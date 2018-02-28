منبئ جوي يتوقّع موجة أمطار جديدة السبت

ديالى تعلن قطع طريق خانقين – كلار بسبب الأمطار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

قرر قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى قطع طريق القضاء مع مدينة كلار بسبب الامطار.

وقال بيان امس إن ( قائمقامية خانقين تبلغ المواطنين الكرام بأن طريق خانقين – كلار قرب سيطرة باوه محمود مقطوع حاليا بسبب المطر والفيضان)، واضاف ان (الادارة القضاء تدعو الى الحذر اثناء السياقة في هكذا اجواء وتتمنى السلامة للجميع، ونشكر مدير ومنتسبي قسم مرور خانقين لجهودهم المبذولة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين). واوضح البيان ان (اغلب مدن المحافظة تشهد منذ ايام موجة تساقط امطار غزيرة، ما تسبب بفيضانات وقطع بعض الطرق الحيوية).

وكانت المحافظة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي بسبب غزارة الامطار التي هطلت على المحافظة خلال الايام الماضية .

وقال مصدر في بيان سابق ان (المحافظ مثنى التميمي امر بتعطيل الدوام الرسمي لاستمرار هطول الامطار على المحافظة وغرق معظم الشوارع والمؤسسات), واضاف انه (تم استثناء الدوائر الخدمية من التعطيل حيث يكون الدوام فيها 100بالمئة وذلك لما تشهده المحافظة من موجة امطار غزيرة).

موجة برد

ومن جانب اخر افاد مصدرأمني في اقليم كردستان أن 10 أشخاص سقطوا بين صريع ومصاب على الحدود العراقية التركية بسبب تعرضهم لموجة برد شديدة عندما حاولوا التوجه إلى داخل الأراضي التركية بطرق غير رسمية. وقال المصدر في تصريح امس ان (ستة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب اربعة اخرون جراء تعرضهم لموجة برد شديدة قرب نهر ماوان الذي يفصل الحدود العراقية التركية في منطقة ميركسور شمال اربيل).

واضاف ان (هؤلاء حاولوا التوجه الى داخل الاراضي التركية بطرق غير رسمية وان الجهات المعنية تحاول استلام جثث المتوفين والاشخاص المصابين من السلطات التركية).

مشيرا الى انه (لم يتم التعرف بعد على هوية المتوفين والمصابين). واعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن سقوط عدد من المنازل في (الموجة المطرية) دون وقوع اصابات بشرية، مؤكداً استنفار الدوائر الخدمية في المحافظة لمعالجة اضرار الموجة المطرية التي شهدتها المحافظة.

وقال الناصري في بيان إن (خلية ازمة الامطار في المحافظة باشرت اعمالها في ساعة متأخرة من الليل، ووجهنا الدوائر الخدمية لمعالجة اضرار الموجة المطرية والعاصفة الهوائية لتي شهدتها المحافظة ليلة البارحة).

سقوط منازل

واشار الى (سقوط عدد من المنازل دون تسجيل خسائر بشرية فضلا عن سقوط عدد من الاشجار واعمدة الكهرباء مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبير من المحافظة).

وتابع ان (الدوائرة الخدمية مستمرة في اعمالها لتصريف كميات مياه الامطار، بالاضافة الى رفع الاضرار والانقاض التي خلفتها شدة الرياح).

فيما توقعت الهيئة العامة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان السحب الركامية الرعدية ماتزال تتشكل محليا بسبب انكسارات خطوط الكونتور في طبقات الجو العليا ومد رطوبي استوائي . وقال المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية في بيان امس ان (توقعات هطول الامطار الرعدية تتوقف بعد اليوم الخميس في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب وتستمر فرص الامطار الرعدية الخفيفة الى المعتدلة احيانا في وسط البلاد وشمالها وقطرات في مدن الفرات الاوسط وتنعدم في الغربية ), واضاف ان (فرص لامطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وشمال واسط وديالى فقط فقد تنحسر تنحسر الامطار ويقتصر الهطول في مناطق متفرقة من مدن الشمال), ويوضح عطية ان (طقس يوم غد الجمعة يتاثر بمرتفع جوي يسبب استقرارا مؤقتا وصحوا واجواء معتدلة عدا هطول زخات امطار في اربيل وسليمانية ودهوك), وتابع ان (السبت المقبل سيكون الطقس ممطرة يبدأ من مدن الشمال ويتجه بعدها نحو باقي المدن والامطار فيها تكون متفرقة).