التربية تشمل 200 من المنتسبين بصندوق الرعاية

التعليم يعيد 45 ألف طالب إلى جامعات محافظتي الأنبار ونينوى

بغداد – داليا احمد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى عن عودة 45 ألف طالب نازح إلى جامعاتهم في محافظتي الأنبار ونينوى، داعياً الوسط الجامعي الأكاديمي إلى تكثيف الحلول والعلاجات الكفيلة بعودة النازحين إلى مناطقهم.وقال العيسى في بيان امس في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثاني حول النزوح والهجرة الذي أقامته جامعة الكوفة بالتعاون مع كلية الكفيل الجامعة، إن (“الاستاذ الجامعي تقع على عاتقه مسؤولية تنشيط ثقافة المواطنة فضلا عن دراسة وتطويق الاثار النفسية والاجتماعية التي علقت بذاكرة النازحين وإيجاد الحلول لها من خلال البحوث العلمية), وأضاف، أن (الوزارة ومؤسساتها الجامعية أخذت على عاتقها إنعاش الواقع العراقي عبر بوابات البحث العلمي وتشخيص الأسباب والمسببات وتفعيل آلية النهوض بواقع المناطق التي تعرضت لهجمات داعش)i, داعياً (الوسط الجامعي الأكاديمي إلى تكثيف الحلول والعلاجات الكفيلة بعودة النازحين إلى مناطقهم), وتابع، أن (الوزارة عملت على عودة عشرة الاف طالب وطالبة إلى جامعتي الفلوجة والانبار فضلا عن عودة خمسة وثلاثين الف طالب الى جامعات محافظة نينوى)، مشيرا الى (معالجة حالات الطلبة الذين دُرجت ظروفهم تحت عنوان النزوح والتهجير وتوفير مواقع بديلة وأجواء جامعية مناسبة في جامعات المحافظات الأخرى).فيما حث العيسى مع الوفد الدولي من مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انهاء التزامات العراق بإتلاف مخلفات ومواقع الاسلحة الكيمائية مؤكدا التزام بغداد بالاتفاقية الدولية وحسم كل المتعلقات المرتبطة بمواقع المخلفات في مشروعي المثنى والفلوجة وقال العيسى في بيان سابق خلال اللقاء إن (العراق تعاطى إيجابا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزاما منه بتنفيذ الأحكام الدولية في هذا الخصوص وسعيا الى جعل العراق انموذجا للتعاون الشفاف والجاد ومثالا واضحا على صناعة السلام والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين), وأعرب عن (تفاؤله بالمؤشرات التي سجلها فريق المفتشين الدوليين على عمل الخبراء العراقيين في إتلاف مخلفات الأسلحة الكيمائية للنظام البائد على وفق التقنيات والمواصفات الدولية المعمول بها في العالم واصفا التقرير الدولي النهائي المزمع اعلانه في لاهاي منتصف آذار المقبل عن خلو العراق رسميا من الاسلحة الكيميائية ومخلفاتها بالحدث التاريخي المهم.فيما استقبل العيسى وفد الباحثيين الدوليين المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي اقامه بيت الحكمة عن دور الأفكار الفلسفية في الحوار الثقافي الاسلامي. وتابع البيان ان (العيسى اعرب خلال اللقاء بحضور رئيسي جامعتي بغداد والنهرين وعدد من النواب وأساتذة الجامعات عن سعادته بالمساحات الثقافية التخصصية التي ينسجها المشتغلون في مجال الفلسفة وتأسيس قنوات للحوار العلمي المشترك الذي يجمع البلدان الاسلامية والعربية على مائدة العلم والمعرفة )مؤكدا أن( العراق لم تغب عنه الهوية المعرفية والثقافية بل إن تاريخه يشكل مادة غنية للتنقيب الفلسفي والحضاري), واضاف البيان ان ( الباحثين المشاركين سجلوا اعجابهم بالمبادرات التي تقدمها المؤسسات العراقية في توفير المناخات المنتجة للثقافة النقدية وربط مساحات التلاقي بين بلدان العالم الاسلامي مشيدين في الوقت نفسه بانتصارات العراقيين على قوى التطرف والإرهاب وعزمهم على صناعة السلام ).وعلى صعيد اخر .وجه وزير التربية محمد اقبال شمول اكثر من 200 من منتسبي الوزارة برعاية صندوق التربية ضمن مشروع رعاية الحالات الإنسانية التربوية، مبينا ان مشروع دعم ورعاية شريحة المعلمين والمدرسين والموظفين مستمر ويتوسع ليشمل المحافظات كافة في الاشهر المقبلة. وقال اقبال في بيان امس إن (الهيئة الادارية لصندوق التربية صادقت على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لاكثر من 200 حالة انسانية من جميع المديريات العامة), موضحا ان (الدعم المالي شمل اكثر من 98 حالة من العمليات الجراحية واكثر من 40 حالة لامراض السرطان واكثر من 81 حالة وفاة بالاضافة الى شمول اكثر من 4 حالات دعم الحريق والسرقات وبعض البرامج التربوية), وعبر اقبال عن (تطلعة لشمول جميع ملاكات ومنتسبي التربية بايرادات الصندوق وبالشكل الذي يوفر الرعاية للمنتسبين بما يتلائم مع مكانتهم والتضحيات التي قدموها من اجل بناء البلد), من جانب اخر اعلنت المديرية العامة لتربية نينوى مشاركة اكثر من 21 الف دارس في امتحانات نصف السنة للدارسين في محو الامية في المحافظة وذلك ضمن حملة نحن نقرأ التي اطلقتها الوزارة.

وقال بيان للوزارة امس ان (الامتحانات جرت بصورة جيدة بعد ان تم توفير كافة مستلزمات انجاحها)، مشيرا الى ان (المشاركين في الامتحانات توزعوا بين 226 مركزا امتحانيا)، مشيرا الى (استمرار حملة نحن نقرأ وبدعموزير التربية واستقبال الدارسين وافتتاح المراكز اضافة الى اجراء امتحانات انصاف المتعلمين). وتابع البيان ان (قسم تربية أبي الخصيب أفتتح عدد من المدارس بعدما تم أنجاز الأعمال الخاصة بتأهيلها وترميمها ضمن جهود وسواعد حملة مدرستنا بيتنا)، مثمنا (جهود العاملين في مشروع مدرستنا بيتنا بعد ان عبروا من خلالها عن حبهم لوطنهم ولمؤسستهم التربوية).واعانت الوزارة عن ان نصف مليون طالب توجه لاداء امتحانات الكورس الاول ونصف السنة في محافظة نينوى وقال بيان للوزارة امس ان (جميع مستلزمات نجاح العملية الامتحانية تم توفيرها وان الامتحانات تجري بصورة جيدة في جميع مدارس المحافظة فضلا عن تاهيل الابنية المدرسية من اجل اعادة الحياة التربوية ونجاح العملية الامتحانية في المحافظة ).