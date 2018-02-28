سبعة بلدان عربية ضمن العشرة الأوائل وتركيا تتصدر اللائحة

تقرير دولي : الجيش العراقي تاسع الأقوياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

احتل الجيش العراقي المرتبة التاسعة من بين اقوى جيوش الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحسب تقرير لمجلة Forbes الأمريكية اعتمد في تصنيفه على خمسين عاملا بحسب معطيات لموقع GFP المتخصص في هذا المجال. ورصد التقرير أقوى 10 قوات مسلحة في الشرق الأوسط، الذي يشهد عدداً من الحروب الأهلية في العراق وليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني في شبه جزيرة سيناء في مصر، بالإضافة إلى اندلاع موجات من الغضب العرضية في إيران والمملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.

وفي ما يتعلق بالعراق فقد اشار التقرير الى ان عدد الأفراد العاملين في الخدمة يبلغ 64 ألفاً وميزانية عام 2017 بلغت 19.3 مليار دولار أمريكي. واضاف ان (ميزانية العراق هي ثاني أعلى ميزانية معروفة في أي بلد في المنطقة، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات الإنفاق في السعودية)، مضيفاً ان(القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة في السنوات الأخيرة في معارك ضد مقاتلي داعش واستولت على مدينة الموصل، في تشرين الأول 2017 ودفعتهم إلى الخروج من مناطق أخرى من البلاد منذ ذلك الحين). وبحسب التقرير فإن القوات الامنية العراقية (قامت بهذه المهمة بمساعدة من الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية، فضلاً عن المشورة العسكرية من لواء القدس الإيراني). وبموجب مؤشرGFP تقيم القوات المسلحة العراقية بـ0.8961 درجة. وتعد السعودية الأكثر إنفاقاً على التسليح في العام الماضي، كانت ميزانية الدفاع في الرياض أكثر من 5 من أكبر المنفقين في المنطقة مجتمعة (العراق وإسرائيل وإيران والجزائر وعمان)، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS لكن المال ليس المعيار الوحيد للحكم على قدرات القوات المسلحة في أي دولة، فنوعية وكمية الأسلحة والتدريب هي أيضاً من العناصر الأساسية، وكذلك عدد الجنود والبحارة والطيارين الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ. يذكر ان مؤشر قوة النيران العالمية (GFP) الذي كان معياراً في هذا التقويم، يعتمد على أكثر من 50 من هذه العوامل، بما في ذلك مدى الأسلحة في ترسانة الجيش، وعدد الأفراد العاملين وقدرات صناعة الدفاع المحلية، من أجل التوصل إلى تصنيفها من القوات القتالية الأكثر فاعلية على الصعيد العالمي ، فالدرجات الأدنى هي الأفضل على مؤشر GFP بدءاً من درجة صفر التي تعد المثالية النظرية، على الرغم من أن أقرب بلد، أي الولايات المتحدة التي تتصدر التصنيف العالمي ودرجتها 0.0857 وفي الشرق الأوسط، هناك مجموعة واسعة من النتائج، فبحسب التقويم فإن موريتانيا هي الأدنى بفارق كبير عما قبلها، بدرجة 4.2664 وهي رابع أسوأ دولة من بين 130 دولة على مستوى العالم.وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في السنوات الأخيرة، فلا يزال تصنيف قطر غير مرتفع بما فيه الكفاية للوصول إلى المراكز العشرة الأولى، حيث حصلت على درجة 1.8943أما الأردن فهي خارج المستويات العليا في التصنيف، بالرغم من اعتقاد الحكومة الأردنية بأن قواتها المسلحة من بين الأكثر قدرة في المنطقة، حيث يأتي الأردن في المرتبة الثالثة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدرجة 1.2024وفي ما يتعلق بالبلدان العشرة الأولى الأقوى في الشرق الأوسط، فقد جاءت على النحو الآتي تركيا اولاً فمصر ثانياً واسرائيل فايران ثم السعودية فالجزائر تليها سوريا ثم المغرب يليه العراق واخيراً الإمارات العربية المتحدة.

من جهة اخرى يدرس الجيش الكندي حاليا كيفية المساهمة في المهمة التدريبية الجديدة لحلف الناتو في العراق. وقالت صحيفة اوتاوا سيتزن الكندية امس الاربعاء في تقرير أن (المزيد من قوات الناتو ستتوجه الى العراق على الرغم من تصريح الامين العام للحلف ينس ستولنبيرغ إن القوات لن تشارك في مهمات قتالية). واضافت أن (قادة القوات الجوية العراقية والامريكية قالوا إن التحالف سيشن ضربات جوية اقل دعما للقوات العراقية في الوقت الذي يجري فيه تدريب طياري العراق على طائرات اف 16 في الولايات المتحدة ، في حين أن المتعاقدين الامريكيين هم المسؤولون الى حد كبير عن عمليات صيانة وامن الطائرات العراقية).

واشار الى أن (القوة الجوية الكرواتية مازالت موجودة في المنطقة حيث تدعم شركة بولاريس تزويد طائرات مقاتلة تابعة للائتلاف من طراز سي 130 جي بالامدادات فيما لاتزال طائرات هليكوبتر كندية من طراز غريفون في المنطقــــــة).

وخلص التقرير إلى القول أنه (بالرغم من أن القوات الخاصة الكندية ماتزال على الهامش في ما يخص تدريب القوات الكردية فإن من غير الواضح مدى الدعم الذي ستقدمه طائرات الهليكوبتر بهذا الشأن )، مشيرة الى ان (وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان لم يكشف عن نوعية مساهمة بعثة بلاده في مهمة الحلف).