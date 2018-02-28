الجعفري: العراق يبحث عن فرص تعزيز الوضع الدفاعي لمحاربة الإرهاب

بغداد تتفق مع موسكو على تعميق العلاقات الإقتصادية والثقافية

موسكو – الزمان

وقـَّع وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ، ونائب الرئيس الروسيّ ديمتري روغوزين محضر الاجتماع السابع للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيَّة في ختام الاجتماعات التي عُقِدَت في العاصمة موسكو.

وأوضح الجعفريّ في تصريح امس في ختام الاجتماع السابع للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيَّة، أنـَّه (جرت مناقشة تعميق العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة على أكثر من صعيد، ومنها الملفات ذات الطابع الستراتيجيّ، والحيويّ اقتصاديّاً، وخدميّاً، وصناعيّاً، وتجاريّاً، وزراعيّاً، وكلـُّها باتجاه واحد هو الحرص على تبادل المصالح المُشترَكة).

منظومة صواريخ

واصفاً (اجتماعات اللجنة المُشترَكة بأنها تـُشكـِّل مُنعطفاً نوعيّاً في الارتقاء بالعلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة إلى أحسن ما تكون), وكشف الجعفريّ عن (نيَّة العراق الطلب من روسيا شراء منظومة صواريخ دفاعيَّة وان النـيَّة مُنعقِدة على الاستفادة من هذه الفرصة، ونحن ندرس الإشكالات كافة، وما يُحيطها من صُعُوبات، ونعمل على تذليلها).

واضاف (ستدخل في حيِّز الدولة لغرض أخذ القرار النهائيِّ بهذا الصدد، وسنـُعلِن عن ذلك في حينه), واوضح الجعفري ان (العراق له الحقُّ في أن يبحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعيِّ بعد أن دفع ثمناً غالياً في مُحارَبة الإرهاب، وما تعرَّضت له ثرواته، وإنسانه من تدمير).

من جهته قال دميتري روغوزيـــن نائب الرئيس الروسيّ انه (نشهد تقدُّماً كبيراً في عمل اللجنة الحكوميَّة، وقد تمَّت مُناقشة آفاق التعاون الجديدة، ونبدأ في مجال الطاقة من أجل ضمان حُصُول الشعب العراقيِّ على إيرادات), وأوضح أنَّ (النجاحات العسكريَّة التي حقـَّقها العراق على الإرهاب تحتاج إلى نجاحات اقتصاديَّة كبيرة، وهو ما تشهده العلاقات الروسيَّة-العراقـيَّة)، كاشفاً عن انه (تم تشكيل آليَّة للتعاون المُباشِر بين الوزارات الروسيَّة، والعراقـيَّة؛ من أجل الحلِّ السريع للمسائل كافة في إطار هذا التعاون المُثمِر).

وتابع (انتقلنا الى تطوير المجالات المُهمَّة للتعاون الثنائيِّ في المجال التقنيِّ، والفضائيِّ، والاقتصاديِّ، والتجاريِّ، والزراعيِّ، والصناعيِّ، والبنائيِّ، وغيرها).

وكان الجعفريّ قد ترأس الجانب العراقيَّ في الاجتماع السابع للجنة العراقـيَّة-الروسيـَّة المُشترَكة، فيما ترأس روغوزيـــن الجانب الروسي وأجرى الجانبان تقويماً لبرنامج تنمية العلاقات التجاريَّة، والاقتصاديَّة، وأكّدا سعيهما المُشترَك لتقويتها، وتعميقها، وأهمِّـيَّة دور غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحاديَّة، واتحاد غرف التجارة العراقـيَّة، ومجلس الأعمال العراقيّ-الروسيّ في تطوير التعاون بين البلدين).

مواصلة الدعم

واعرب الجانبان عن (استعدادهما لمُواصَلة تقديم الدعم اللازم لقطاع الأعمال في البلدين لتنمية التعاون البنّاء بما في ذلك تبادل زيارات رجال الأعمال، والمُشارَكة في المعارض الدوليَّة، والمُتخصِّصة، والمُؤتمَرات، وغيرها من الفعاليَّات التي تجري في العراق وروسيا، إضافة إلى تبادل المعلومات التجاريَّة كما استعرض الجانبان الوضع الحاليَّ، وآفاق التعاون المُستقبَليَّة في مجال التجارة، والاستثمار.وعبَّر الجعفريّ عن اهتمام العراق بأن يقوم الجانب الروسيّ بتجهيز مُعدّات، وموادّ البناء للعراق، كما اقترح دراسة موضوع تجهيز المضافات الغذائيَّة واتفق الطرفان على تنشيط، وتفعيل التعاون التجاريّ، والاقتصاديِّ، والاستثماريّ، والتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والسياحة.وتابع البيان ان (الطرف الروسّي اعرب عن استعداده لتطوير، وتوسيع التعاون في مجال بناء مرافق الطاقة الكهربائيَّة، والبنية التحتـيَّة في العراق، واستعداده للتعاون في المجال الماليِّ، والمصرفيِّ، والكمركيّ، والتعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجيّ، والموارد المائـيَّة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والإعمار والإسكان، والبلديَّات، وتشييد الطرق والجسور، والماء والمجاري، والمُشارَكة في مشاريع إعادة الإعمار للمناطق المُحرَّرة، والتعاون في مجال التعليم).

علاقات شراكة

واضاف ان (الطرفين اتفقا على تعزيز التبادل العلميّ، والأكاديميِّ، وإقامة علاقات الشراكة المُباشِرة بين المُؤسَّسات التعليميَّة، والعلميَّة في روسيا والعراق وفي مجال الصحّة اتفق الطرفان على مُواصَلة التعاون البنـَّاء في إطار الأشكال المُتعدِّدة الأطراف على حدّ سواء، بما في ذلك منظمة الصحّة العالميّة، والإسراع في إنجاز مُسوَّدة مُذكـَّرة التفاهم بين وزارة الصحّة العراقـيَّة، ونظيرتها الروسيَّة، والتعاون في مجال التعليم الطبِّيِّ، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبِّيَّة العراقـيَّة في المُؤسَّسات الطبِّـيَّة الروسيَّة).

واوضح البيان ان (الطرفين اتفقا في مجال التعاون الثقافيّ على تنفيذ قرارات الاتفاقـيَّة الثقافـيَّة العلميَّة بين العراق وروسيا، وبذل الجُهُود لحماية الممتلكات الثقافـيَّة، ومكافحة عمليَّات سرقتها، وتهريبها).

وتابع ان (الجانب الروسيّ ابدى الاهتمام بتطوير التعاون في مجال الطيران المدنيّ، وبناء، وتجهيز السفن، والمُعدّات البحريَّة للعراق للاستخدام المدنيّ).