اسقاط الطائرة الاسرائيلية مؤشر علي تغيير توازنات القوى ؟
بالرغم مما أثير من لغط حول مؤتمر سوتسي، يمكن أن أقول لك بأن سوتشي جاء فقط كمكمل ومسرع لمسار جنيف، ودليل ذلك حضور المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وفريقه للمؤتمر، أي أنه دفعاً آخر للرعاية الأممية في المسار السوري، من خلال مناقشة السلة الدستورية، بعد أن وصلت المفاوضات بشأن سلة الحكم إلى طريق مسدود، ربما يؤدي إلى مفاوضات إلى مالا نهاية، في الوقت الذي يموت فيه السوريون كل يوم. وقد جاء تشكيل اللجنة الدستورية لتتسق مع القرار 2254 الذي يعتبر سكة الحل في سورية، والذي حدد في المادة 4 ماهية الانتقال السياسي، عبر عطف مسألة الحكم ذي المصداقية بتحديد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ودعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستورالجديد”. لذلك يخطأ من يظن بأن هناك حل حقيقي دون دستور حقيقي يصار على تطبيقه كآليات تنفيذية، وليس مجرد حبراً على ورق، وهذا مرهون بقدرة الطرفين على إيجاذ المخارج لكتابة دستر يتوازى مع آليات تنفيذية على الأرض تضمن فكرة المراقبة وتحول دون تجاوز سلطة على أخرى. لذلك نحن بحاجة لدستور تبدأ كتابته بالاتفاق بين السوريين على دراسة الأسباب التي أدت إلى هكذا هزة عنيفة في المجتمع السوري، وهي دون شك تعود لخلل بنيوي كبير في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مراحل ماقبل هذا الصراع العنيف. اعتقد من هذه النقطة يمكن أن تبدأ المفاوضات الفعلية التي يمكن أن تحدد المخارج الموضوعية لتملس الجرح السوري، وهي دون شك عملية طويلة ومعقدة، لكنها تحتاج أولاً من النظام البدء بإجراءات بناء الثقة، ووقف إطلاق النار، كمقدمة فعلية لإحداث اختراق حقيقي في العملية السياسية.
وهل تتوقع ان تنفذ اسرائيل تهديداتها بضرب الحرس الثوري الايراني وحزب الله في سوريا ؟
بعيدأً عن سياسيات بيع الوهم والمزاودة على دماء أهلنا في سورية، الذي أدى إلى تعقيد الصراع وإطالته ، دعني أقول لك، أن مسألة نقل الحكم دفعة واحدة، أصبحت شيئاً أمره بيد الله وحده، أما المعطيات على الأرض، وواقع التجاذبات الدولية و الإقليمية ، وكذا القراءة القانونية للقرار 2254، فإنها تقودنا إلى أن فهم ماهية الانتقال السياسي مرتبط في أحد جوانبه بفهم آليات عملية بناء الدستور ، التي ستشكل مقدمة فعلية لتحقيق اختراق فعلي ليس في السلة الدستورية وحسب ، بل ستلقي بظلالها تدريجياً على حل سلة الحكم ككل، حيث تبدو هذه العملية أرضية صلبة يمكن البناء عليها للسير في عملية التسوية بمشاركة الطرفين. وفي هذا الخصوص، لايمكنني كقانوني وفي معرض تفسير القرار 2254، إلا أن أقول لك أن تحقيق أي تقدم في السلة الدستورية وبالتالي سلة الحكم، دون الاستناد إلى ماتضمنه هذا القرار الذي رسم للسوريين سكة الحل السياسي، والذي أكد في البند 1 تأييده لبيان جنيف 30 يونيه 2012، كأساس لانتقال سياسي، لكنه في الوقت ذاته أيد أيضاً بياني فيينا ، إذ تضمن بيان فيينا 30 أكتوبر 2015، تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية، على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وانتخابات. وهنا يجب التفريق بأن آليات السلة الدستورية ومناقشتها لاتعني حسب الوثائق والبيانات وضع الدستور خارج سورية بشكل نهائي، بقدر ماتجنح هذه السلة للحديث عن عمليات طويلة تضلع بها اللجنة الدستورية المختصة، والتي غالباً ما يتعلق عملها بأمور تقنية بحتة، تندرج تحت آليات مايعرف بفقه القانون الدولي بإجراءات ” بناء الدستور ، التي لا تعني صوغ الدستور، بقدر ماهي عملية طويلة وشاقة، تبدأ من الأسفل فالأعلى، أي إنشاء المؤسسات والإجراءات والقواعد التي يقوم عليها وضع الدستور، بما يحقق رويداً رويداً تحقيق اختراق في السلة العقدة ( سلة الحكم المشترك) الذي نص عليها القرار 2254، أي أن عملية بناء الدستور هي الضابط الأساس لخلق البيئة الملائمة لوضع الدستور النهائي داخل سورية.
وما هي رؤيتك لمستقبل العملية السياسية بعد مؤتمر سويتشي في روسيا ؟
دعني أقول لك في حسابات الربح والخسارة يخطأ من يعتقد بأن هناك منتصر في سورية بعد هذا الدم، ويخطأ من يظن أن الحل العسكري سيؤدي إلى انتصار طرف دون آخر. نحن بحاجة لحل سياسي يضمن وحدة سورية، ويحول دون انهيار الدولة السورية، وتحولها إلى دولة فاشلة، ترتع بها حرب إلى مالا نهاية، وهذا مرهون بإرادة السوريين. نحن محكومون كما كل صراع عبر التاريخ بجلوس جميع الأطراف على طاولة التفاوض، والاعتراف بأن التمرس بفكرة الانتصار في معرض وطن يموت كل يوم،هو مجرد وهم، فقد مل السوريون انتصارات النظام وانتصارات المعارضة، التي لم تؤدي منذ سبع سنوات إلا المزيد من الدم والتشرد والدمار. إن فكرة التوهم بانتصار طرف دون آخر، إنما هي فكرة تعني الاستحواذ على السلطة منفرداً، وليس أصعب من صراع يكون هدفه الانتصار بالسلطة على حساب الوطن.
فى حالة كتابة دستور وبدء عملية سياسيه فى سوريا هل تقبل المعارضه بالاسد ان يكون احد المرشحين للرئاسه ؟
يحق لاى مواطن طبقا للدستور اما بالنسبه للمخالفات التى ارتكبها النظام فهذه مساله قانونيه تتعلق بحجم تلك الانتهاكات والثابت ان بشار الاسد سيشارك فى مرحلة انتقاليه فى اطار المفاوضات لكن من الممكن ان تشكل المعارضه الحكومه وقد ياتى الدستور الذى سيتم كتابته متضمنا النظام البرلمانى الذى يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطى الحكومه سلطات تنفيذيه اكبر ويبقى مصير بشار مساله مرهونه بكتابة الدستور
في النهاية، ماهي رؤيتكم للدور المصري في سورية، وماهي مطالبكم من الدور المصري في المرحلةالمقبلة؟
الإجابة على هذا السؤال تعيدنا للسؤال الأول، لفهم مايجري من تعارض مايجري في الغوطة مع اتفاقيات أستانا ومناطق خفض التصعيد التي جاءت كغاية من واقع ماهو موجود على الأرض، حيث يتواجد فصائل، ويتواجد المدنيين، والمقصود بخفض التصعيد، هو خفضه على المدنيين العزل، وقد وقعت اتفاقيات الهدنة في القاهرة بضمانة روسية، وبرعاية الخارجية المصرية، وكان لمصر دور كبير في هذا الخصوص، خصوصاً في اتفاقية الغوطة الشرقية، التي تم عقدها برعاية قام رئيس تيار الغد السوري السيد أحمد الجربا، إذ جاءت اتفاقيتي الغوطة الشرقية وحمص الشمالي، بعد محاولات قوى إقليمية ومحلية بتقاسم الجغرافيا السورية على حساب التغيير الديمغرافي، وهو ماحصل في اتفاقيات كفريا والفوعة والزبداني، حيث تم نقل أهالي كفريا والفوعة إلى الزبداني، ونقل أهالي الزبداني إلى أدلب، الأمر الذي جعل من اتفاقيات الهدنة تلك مدخلاً لتقسيم سورية، وهوما دفعنا في تيار الغد السوري للتدخل لدى الجانب المصري، الذي نجح في عقد اتفاقيات تبقي على المدنيين والفصائل في أماكنهم، وهو الأساس القانوني لاتفاقية أستانا ومناطق خفض التصعيد، والتي تتسق ومخرجات القرار 2254، بالتعامل مع واقع مايجري على الأرض في إطار الحل السياسي.كمهمة تأخذ بادئ ذي بدء حماية المدنيين، وهذا هو الأساس القانوني لمناطق خفض التصعيد والهدن، كمقدمة لوقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية. يخطأ من يعتقد بأن هناك منتصر في سورية بعد هذا الدم