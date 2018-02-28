إبن سلمان : أنتهج العلاج بالصدمة لتحقيق التنمية في المملكة ومحاربة الفساد

أنباء عن زيارة وشيكة لولي العهد السعودي إلى بغداد

بغداد – الزمان

افادت تقارير صحفية عربية بصدور أمر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ببدء التحضيرات لاستقبال مسؤول سعودي كبير في بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ عام1989 مرجحة ان يكون المسؤول هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .وبحسب وزير عراقي فإن (مكتب العبادي أمر ببدء تحضيرات استقبال مسؤول سعودي كبير من المقرر أن يزور بغداد خلال شهر آذار على رأس وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات)، موضحًا أن (الحكومة تلقّت إشارة من السفارة السعودية في بغداد حيال ذلك، لكن لدواع أمنية لن يعلن عن الزيارة أو هوية المسؤول السعودي). وأكد الوزير الذي لم يكشف عن اسمه أن (الزيارة أكيدة، لكن الموعد لم يحسم حتى الآن، وبشكل مبدئي فإن الحديث يدور عن شهر آذار).ولم يكشف المسؤول العراقي عن هوية الزائر، إلا أنّ مصادر برلمانية أكّدت أن الحديث يدور عن أن إبن سلمان وانه سيزور بغداد ويطلق خلال زيارته حزمة مشاريع ويلتقي بمسؤولين وسياسيين عراقيين. من جهة اخرى شدد ابن سلمان على أن سياساته الداخلية والخارجية التي توصف كثيرا بـ(الخطيرة) مطلوبة لتنمية السعودية ومكافحة خصومها مثل إيران.وجاءت هذه التصريحات على لسان ولي العهد السعودي في مقابلة حصرية أجرتها معه في الرياض صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، وذلك على خلفية ترتيبات جديدة في الحكومة وقيادة الجيش، بما في ذلك تعيين السيدة تماضر بنت يوسف الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أي انه قرار لا مثيل له في تاريخ المملكة.وذكر أن (القرارات الملكية الأخيرة جاءت بغية تعيين شخصيات ذات إنتاجية عالية قادرة على تحقيق الأهداف العصرية، فنحن نريد أن نعمل مع الطموحين).وأشار معرض تعليقه على الترتيبات الأخيرة في قيادة القوات المسلحة، إلى أنه كان يعمل منذ سنوات عدة على خطة تهدف إلى تحسين ثمار النفقات العسكرية في المملكة، موضحا أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم ميزانيتها العسكرية، لكن قواتها المسلحة في العشرة الثانية أو الثالثة بين أقوى جيوش العالم فقط.وشدد على أن الانتقادات الموجهة إليه على خلفية إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستقالة من الرياض في تشرين الثاني الماضي لم تكن عادلة، واشار إلى أن (الحريري اليوم في موقف سياسي أفضل في بلاده إزاء حزب الله المدعوم إيرانيا). واضاف أن إصلاحاته التي وصفها بـ(العلاج بالصدمة) مطلوبة لتحديث الحياة الثقافية والاجتماعية ومحاربة (سرطان الفساد) وكبح جماح التطرف في المملكة، مشيرا إلى أن (إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة بالتزامن مع تقليص صلاحيات الشرطة الدينية جاء من أجل إعادة تطبيق الممارسات التي تعود إلى عهد الرسول محمد).