نبض القلم

مرض يصيب الروح – طالب سعدون

قد يسأل سائل .. هل يمكن أن يتحول الفساد الى ظاهرة ، أو يكون ( ثفافة مجتمعية ) عامة – وإن كانت بمستويات مختلفة – وليس على مستوى أشخاص ، أو شريحة ، أو طبقة أو فئة معينة ..؟.. ولماذا ..؟..

– نعم .. عندما تموت الروح ، بضعف الايمان ، أو فقدانه نهائيا …

إن أخطر ما في الفساد بكل أنواعه هو أنه مرض روحي ، يعكس مستوى إيمان الانسان بالله ، ودرجة الالتزام بالقيم السماوية وتعاليم الاديان …

فالفساد مرض روحي ، قبل أن يكون آفة مادية تستنزف الثروات ، وتدمر البلاد .. مرض يصيب الروح ، فيؤثر على اليد ، ويشل الضمير ، ويضعف القلب ، ويعمي البصيرة ، ويسلب القناعة ، ومن أعراضه النفاق ، الذي يعكس ضعف الالتزام ، والخلل في علاقة الانسان بالدين ، والتحلل من الالتزام باوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه …

وتلك مسألة روحية قبل أن تكون مادية ، وعلاج أمراض القلب الروحية ، ليس بالعقاقير ، بل بالايمان ..أي برجوع الانسان الى الله ، ومعرفة حدوده ، والخوف من عقابه ..

وأهم مبدأ في الايمان هو مخافة الله ، قبل الخوف من الناس ، أو من القانون الوضعي الذي يمكن أن ( يتحايل ) عليه المذنب بشتى الوسائل ، دون أن تظهر علامات جرمه عليه ، وهذا الخوف يستقيه من مبادئه ودينه وفطرته ، ويحاكم كل إمور حياته على أساسه … ويعلمنا الرسول الكريم محمد (ص) أن الخوف من الله بمنزلة الرأس من الجسد عندما قال ( رأس الحكمة مخافة الله) ..

أن قبول الفساد يُعد من سوء الخلق ، ويتعارض مع الدين ، لأن الفساد لا يدمر المجتمعات ماديا ، ويهدر ثرواتها وإمكاناتها البشرية ، ويحرمها فرصها في تطور الحياة فقط ، وإنما يستهدف كذلك مبادئها وقيمها الروحية والدينية ، وإشاعة الرذيلة ، وتفكيك المجتمع ، وإضعاف الاواصر الاجتماعية ، والتكافل الاجتماعي ، والروح الوطنية ، وتفشي الانانية ، والتهرب من المسؤولية التضامنية.. وتلك هي أخطر نتائج الفساد …

والامانة والاستقامة عند الله من مبادىء الدين ، ومن صفات المؤمن ، في حين تعد الخيانة ، وعدم احترام الامانة ، والغش والتدليس والتزوير والرياء من صفات المنافق ….

وما دام الفاسد خائنا للامانة فهو كذاب ومخادع ومتلون ولا يتورع عن ارتكاب المعاصي والمحرمات ، بما فيها سفك الدماء ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق ..

ومن لا يأمنه الناس على أموالهم لا يأمنونه على دمائهم …

هكذا علمنا الدين أيضا ، ووجهنا الرسول الكريم في حديثه الشريف أن (المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم ..) .. فحماية – المال والدم – تقتضي الامانة في من يتولاها … والخلل في حماية أحدهما يؤدي الى دمار المجتمع … ولذلك قيل الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة ..

ولك ان تتصور حال بلاد تتعرض الى هاتين الآفتين معا!!!

وما دام الفساد بهذا المستوى من الخطورة فقد شدد الله سبحانه وتعالى في منعه ، ( ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ) ، ورتب على المؤمن من موقعه الشخصي ، قبل الوظيفي ، واجبا في محاربته ، ليس بمبدأ (أضعف الايمان ) ، وانما في عدم ممارسته اطلاقا تحت أي مبرر ، وعده شريكا للفاسد في جرمه ، إن تعامل معه خارج الصيغ النظامية..

فقانوننا السماوي على سبيل المثال ، لم يعف الراشي من العقوبة السماوية ، وإنما ينال جزاءه مثل المرتشي بالضبط ، ولعنهما معا عندما قال الرسول (الراشي والمرتشي في النار ) ..

ولك أن تقيس على هذا التحريم الكثير من حالات الفساد الاخرى ..

ان ضعف الوازع الديني قد يدفع البعض الى التعامل مع الفساد بحجة أنه أصبح منتشرا ، وظاهرة في المجتمع ، وكأنه شيء طبيعي في المعاملات ، خصوصا وأن هناك من يعد نفسه ( قدوة ) في السياسة والعمل العام قد اُصيب به ، والاخطر في ذلك هو أن يتولد لدى هذا البعض إعتقاد ، بانه لا سبيل أمامه لانجاز عمل ما ، غير سلوك هذا الطريق المرفوض ، كأن يدفع رشوة مثلا ، أو أي وسيلة أخرى مرفوضة ، وبالتالي فهو يتعامل مع الفساد ، بحجة ( الاضطرار) وإن كان يرفضه في قلبه .. وتلك مسألة خطيرة..

إن تبرير مثل هذا السلوك ( الاضطراري ) – اذا جاز التعبير – وقبول التعامل مع وسائل الفساد المختلفة بحالة من اللامبالاة ، واختيار( الفاسد قدوة ) يتعكز عليها في الانحراف ، وعدم التدقيق في الاختيار يجعل منه (ثقافة مجتمعية ) ، و( ظاهرة اجتماعية ) طبيعية ( !! ) ، و( سلوكا جمعيا) !! يصعب القضاء عليه بالاجراءات الروتينية والصيغ التقليدية ، لأنه قد إخترق أسمى شيء عند الانسان وهو الروح ، وبالتالي فقد بوصلة الايمان الهادية التي ترشد الانسان الى التمييز بين الحلال والحرام ، ولا تهمه سمعته ، فلا يبالي بالوسيلة ما دام يحصل من خلالها على المال ، حتى وإن كانت بالاعتداء على المال العام ، أو الخاص ، أو سلب حق الاخرين ، بما في ذلك حقهم في الحياة ، وتدمير البلاد …

إن ظاهرة بهذه الخطورة ، والتوصيف تدمر المجتمع ، وتحطم قيمه الروحية والاجتماعية ، وتفرض التشدد في إختيار الانموذج والقدوة في العمل الرسمي والسياسي والعام ، ورفض العناصر الفاسدة وفضحها وعزلها اجتماعيا ..

وليس هناك فرصة أنسب من الانتخابات أمام المواطن لتحقيق هذا الواجب الوطني ، ومعاقبة الفاسد ، والتخلص من هذا المرض اللعين..

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كلام مفيد :

التواضع يحطم الغرور