الطريحي : طرح مشاريع استثمارية في مؤتمر الكويت

كربلاء تتلف مواد غذائية إيرانية منتهية الصلاحية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تمكنت احدى الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء من ضبط واتلاف اكثر من طن من مادة (اللية) ايرانية المنشأ محضورة الاستيراد وفقا للتعليمات الوزارية. وقال مدير شعبة الرقابة الصحية احمد فيصل في تصريح امس ان (احدى الفرق الرقابية الصحية وعلى اثر ورود معلومات للشعبة من احد مواطني المحافظة تنمكنت من ضبط كمية من مادة (اللية الايرانية) في احد معامل المنتجات الغذائية في مركز المدينة)، مبينا ان (المادة المحجوزة كانت بواقع153 كيسا زنة الواحدة فيها 15 كيلوغراماً)، واضاف فيصل ان (الفرقة التفتيشية قامت بحجز الكمية ومصادرتها)، عازيا (كونها من المواد الغذائية المحظورة استيرادها من دول الجوار)، موضحا انه (تم اتلاف الكمية في مواقع الطمر الصحي وفق محاضر رسمية).

فرص استثمارية

مشددا على (ضرورة التزام التجار واصحاب المواد الغذائية بالشروط الصحية الواجب توفرها لخزن المواد الغذائية لتجنب المساءلة القانونية وخسارتهم المادية)، على صعيد اخر اكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي ان برنامج كربلاء الذي تم طرحه خلال مؤتمر الكويت تضمن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتوسطة امام الشركات العالمية في الميدان الفندقي وصناعة الصلب والنسيج والنفط والالبان والمواد الغذائية فضلا عن الاستثمارات الصغيرة يقوم بها المستثمرون المحليون، واوضح الطريحي ان (المحافظة بحاجة الى مشاريع ستراتيجية في مجال النقل لوفود ملايين الزوار سنويا خلال الزيارات المليونية)، موضحا (لقد سمعنا كثيرا بمشروع السكك الحديد ليست مشروعات حكومية محلية بل تعد من المشروعات الوطنية الستراتيجية تنهض بها وزارة النقل).مشيرا الى ان (المحافظة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة في حال العمل بهذا المشروع المهم في كربلاء)، مبينا ان (الحكومة المحلية تريد مشروعا حقيقيا اضافة الى جلب اوراق الشركة التي رسيت على العطاءات حتى ينفذ المشروع)،مؤكدا ان (هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين ولا سيما الخليجيين بالعمل في المحافظة كونها مدينة امنة وفيها مجالات عدة للاستثمار ).مطالبا ( الحكومة المركزية ان تقدم التسهيلات وتحسن من الوضع التشريعي والروتين الاداري لقضايا الاستثمار والاعمار ودخول الشركات الاحنبية )، واضاف في تصريح امس ان (المحافظة ليس فيها مشاريع الاعمار فقط بل مشاريع استثمارية التي تجذب من خلالها الشركات ورجــــــــال المال والاعمال). وعلى صعيد اخر صوت مجلس المحافظة على نقل مفردات البطاقة التموينية الى المحافظة .

مفردات البطاقة

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس ناصر الخزعلي لـ (الزمان) أمس أن ( ان المجلس صوت على نقل مفردات البطاقة بسبب رداءة نوعيتها وتاخر وصولها الى المواطنين )، واضاف ان ( قرار مجلس الوزراء يؤكد بتخصيص مفردات البطاقة من قبل الحكومات المحلية ونحن جادون بتنفيذهذا القرار )، مشيرا الى ان (مجلس المحافظة تنظر نقل البطاقة الى المحافظة للمباشرة بتجهيز المواطنين بعد اكمال جميع الاجراءات والاستعدادات من اجل لاالتنفيذ ). فيما اصدرت مديرية جنسية المحافظة نحو 140الف بطاقة وطنية موحدة للمواطنين . وقال مدير الجنسية العميد حسين كاظم في تصريح امس ان (المديرية اصدرت 140 الف بطاقة وطنية موحدة للمواطنين في المحافظة كما بلغت الجوازات التي صدرت نحو 74 الف جواز سفر ).