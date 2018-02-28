غياب الرقابة والتفتيش يسهم بخداع الزبائن

صيدليات تستغل ضعف ثقافة المريض وتضاعف كميات دوائه دون الحاجة

الموصل – سامر الياس سعيد

شكا مرضى في الموصل من تصرفات بعض اصحاب الصيدليات ممن يقومون باستغلال زبائنهم على خلفية جهل الاخيرين بالكميات والجرعات المطلوبة للدواء، مشيرين الى ان هنالك من يضاعف كميات الدواء المصروفة دون تدوينها من قبل الطبيب المشرف على وصف العلاج وقال محمود سامي نتاسف لبعض التصرفات التي تبدر من اصحاب الصيدليات ممن يرفعون حسهم التجاري على واقعهم الانساني بصرف الادوية المطلوبة وهذا ما يتعارض مع روح المهنة واضاف سامي كنت قد راجعت طبيبا لامر يتعلق باصابة تعرضت لها قدمي وفعلا وصف لي الدكتور المختص بعض العقاقير الطبية وحينما راجعت الصيدلية لغرض استلام الادوية وصف لي علبتي دواء في كل منهما شيتين من الحبوب يصل لعشرة في كل شيت ومع انني برات من المرض فان كثرة الدواء المصروف من قبل الصيدلية دون الاشارة اليه من قبل الطبيب برز لي الكثير من الاسئلة حول كمية الدواء الذي تصرفه الصيدلية ومسؤوليتها عنه بينما قال حامد غانم ان (الدواء المصروف وكمية تحديده مرهونة بالدكتور لذلك نجد ان اغلب الصيدليات تقوم بمضاعفة الكمية من قبلها دون اي وازع مطلوب وتابع غانم نامل ان تلتفت الصيدليات او من خلال القائمين عليها للوازع الانساني وعدم اثقال كاهل المواطن بمضاعفة الكمية دون حاجة المريض لتلك الكمـــــــــية من اساسه).

متابعة وتفتيش

وقال رافي يعقوب (اننا نستسفر عن مدى خضوع الصيدليات للمتابعة والتفتيش من قبل اصحاب الشان فحينما تراجع اي صيدبية ستجد من يخبرك بان هنالك منشاءين او اكثر للدواء الذي تحتاجه وحينها ستصاب بالحيرة وحينما تفاضل بين افضل الخيارات ستجد ان سعر ذلك الدواء تفرق باضعاف عن المنشا الاخر بينما يسهب الصيدلي ببيان المنافع والمميزات للشركة التي تتيح دوائها الافضل بين الخيارات المطروحة وكانك تبتاع جهازا كهربائيا وتختار بين مقاومته ونوعيته الافضل في حين لابد للصيدليات من ان يكونان اكثر قدرة على الالتفات للوازع الاخلاقي والانساني في المهنة التي يختارون).واضاف يعقوب ان (من بين الامور التي ينبغي الالتفات اليها هي كمية الدواء المصروف فهنالك من يضاعف الدواء بناء على خياراته الشخصية دون وجود ما يشير الى ذلك في الوصفة المصروفة من قبل الطبيب فحينما يضاعف الصيدلي كمية الدواء دون حاجة المريض الاساسية لذلك الدواء هنا تكمن الكثير من الاسئلة حول جدوى ذلك الفعل الذي هو فقط لغرض مضاعفة سعر الادوية المصروفة واثقال جيب المريض اصلا بالمقارنة عن حاجة المريض لتلك الكمية اساسا لذلك ينبغي التنويه حول هذا الامر واعتبار مثل تلك التصرفات غير مسؤولة من جانب شريحة مثقفة ينبغي لها ان تعلي من قيمة الخدمة التي تقدمها وليس على حساب مضاعفة ارصدتها المالية واعتبار الصيدلة تجارية مربحة مبنية على اتعاب الناس ومرضهم).