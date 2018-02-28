الحكومة تحسم الخلاف وتوافق على إضافة تخصيصات لذوي الإعاقة

نائب لـ (الزمان) : إتفاق على تمرير الموازنة بالأغلبية في جلسة اليوم

بغداد – قصي منذر

كشف مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو عن شبه اتفاق على تمرير قانون الموازنة في جلسة البرلمان اليوم الاربعاء بالاغلبية بعد التوصل الى اتفاق مرض لجميع الاطراف، مشيرا الى ان اغلب التعديلات التي وافقت عليها الحكومة تخص الجهات التي ترفض تمرير مشروع القانون. وقال اوغلو لـ (الزمان) امس ان (البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة الموازنة المعدلة المرسلة من الحكومة بأضافة التعديلات التي طالبت بها المحافظات المنتجة للنفط وكذلك فيما يخص المحافظات المحررة فضلا عن الغاء الاستقطاعات من الرواتب وتقليص الضرائب بالاضافة الى موضوع حصة اقليم كردستان)، لافتا الى ان (هناك شبه اتفاق على تمرير القانون بالاغلبية بعيدا عن التوافق الذي اصبح بعيد المنال). وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن ان المناقشات بشأن الموازنة افضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف . وثمن الجبوري خلال اجتماعه باللجنة المالية النيابية (الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل المعوقات كافة وحسم النقاط الخلافية التي تعوق اقرار القانون ضمن التوقيتات الدستورية)، مؤكدا ان (المناقشات المستمرة افضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف)، وتابع ان (انهاء القانون سيعطي رسائل اطمئنان للاطراف بان المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والاعمار وعودة الامن والاستقرار الى البلاد). بدورها ، اكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي عن اجراء بعض التعديلات على القانون.وقالت التميمي في تصريح امس انه (من ضمن التعديلات الغاء الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة البالغ 3.8 وزيادة التخصيصات المالية لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الى 204 مليارات بدلا عن 60 مليارا)، مشيرة الى ان (التعديلات شملت ايضا المحافظات المنتجة للنفط حيث تم تضمين نسبة 20 بالمئة من زيادة الايرادات النفطية لتلك المحافظات بالاضافة الى وضع ضوابط على القروض الخارجية لعدم تكبيل العراق اعباء مالية مستقبلية)، واوضحت التميمي ان (الحكومة وافقت ايضا على تضمين بعض شروط اتحاد القوى بشان ادخار الرواتب الاسمية للنازحين من موظفي المناطق الساخنة واحتفاظهم بالدرجات الوظيفية الخاصة بحركة الملاك حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل)، لافتا الى انه (تمت الموافقة على استمرار الصحوات بعملهم في مسك الارض في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وبابل وبغداد وكركوك وديالى على ان لايتم اضافة عناصر جديدة فضلا عن ضرورة تعهدهم بالتسجيل في دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات)، وبشأن اقليم كردستان اكدت التميمي (التوصل الى حل يقضي باعطائهم نسبة 14 بالمئة في الموازنة الا ان تلك النسبة لم يتم تضمينها حاليا). ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد البرلمان الى اقرار الموازنة من اجل التفرغ لاقرار قوانين جديدة.وقال سعيد في تصريح امس ان (اي اخفاق في اقرار القوانين المتبقية يقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان التي عجزت عن قيادة المجلس بشكل كفوء طوال الاشهر الماضية)، مشيرا الى ان (عددا من النواب يتحملون ايضا المسؤولية لانشغالهم بامور اخرى حالت دون حضورهم الى جلسات المناقشة والتصويت)، واكد سعيد ان (اغلب النواب الذين يرفضون حضور الجلسة لاسباب سياسية تخص كتلهم لكن هناك من يقوم بالتوقيع على الحضور دون دخول القاعة النيابية)، مشددا على ضرورة ان (تاخذ هيئة رئاسة البرلمان على عاتقها حل مثل تلك الامور ولاسيما ان الغرامات بحق المتغيبين لم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح). وبشأن العقوبات التي تضمنت قانون منع اطلاق العيارات النارية رأى سعيد ان (إطلاق العيارات النارية في الأفراح والأحزان بالعراق أصبحت ظاهرة اجتماعية سلبية ويجب معالجتها بقانون نتيجة للأضرار التي خلفتها سواء بهدر المال العام أم تهديد أرواح الناس وممتلكاتهم)، مبينا ان (مقترح القانون سيعمل على تجريم تلك التصرفات غير المقبولة)، عادا ان (إطلاق العيارات النارية دون أن يسبب اذى للاخرين تكون عقوبته الغرامة والحبس ومصادرة السلاح اما اذا تسبب بأضرار مادية فيجب إضافة إلى العقوبة السابقة تعويض تلك الأضرار)، وتابع قائلا (اذا كان إطلاق العيارات قد تسبب بوفاة شخص فتتحول الجريمة إلى قتل عن طريق الخطأ وقد يصل إلى الحبس المؤبد)، واشار الى ان (تطبيق القانون عند تشريعه بحاجة إلى حملات توعية شاملة من اجل معالجة تلك الظاهرة)، واضاف ان (هناك قرارات وتعليمات من وزارة الداخلية بهذا الشأن لكن المحاسبة والالتزام بتلك التعليمات ضئيل)، وشدد سعيد على ان (القانون ليس فيه صبغة سياسية أو طائفية لكن بحاجة إلى صياغات دقيقة تعالج الظاهرة)، مؤكدا ان (القانون لم يتطرق للألعاب النارية وانحسر فقط على العيارات النارية).