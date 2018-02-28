عبطان: المباراة خطوة مكمّلة لرفع الحظر الكلي

البصرة تزدان بمباهج الفرح وتحتفي بالأشقاء السعوديين

البصرة – قصي حسن

ازدانت مدينة البصرة بمباهج الفرح والاستعداد والترقب وهي تحتضن المنتخب السعودي بكرة القدم لاول مرة على ارض الفيحاء، في حدث يقرب مساعي العراق من الرفع الكلي للحظر المفروض على الملاعب الرياضية، وحينما تتجول في شوارع البصرة واسواقها وتلتقي بشعبها الطيب، فان السؤال الابرز الذي يتجاذبه الجميع، هو مباراة العراق والسعودية التي اقيمت على ملعب البصرة الدولي بحضور 65 الف متفرج والتي تشكل خطوة متقدمة في عودة العلاقات الطبيعية بين العراق والسعودية.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان مباراة العراق والسعودية تعد الحلقة المكملة في جهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم والمؤسسات الرياضية الاخرى لانهاء ملف رفع الحظر الرياضي على الملاعب العراقية، وان حضور الشخصيات الرياضية العربية والاسيوية سيدعم جهودنا في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

تسابق اعلامي

وقال عبطان ان التسابق الاعلامي الكبير على التواجد في البصرة على الارض وعبر الاثير لتغطية المباراة، يعطي رسالة واضحة لاتقبل الشك عن الوضع الامني المستقر والحالة الطبيعية، وهو مادفع القنوات الرياضية المحلية والعربية والدولية لتغطية المباراة ومن خلفها الامكانيات العراقية المتظافرة لنقل هذه الامكانيات مزدانة بجمهور كبير متعطش لمثل هذه اللقاءات التي ستفتح الطريق لاقامة المباريات الرسمية في العراق.

وعقد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم ورئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عبد الخالق مسعود مؤتمراً صحفياً تناولوا خلاله الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق من اجل حسم ملف رفع الحظر نهائيا والدعم الاسيوي من اجل عودة المباريات الرسمية الى الملاعب العراقية.

وجاءت تحضيرات وزارة الشباب والرياضية لمباراة العراق والسعودية متوافقة مع اهمية الحدث الرياضي ولاسيما ان اخر مباراة جمعت العراق مع السعودية كانت في بطولة الخليج العربي الخامسة التي اقيمت في بغداد في 1979، وسبقت المباراة احتفالية تضمنت فقرات متنوعة من ابرزها الفلكور البصري وانشودة ترحب بالاخضر السعودي.

وفد اعلامي سعودي كبير

وحضر وفد اعلامي سعودي كبير قوامه 37 شخصا الى مدينة البصرة الرياضية لمتابعة المباراة واطلع على تفاصيل الصرح الرياضي الكبير، و أبدى الوفد الشقيق اعجابه الشديد بالمدينة الرياضية وما تضمنته من ملاعب و مرافق متنوعة تؤكد جاهزية العراق لتضييف المباريات والبطولات الرياضية.

وترأس الوفد محمد التويجري مدير المركز الإعلامي في وكالة الإعلام والعلاقات في الهيئة العامة للرياضة السعودية، الذي اشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لرفع الحظر مؤكدا ان وجود مدينة رياضية بهذا المستوى يسهل عملية تنظيم بطولات دولية.

مشاعر لا توصف

من جانبه قال الصحفي عادل النجار من جريد عكاظ انه سعيد بالوجود في مدينة البصرة وكرم اهلها منذ ان حطت الطائرة في مطار البصرة الدولي، ومشاعرنا لاتوصف وسط اخواننا وبلدنا الثاني، وان هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرىليس على صعيد كرة القدم او الجانب الرياضي بل في جوانب اخرى.

واضاف النجار اننا فخورين كعرب وكسعوديين في مشاركة اخواننا العراقيين مساعيها لانهاء الحظر المفروض على الكرة العراقية.

الى ذلك اوضح مدير العلاقات والاعلام في اللجنة الاولمبية السعودية احمد مصيبيح انه جميل ان يعود العراق الى احتضان المباريات والبطولات، ونحن ممتنين للحفاوة والاستقبال التي حظينا بها، وهي ليـــــــــست بجديد عن العراق واهله، وكلنا ننتظر رفع الحظر حتى نشارك اخواننا العراقيــــــــين افراحههم.

واضاف مصيبيح ان المدينة الرياضية في البصرة جميلة جدا وهي من المنشآت المتطورة والمهيئة لاقامة البطولات الرسمية بوجود الملاعب الرئيسية وملاعب التدريبات.

وتكتسب مباراة منتخب العراق وشقيقه منتخب السعودية اهمية كبيرة كمناسبة احتفالية تسبق رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، وكثفت وسائل الاعلام السعودية بجميع انواعها من تغطيتها للحدث متوقعة بان يكون تظاهرة رياضية كبيرة جدا وغير مسبوقة سوف توضـــــــــــــح الوجه الحقيقي للجماهير العراقـــــــــــية ومكانة كرة القدم لديها اضافة الى الاعتبارات الاخرى التي توثــــــــــق امن المدن العراقية.