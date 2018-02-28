عودة أكثر من ألف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها بالحويجة

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلّل لداعش في كركوك

بغداد – صباح الخالدي

كركوك- مروان العاني

تمكنت قوات الحشد الشعبي في محافظة كركوك من قتل 8 ارهابيين بعد محاولتهم التسلل من قرية العزيزية بأتجاه البشير.

وقال اعلام الحشد في بيان امس ان (قوة من اللواء 16 بالحشد احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش من قرية العزيرية باتجاه قرية البشير), واضاف ان (تلك القوة تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش و عززت من وجودها في المنطقة تحسبا لأي طارئ). في غضون ذلك أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة دفعة جديدة من العوائل النازحة إلى مناطق سكناها في قضاء الحويجة بالتعاون مع قيادة العمليات وجهاز مكافحة الارهاب.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان امس منه ان (نحو الف و30 نازح عاد الى أماكن سكناهم الاصلية في القضاء والنواحي التابعة له), مبينا أن (فرق الوزارة قامت بنقل النازحين من مخيمات النزوح بحافلات خصصتها الوزارة لنقلهم الى مناطق سكناهم الاصلية بالتنسيق مع قيادة العمليات وجهاز مكافحة الارهاب لتسهيل عملية دخولهم الى مناطقهم). وتابع ان (الوزارة مستمرة بتأمين عودة النازحين من المخيمات الى مناطق سكناهم ), مشيرا الى ان (الأيام المقبلة ستشهد عودة اغلب الاسر النازحة الى المناطق المحررة).

وفي محافظة الانبار أفاد مصدر امني في المحافظة بأن طفلين قتلا بانفجار عبوة من مخلفات داعش في ناحية كبيسة.وقال المصدر في تصريح امس إن (عبوة من مخلفات داعش انفجرت على طفلين خلال قيامهما باللعب في القرب منها في الناحية مما أدى الى مقتلهما في الحال). وتابع ان (قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثتين الى الطب العدلي). فيما تمكنت قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على عصابة لسرقة المركبات في منطقة الكرادة. وقالت القيادة في بيان امس إنه (تم تفتيش منطقتي حي اور والبساتين والعثور على 10 قداحة تفجير مع جهازين موبايل معد للتفجير وبندقية ومسدس صوتي بالاضافة إلى فتيل للتفجير). لافتا الى ان (قوة مشتركة من اللواء الثالث شرطة اتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة سرقة العجلات تمكنتا من إلقاء القبض على عصابة تقوم بسرقة العجلات في منطقة الكرادة وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة).

انتحار شخصين

وبشأن اخر افاد مصدر امني في بغداد بأن شخصا انتحر باطلاق النار على نفسه داخل منزله.واكد المصدر في تصريح امس ان (شخصا اقدم على الانتحار داخل منزله في منطقة سبع قصور شرقي بغداد). مبينا انه (اطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي), واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته). وحررت قوة أمنية مختطفاً في منطقة زيونة ببغداد. وذكر بيان امس ان (القوات الامنية في قيادة العمليات حررت مختطفاً في منطقة زيونة بعد استدراجه وخطفه في ساحة الواثق من قبل عصابة للخطف). فيما سجلت محافظة المثنى حالة انتحار لرجل يبلغ من العمر 50 عاما في منزله وسط مدينة السماوة. واعلن مصدر عن ان (رجلال قام بشنق نفسه بواسطة حبل علق في سقف غرفته حيث تم نقل جثته الى الطب العدلي وفتح الأجهزة الأمنية تحقيقا الحادث).

سرقة رواتب

وفي البصرة اقدم مجهولون على سرقة رواتب مدرسين في مدرسة متوسطة في قضاء أبي الخصيب.وقال مدير قسم الإعلام في مديرية تربية المحافظة باسم القطراني في تصريح امس إن (مجهولين كانوا يستقلون مركبة حديثة سرقوا رواتب الملاك التدريسي لمدرسة البشير المتوسطة للبنين الواقعة في منطقة حمدان), مبيناً أن (الرواتب البالغة 29 مليونا و800 ألف دينار تمت سرقتها خلال نقلها من المصرف الى المدرسة).

واوضح القطراني ان (المديرية تسعى لإصدار بطاقات ذكية للمدرسين والمعلمين العاملين في مدارس تقع في الأقضية والنواحي ليتسنى لهم استلام رواتبهم عن طريق المكاتب بدلا من نقل الأموال من المصارف الى المدارس). على صعيد اخر دعا وزير الداخلية قاسم الأعرجي العشائر إلى مساندة الأجهزة الأمنية لتحقيق واجبها.

واكد الأعرجي خلال المؤتمر العشائري في بغداد (نحن بحاجة إلى العشائر والحكومة لا تستطيع ان تعمل الا بمساندتها ولا يمكن أن نتخلى عن انتمائنا العشائري وعن هذا الكيان الذي يجب أن يُصان).

داعيا العشائر والمواطن الى (مساندة الوزارة في حفظ الأمن والحد من الجريمة).

مشيراً إلى أن (مصلحة العراق هي الأولى، ولن نتنازل عن الحقوق اوالتهاون مع من تلطخت يداه بدماء الشعب), ومضى الأعرجي إلى القول ان (الدكات العشائرية تشعرنا بالقلق ونحتاج إلى ثورة عشائرية داخلية لإحياء السنن والقيم والعادات والتقاليد الأصيلة).